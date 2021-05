Dokters in de lead bij ontwerp innovatie!

De markt buiten onze praktijk ontwikkelt zich exponentieel, waarbij de klinische vraagstelling en betrokkenheid niet zonder meer als startpunt wordt gekozen. Het is cruciaal dat artsen in regie zijn bij het design van een innovatie voor hun werkgebied. Hun expertise en ervaring staan borg voor de beste zorg voor de patiënt: persoonlijk en digitaal. Daarbij is samenwerking met andere partijen op het terrein van zorgtechnologie cruciaal.

Tsunami van apps

Bizar genoeg lijkt dit de investeerder niet per se te raken. Sterker nog, we zien een groot scala aan reclames opduiken voor dergelijke ‘oplossingen’. Een serieus issue, want kunnen wij als artsen het hoofd bieden aan deze tsunami van apps die op ons en onze patiënten (inclusief gezonde burger met een wens te investeren in verbetering van gezondheid) af lijkt te komen?

Deze retorische vraag beantwoord ik graag: wij artsen zullen er simpelweg tijd voor moeten maken en er collectief aandacht voor moeten ‘afdwingen’ bij relevante stakeholders, zoals onze Rvb’s. Nu dat deze ontwikkelingen zo ‘los’ verlopen, kan de burger nietsvermoedend gehersenspoeld worden met oplossingen voor niet bestaande issues die zeer aanlokkelijk klinken en bovendien een grote urgentie schetsen. Of, nog slimmer: inspelen op wat de grote tech-giganten al van ons weten door de data die we vrijgeven voor de diensten die we in ruil gratis mogen benutten.

Verdienmodel op ongezondheid

Dat deze ontwikkelingen op het gebied van innovatie niet wenselijk zijn, behoeft geen uitleg, want een verdienmodel op onze ongezondheid: daar denken we beter nu even goed over na! Een uiterst gevaarlijke ontwikkeling vanuit het recht op onafhankelijk ontvangen van de beste zorg in een tijd van vergrijzing, personeelstekort en het onbetaalbaar worden van gezondheidszorg. Een wereldwijde problematiek.

Door onze kennis en ervaring in technologie en data te vervatten, vergroten we de gezondheid van de burger of patiënt exponentieel. En dat is toch wat wij zorgprofessionals met heel ons hart willen! Ik stel me voor dat ik tijdens mijn consulten dezelfde expertise aan meer mensen in de wereld tegelijk kan bieden. Maar tegelijkertijd mijn collegae, binnen en buiten Nederland, kan opschakelen voor intervisie. En intussen wordt er continue van geleerd: de volgende keer komt het systeem alvast met een voorstel op grond van de beste collegae in het vakgebied. Waarbij ‘de beste ’nooit vaststaat maar continue op transparante selectie in het vertrouwelijke netwerk van zorgverleners en patiënten wordt geselecteerd.

Ik neem aan dat u begrijpt waar ik naar toe wil, namelijk dat er echt sturing nodig is op (technologische) innovatie vanuit het hart van de zorg. Hierbij kunnen nieuwe vindingen buiten onze praktijk ons extreme vooruitgang opleveren. Juist uit heel andere vakgebieden. Een mooi voorbeeld is wat ruimtevaart aan inzichten voor de geneeskunde kan opleveren. Vanuit een hoge doelstelling: omdat bij een bemande vlucht fundamentele zaken die spelen vanuit diverse hoeken zoals straling, gewichtloosheid, isolatie, verstoord nachtritme en medische problemen opgelost moeten worden . Over op scherp stellen gesproken!

Ruimte voor innovatie in ons werk

Laten we starten met die zaken die we in het dagelijks leven als normaal accepteren, in onze klinische praktijkvoering over te nemen. Zo biedt de smartphone op veel manieren voordelen om ruimte in ons werk te creëren. Maar ook om bepaalde zaken (zoals het moment van reageren of vragen stellen) over te laten aan de patiënt. Een benadering die geïndividualiseerd en is aangepast aan de timing en plaats. Dat is uiteraard alleen mogelijk als er inzicht is in elkaars beleving en verwachting bij een contact. Met onderliggend de beste uitkomst voor de zorg voor morgen.

Daar waar men in politieke kringen de focus heeft op hoe een inkomen van een arts en verpleegkundige zou moeten worden beheerd, is het tijd voor zorg 5.0. Daarbij richten we ons op werknemers als investering, in de skills zoals creativiteit, wetenschappelijke inbreng en ondernemerschap waardoor de mogelijkheden om ons in te zetten toenemen en daarmee maatschappelijk economisch voordeel oplevert.