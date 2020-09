Low-code in de zorg: vijf praktijkvoorbeelden

De voordelen van zorg op afstand als minder reizen, minder wachten en minder kans op infecties zijn de afgelopen jaren vaak benadrukt. Toch bleef de ontwikkeling altijd ver achter bij de verwachtingen. Daar is nu door de coronacrisis verandering ingekomen. Het gebruik van digitale toepassingen in communicatie, monitoring en behandeling nam snel toe, net als de vraag naar nieuwe toepassingen. Steeds meer patiënten én zorgaanbieders kiezen voor ‘thuis wanneer het kan en bij de zorgaanbieder als moet’.

De zorg zit – zeker met de extra druk als gevolg van de Covid-19 crisis – niet te wachten op te complexe en kostbare IT-trajecten die na lange tijd een logge oplossing opleveren. Integendeel, toepassingen met een hoog gebruiksgemak zijn binnen enkele weken nodig zodat patiënten en zorgverleners deze snel kunnen gebruiken en de zorgverlening door kan gaan en kan worden verbeterd. En als de zorgverlening verandert, dan is snelle en gecontroleerde aanpassing van de zorg een must. Ook om te voorkomen dat we terugvallen in oud gedrag.

Opvallend is dat er in de zorg – in tegenstelling tot andere sectoren – weinig met low-code wordt ontwikkeld. Terwijl low-code intuïtief, iteratief en flexibel is en zich leent voor (patiënt)portalen, apps of zelfs complexe back-offices. Ontwikkelaars hoeven geen programmeertaal te beheersen, maar alleen een programma te kennen waar zij in een grafische gebruikersomgeving configuraties instellen.

Low-code snel en adaptief

Low-code is snel en adaptief: ontwikkelaars kunnen (nieuwe) wensen van zorgverleners en/of patiënten direct testen tijdens de ontwikkeling. Een ander voordeel is dat het makkelijk integreert met bestaande IT-systemen en standaarden (zoals HL7), zodat nieuwe functionaliteiten toegevoegd kunnen worden aan de bestaande systemen zonder dat de huidige werking te verstoren.

Marktonderzoeker Gartner verwacht dat tegen 2024 zo’n 65 procent van alle applicaties mede is ontwikkeld of wordt beheerd met low-code. Bekende spelers zijn OutSystems, Mendix en Betty Blocks, die met name internationaal al verschillende toepassingen in de zorg op hun naam hebben staan. Hieronder volgen vijf praktische voorbeelden.

LCPS (Nederland)

Kort nadat de ernst van de coronacrisis in Nederland duidelijk werd, is het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) opgericht, met als doel om de werklast van de patiëntenzorg zo effectief mogelijk spreiden over heel Nederland. Om deze opdracht goed uit te voeren is inzicht vereist in de meest actuele informatie over beschikbare bedden en transportcapaciteit.

In minder dan twee weken is er met low-code een applicatie, het coördinatieplatform, ontwikkeld en operationeel gemaakt om dit inzicht te bieden over 119 ziekenhuizen in Nederland en Duitsland. Waarbij eerst gedeelde bestanden en whiteboards gebruikt werden, wordt nu het coördinatie platform ingezet om het proces rondom de transportbewegingen van patiënten te managen.

Het Lcps gebruikte low-code om verplaatsingsverzoeken vanuit het hele land in te dienen, te verwerken (matchen vraag en aanbod) en de afhandeling op te volgen. Daarnaast biedt het een rapportagemogelijkheid. Deze rapportage is wat we iedere dag zien opkomen in de landelijke media.

Kermit (Verenigde Staten)

Het Amerikaanse Kermit heeft op low-code binnen negen maanden een analyseplatform voor medische implantaten als pacemakers en insulinepompen ontwikkeld. De toepassing beheert contracten en rekeningen en bewaakt de naleving van leveranciers. Het hele proces is inzichtelijk: van het uitpakken van materiaal tijdens de behandeling tot aan het versturen van de factuur en de betaling aan de leverancier.

Het datagedreven platform brengt trends in kaart om processen te optimaliseren, levert inkopers informatie over fraude en prijzen in de onderhandeling met leveranciers en geeft specialisten informatie voor de behandelkeuze. Het platform van Kermit draait inmiddels in 23 ziekenhuizen, die hiermee gemiddeld 30 procent van hun kosten voor medische implantaten besparen.

Saga Healthcare (Verenigd Koninkrijk)

Jaren geleden heeft het Engelse Saga in eigen land de thuiszorgmarkt betreden. Het grote verschil met andere zorgaanbieders was dat Saga een agile technologie platform centraal stelde. Het IT-team van Saga was in staat om SACHA, een zorg-aan-huis planningsysteem, binnen zes maanden op te leveren.

De gebouwde applicatie automatiseert een enorme hoeveelheid handmatige taken zodat zorgverleners deze tijd kunnen inzetten voor persoonlijke verzorging van cliënten. Het bouwen met low-code was voor Saga vooral van meerwaarde doordat de expertise direct beklijft binnen de eigen IT-afdeling. Hierdoor hield het de regie volledig in eigen handen zonder zich te hoeven binden aan derde partijen.

Medtronic (Verenigde Staten)

Al jaren is Medtronic één van de marktleiders op medische hulpmiddelen zoals hartimplantaten. Deze implantaten verzamelen voortdurend gegevens van patiënten over de hele wereld. Voor zorgverleners is het erg complex om uit de enorme hoeveelheden data tijdige en bruikbare inzichten te halen voor de zorg en het welzijn van patiënten. Medtronic bouwde daarom in zes maanden het op basis van low-code ontwikkelde FocusOn, dat 80 procent van de data filtreert voor de zorgprofessionals.

Behalve dat zorgprofessionals nu snellere en betere triages op afstand kunnen leveren, heeft toepassing van het low-code platform ook voor 50 procent IT-budget besparing gezorgd. Het platform maakt het vrij simpel voor nieuwe klinieken om zich aan te sluiten bij deze nieuwe technologie: binnen 15 minuten zijn nieuwe klanten en eindgebruikers klaar voor gebruik. Sinds de lancering in 2018 zijn er meer dan 335.000 triages via FocusOn uitgevoerd waardoor al 27 jaar aan werktijd voor klinische staf is bespaard.

Kuwait Maternity Hospital (Koeweit)

Het Kuwait Maternity Hospital is een van de grootste ziekenhuizen in Koeweit. Het grootste probleem voor het ziekenhuis was het gebrek aan inzicht in patiënt- en capaciteitsinformatie vanwege de papieren administratie. Binnen twaalf weken heeft een externe partij op low-code een Hospital Management Systeem (HMS) live gezet. Dit systeem biedt de gebruiker een uniform patiëntbeeld en geeft real-time informatie voor zorgmanagers: van het aantal bezette bedden en afspraken tot aan het aantal operaties en calamiteiten per dag.

Binnen enkele weken na de implementatie nam de totale registratietijd per patiënt al af van 45 naar 15 minuten. Ook is het aantal fouten in het patiëntendossier met 60 procent verminderd en is de communicatie tussen de ziekenhuisafdelingen aanzienlijk verbeterd. Vanwege het succes gebruiken inmiddels ook vijf andere ziekenhuizen het systeem.

National Health Service (Verenigd Koninkrijk)

De National Health Service (NHS) is bekend als het publieke gezondheidszorgsysteem van het Verenigd Koninkrijk. Speciaal voor artsen met geestelijke problematiek is er binnen het NHS een Practitioner Health Programme (PHP) met kosteloze vertrouwelijke zorg. Het idee hierachter is dat artsen na behandeling weer sneller en vitaler aan het werk kunnen. De NHS startte het programma voor artsen in de regio Londen, maar wilde in 2016 uitbreiden over het hele land.

Om ook landelijk dezelfde vertrouwelijke service aan te kunnen bieden, heeft het PHP in low-code een mobiele app en een volledig geautomatiseerd huisartsenzorgsysteem in zeven weken gebouwd en live gezet. Met de app kunnen zorgverleners therapeuten in hun omgeving vinden en anoniem een afspraak maken. Inmiddels is de app door meer dan 2000 artsen in gebruik genomen.

Conclusie

De ontwikkeling van zorg op afstand en ‘connected care’ is voor zorgaanbieders al ingewikkeld genoeg. Wie voert welke zorg wanneer uit, wie draagt welke verantwoordelijkheid over de kwaliteit van zorg en wie betaalt welke zorg? De technologie zou daarom het probleem niet moeten zijn. De ontwikkeling van low-code toepassingen gaat weliswaar gemakkelijker en sneller, maar niet vanzelf. Daarom hier vijf tips om deelgenoot te kunnen worden van de geruisloze low-code revolutie:

1) Begin klein en eindig groot: start met het (agile) ontwikkelen van een werkend prototype in een pilot en ontdek de waarde van low-code ontwikkeling (proof of value);

2) Door de patiënt, niet voor de patiënt: ontwerp continu vanuit het oogpunt van de patiënt en experimenteer met de flexibiliteit van low-code ontwikkeling;

3) Voordoen, samendoen, zelf doen: laat je adviseren over het juiste platform, haal de juiste low-code competenties en ervaring in huis en bouw ze vervolgens zelf op;

4) Complexiteit is mislukte eenvoud: werk onder architectuur en sta niet toe dat IT onnodig veel complexiteit toevoegt;

5) Alleen ga je sneller, samen kom je verder: ontwikkel nooit alleen, maar leer van elkaar door samen op te trekken.