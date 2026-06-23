Internationale aandacht voor inzet AI bij reparatie hartklep

Bij een ingreep aan een lekkende hartklep maken cardiologen van het St. Antonius Hartcentrum sinds kort gebruik van kunstmatige intelligentie. De nieuwe software DeviceGuide is ontwikkeld door St. Antonius Hartcentrum, Philips en Edwards Lifesciences. Het brengt live röntgenbeelden en echo-opnames samen, waardoor artsen beter kunnen zien waar het instrument zich in het hart bevindt. Dat moet de behandeling nauwkeuriger maken. Volgens het ziekenhuis kan de nieuwe toepassing de ingreep sneller en gerichter maken.

Bij sommige mensen lekt de mitralisklep in het hart. Dat is een van de vier kleppen die ervoor zorgt dat bloed de goede kant op stroomt. Als deze klep niet goed sluit dan stroomt het bloed de verkeerde kant op. Dit kost het hart veel extra energie. Mensen met een lekkende hartklep zijn daarom vaak al bij kleine inspanning moe en kortademig. Bij ernstige gevallen kan de aandoening uiteindelijk leiden tot hartfalen.

Minimaal invasieve alternatieven

Waar een lekkende hartklep vroeger alleen kon worden behandeld via een openhartoperatie, zijn tegenwoordig ook minder ingrijpende alternatieven beschikbaar. Bij een zogenoemde minimaal invasieve ingreep brengt de cardioloog via een kleine opening in de lies een dun slangetje door de bloedvaten naar het hart. Aan het uiteinde bevindt zich een clip waarmee de lekkende hartklep kan worden gerepareerd.

Deze behandeling werd in 2009 voor het eerst in Nederland uitgevoerd in het St. Antonius Hartcentrum. Omdat het borstbeen bij de ingreep niet hoeft te worden geopend, verloopt het herstel doorgaans sneller dan na een traditionele operatie.

Routeplanner door hart

Cardioloog Leo Timmers vertelt dat de uitdaging bij dit soort operaties is dat het kleine clipje niet direct zichtbaar is. Timmers kijkt dan tijdens de operatie naar een scherm met röntgenbeelden en echografie die het hart van binnen laten zien. “Die beelden zijn soms moeilijk te lezen, zeker omdat het hart gewoon blijft kloppen tijdens de ingreep en het beeld dus continu beweegt”, legt Timmers uit.

"De nieuwe AI-technologie, DeviceGuide, brengt daar verandering in," zegt Martin Swaans, cardioloog met expertise in cardiale beeldvorming. "Deze software volgt het clipje terwijl het door het kloppende hart beweegt. Het maakt een duidelijk 3D-beeld waarop de arts precies kan zien waar het clipje zich bevindt en in welke richting het wijst.” Hij vergelijkt het met een navigatiesysteem in de auto: de arts ziet niet alleen waar het clipje zich bevindt, maar ook beter in welke richting het beweegt.

Coproductie

DeviceGuide is ontwikkeld door het St. Antonius Hartcentrum, Philips en Edwards Lifesciences. De introductie van de technologie trok ook internationale aandacht. Op 16 juni bezocht een groep buitenlandse journalisten het hartcentrum op uitnodiging van Philips. Zij spraken met cardiologen en volgden, met toestemming van de patiënten, een ingreep waarbij de nieuwe software werd gebruikt. Later dit jaar staat een tweede bezoek van internationale media gepland.

Philips heeft de nieuwe AI-software ontwikkeld om artsen te ondersteunen tijdens complexe hartklepoperaties. Het systeem, DeviceGuide, werd eind vorig jaar geïntroduceerd en maakt gebruik van realtime 3D-beelden. Volgens Philips brengt de software verschillende beeldbronnen samen in één gedeelde visualisatie. Daardoor kunnen alle specialisten in het cathlab, van interventiecardiologen tot echocardiografen, tegelijkertijd naar dezelfde actuele beelden kijken, wat de samenwerking tijdens de ingreep moet verbeteren.