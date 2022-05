Robotic Process Automation: meer zorgverleners aan het bed

Deze grote druk op onze zorgverleners leidde tot diverse uitdagingen. Dezelfde mensen die ons door de pandemie sleepten, bevinden zich nu in een precaire positie die in de toekomst onhoudbaar is. Zorgverleners ervaren namelijk een grote werkdruk, worden geconfronteerd met vergrijzing en alsmaar toenemende zorgkosten. Er zijn steeds minder ‘handen aan het bed’. Daarom moeten we zoeken naar oplossingen om de werkdruk te verlagen. Dat kan bijvoorbeeld door onnodige administratielast en ICT-problematiek aan te pakken met behulp van de digitale assistentie: Robotic Process Automation (RPA).

De hoge werkdruk, vergrijzing en de administratieve last zijn oorzaken voor een grote uitstroom aan zorgpersoneel. In 2030 is er naar verwachting een tekort van 102.000 tot 129.000 zorgverleners, voorspelt de Rijksoverheid. Zorgmedewerkers luiden dan ook de noodklok.

Door de vele administratieve werkzaamheden die zorgverleners moeten verrichten, houden zij minder tijd over om aan de patiënten te besteden. Een patiënt verdient de aandacht die hij of zij op dat moment nodig heeft, maar krijgt die momenteel niet door de extra werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd. Een halvering van die administratielast zorgt er al voor dat zorgpersoneel meer tijd kan spenderen aan het bed.

Efficiënt werken met houdbare kosten

Digitale assistentie is een oplossing om werk uit handen te nemen dat voorheen door alleen mensen werden uitgevoerd. De technologie maakt het mogelijk om met software of een ‘robot’ bestaande applicaties te beheren en analyseren. Dit gaat bijvoorbeeld over het verwerken van transacties, monitoren van data en het communiceren met andere digitale systemen.

Technologische hulpmiddelen hebben een positieve invloed op verschillende processen. Het vervangt bijvoorbeeld arbeidsintensief, repetitief werk. Hoe mooi zou het zijn als we wat van deze administratie weg kunnen nemen van zorgmedewerkers, om zo tijd te vrij te maken voor zorgverlening aan patiënten?

Meer handen aan het bed

Stel je voor dat er binnen een zorginstelling in totaal 1.000 FTE’s in dienst zijn. Als we voor elk van hen al 20 minuten aan administratieve handelingen kunnen besparen, komen er meer dan 45 FTE’s aan tijd per jaar vrij om aan zorg te besteden. Vrijgekomen tijd waarin zorgpersoneel meer bij de patiënt aanwezig kan zijn, al dan niet aan het bed.

Het efficiënter indelen van de administratielast heeft veel voordelen. Door het tekort aan zorgmedewerkers wordt nu extern personeel ingehuurd om de gaten op te vullen. In het licht van de al oplopende zorgkosten is dat een onnodig hoge kostenpost. Met digitale assistentie kunnen deze kosten worden gereduceerd.

Daarnaast bieden technologische hulpmiddelen ook andere voordelen. Handmatig werk gaat helaas vaak samen met fouten maken, dat is menselijk. Met de juiste afstellingen maakt de digitale assistent geen fouten. Deze kwaliteitsverbetering bespaart een hoop tijd en ergernis. Door kosten en tijd te besparen voor personeel, dankzij de hulp van bijvoorbeeld een digitale assistent zoals RPA die kan bieden, kan er weer meer besteed worden aan nieuwe innovatieve ideeën en betere zorgverlening.

Toegevoegde waarde digitale assistentie

Om tijd en middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten en je klanten zo goed als mogelijk te bedienen, heb je controle nodig over je processen. Digitale hulp is daarbij een welkome versterking. Het zorgt ervoor dat je structuur en houvast hebt binnen je organisatie. Een digitale zorg assistent kan je bijvoorbeeld helpen om informatie uit het aanmeldformulier automatisch in het elektronisch dossier over te zetten, waardoor de zorgverlener deze tijd op een andere, betere manier kan besteden.

Behalve voor procesverbetering staat digitale hulp ook voor projectmatige verbetering. Het vaccinatieproces is een voorbeeld van een interactief proces. Dit soort processen worden heel vaak uitgevoerd, maar vragen wel een validatie van een zorgverlener. In dit proces kan het aantal clicks verminderd worden van 5 minuten per keer naar 10 seconden per keer. Met digitale assistentie maakt je organisatie een grote sprong vooruit en kies je voor een verbetering van je processen, én van je zorgverlening.