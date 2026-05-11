Nieuwe Leidse minor richt zich op duurzame gezondheidszorg

De gezondheidszorg staat onder druk door een groeiende zorgvraag, personeelstekorten en toenemende gezondheidsverschillen. Tegelijkertijd wordt steeds duidelijker hoe sterk gezondheid samenhangt met leefomgeving, klimaat en sociaaleconomische omstandigheden. Om studenten voor te bereiden op die complexe realiteit start in september de nieuwe minor ‘Sustainable Health and Care’ van Universiteit Leiden en Leids Universitair Medisch Centrum. De Engelstalige minor richt zich op samenwerking over vakgebieden heen.

In het onderwijsprogramma staat het zogeheten ‘One Health’-principe centraal, waarin de relatie tussen mens, dier en leefomgeving wordt onderzocht. Volgens de initiatiefnemers vragen hedendaagse gezondheidsproblemen, van klimaatverandering tot pandemieën, om een bredere blik dan alleen de traditionele gezondheidszorg. Studenten uit verschillende disciplines werken daarom samen aan maatschappelijke vraagstukken rond gezondheid en duurzaamheid.

Duurzame zorg

De minor is mede gesteund is door een interdisciplinaire Kiem-beurs van de Universiteit Leiden. De minor is bedoeld voor derdejaars bachelorstudenten van verschillende faculteiten die belangstelling hebben voor One Health en duurzaamheid in brede zin. Binnen de minor werken studenten vanuit thema’s als duurzaamheid, gezondheid en gezondheidszorg aan het One Health-concept. Daarbij staat duurzame zorg centraal, met aandacht voor mens, planeet én het zorgsysteem.

Het onderwijsprogramma overstijgt de grenzen van afzonderlijke opleidingen en brengt uiteenlopende perspectieven samen met vernieuwende, actieve onderwijsvormen. Binnen Universiteit Leiden bestaat nog geen andere minor over dit thema met een vergelijkbare vakoverstijgende aanpak. Daarmee onderscheidt deze minor zich als uniek binnen de universiteit.

Brede blik ook buiten kliniek

Met de minor verbreden studenten hun kijk op gezondheid tot voorbij de individuele patiënt. Ze verdiepen zich onder meer in de bestuurlijke organisatie van gezondheid, het recht op gezondheid en de culturele, maatschappelijke en politieke dimensies van zorg en welzijn. Na afronding hebben studenten inzicht in de ontwikkeling van duurzame en populatiegerichte gezondheidszorg. Ook leren zij gezondheidsvraagstukken kritisch te analyseren vanuit maatschappelijk, statistisch, juridisch, beleidsmatig en medisch perspectief. Die brede benadering moet hen beter toerusten om complexe maatschappelijke uitdagingen binnen de gezondheidszorg te begrijpen en aan te pakken.

Over vakgrenzen heen

Volgens de initiatiefnemers is samenwerking over vakgrenzen heen noodzakelijk om toekomstige gezondheidsvraagstukken het hoofd te bieden. Door studenten van binnen en buiten het Leids Universitair Medisch Centrum gezamenlijk te laten leren, moeten toekomstige zorgprofessionals beter voorbereid raken op complexe uitdagingen in de zorg. Met die vorm van interprofessioneel onderwijs willen de betrokken opleidingen bijdragen aan betere samenwerking in de praktijk en aan snellere, toepasbare oplossingen voor maatschappelijke gezondheidsproblemen. Daarmee zien zij het programma als een stap richting toekomstbestendig zorgonderwijs.

De minor ‘Sustainable Health and Care’ sluit aan op de master Population Health Management en valt onder de Faculteit Geneeskunde van het Leids Universitair Medisch Centrum en Universiteit Leiden. Het onderwijs richt zich op actuele vraagstukken binnen de gezondheidszorg, waaronder de toenemende druk op de zorg en groeiende gezondheidsverschillen. Binnen de opleiding staat een brede benadering van gezondheid centraal, met aandacht voor zorg, preventie, onderzoek en innovatie. Daarbij wordt ook gekeken naar maatschappelijke ontwikkelingen, zoals vergrijzing en de rol van technologie en data binnen de gezondheidszorg.

Toolkit

Ook voor het vmbo-, mbo- en hbo-onderwijs wordt gewerkt aan betere aansluiting op de snelle ontwikkelingen in zorg en technologie, zo schreven we begin dit jaar. In opdracht van de Coalitie Zorgvernieuwing in Versnelling is daarvoor een nieuwe toolkit ontwikkeld die scholen en bedrijven helpt om zorgtechnologie een vaste plek te geven in het onderwijs. De toolkit stimuleert duurzame samenwerking tussen zorgopleidingen en mkb-bedrijven die actief zijn in health tech.