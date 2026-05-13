Meer aandacht voor e-health voor jeugd en gezinnen in de ggz

E-healthplatform Minddistrict wil zijn aanbod voor kinderen, jongeren en gezinnen in de geestelijke gezondheidszorg verder uitbreiden en aanpassen. Daarbij ligt de nadruk op beter passende digitale ondersteuning voor jonge cliënten én op functionaliteiten die beter omgaan met complexe gezinssituaties. Volgens het bedrijf is daar in de praktijk steeds meer behoefte aan.

Minddistrict, aanbieder van digitale toepassingen voor de geestelijke gezondheidszorg, werkt aan een ingrijpende vernieuwing van zijn platform. De aanpassingen moeten het platform beter geschikt maken voor kinderen, jongeren en gezinnen die gebruikmaken van ggz-zorg. Daarbij gaat het niet alleen om nieuwe inhoudelijke modules, maar ook om technische vernieuwingen rond privacy, autorisaties en ondersteuning van complexe gezinssituaties.



Volgens business developer Yvo Selderbeek is dat nodig omdat zorg voor jeugd en jongeren andere eisen stelt aan digitale ondersteuning dan zorg voor volwassenen, zo vertelde hij in editie 6, 2025 van ICT&health.



“De afgelopen twee jaar deden we intensief onderzoek bij partnerorganisaties, experts en ervaringsdeskundigen. Voor kinderen en jongeren zijn twee dingen nodig: gerichte, passende content én een veilige autorisatiestructuur voor complexe gezinssituaties. Dat laatste is de belangrijkste ontwikkeling. Hiermee kunnen we straks per gezinslid instellen wat voor diegene belangrijk is om wel of niet te zien.”

Complexe gezinssituaties

Binnen de jeugd-ggz spelen ouders, verzorgers en andere betrokkenen vaak een grote rol. Dat vraagt om flexibele digitale ondersteuning, waarbij per situatie bekeken moet worden welke informatie voor wie toegankelijk is. Volgens Minddistrict sluit de huidige inrichting van veel e-healthtoepassingen daar nog onvoldoende op aan.



Het bedrijf werkt daarom aan functionaliteiten waarmee zorgverleners per gezinslid kunnen bepalen welke onderdelen zichtbaar zijn. Hoe die oplossingen er uiteindelijk precies uitzien, wordt de komende periode samen met zorgorganisaties en andere partners verder uitgewerkt.



Daarnaast wil Minddistrict het platform inhoudelijk beter laten aansluiten op de manier waarop kinderen en jongeren informatie verwerken. De bestaande modules voor volwassenen blijken daarvoor niet altijd geschikt.

Meer interactieve modules

Interventieontwikkelaar Michelle Smits richt zich binnen Minddistrict specifiek op de ontwikkeling van modules voor jeugd en jongeren. Daarbij wordt gekeken naar factoren als taalgebruik, aandachtsspanne en motivatie.



Volgens Smits hebben kinderen en jongeren meer behoefte aan afwisseling en interactie binnen digitale interventies. Daarom wordt gewerkt aan modules met onder meer video’s, quizzen, dagboeken en gamification-elementen zoals badges. Ook ervaringsdeskundigen en organisaties uit de jeugdhulp worden betrokken bij de ontwikkeling.



E-health kan volgens Minddistrict een aanvulling vormen op reguliere behandeling, doordat oefeningen en informatie ook buiten de behandelkamer beschikbaar zijn. Selderbeek: “Door de opbouw van de verschillende modules en de herhaling van wat je ziet, leest en leert, blijft het geleerde beter hangen. Het krijgt dan op een gegeven moment een nieuwe plek in het brein van een kind.”

Hybride zorg

Volgens Minddistrict kan digitale ondersteuning bijdragen aan meer toegankelijke en beter vol te houden geestelijke gezondheidszorg voor jongeren. Daarbij ziet het bedrijf e-health nadrukkelijk als onderdeel van hybride zorg, in combinatie met begeleiding door zorgprofessionals, ouders of bijvoorbeeld leerkrachten.



De voorbereidingen voor de technische vernieuwing van het platform zijn inmiddels afgerond. De eerste resultaten van de nieuwe aanpak worden naar verwachting in juni 2026 gepresenteerd tijdens een evenement van Minddistrict.

