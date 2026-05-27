CumuluZ moet einde maken aan ‘spaghetti’ van zorgdata

Artsen besteden dagelijks kostbare tijd aan het zoeken naar patiëntinformatie die verspreid staat over verschillende systemen en zorgorganisaties. Volgens betrokkenen is dat allang geen incidenteel probleem meer, maar een structureel risico voor passende zorg. Met CumuluZ moet daar verandering in komen, aldus een artikel uit ICT&health 6, 2025. Maar lukt het ook om zorgverleners, standaarden en systemen daadwerkelijk op één lijn te krijgen?

Een arts die actief op zoek moet naar ontbrekende uitslagen, beelden of medicatiegegevens: voor veel zorgprofessionals is het dagelijkse realiteit. Volgens internist-nefroloog Iris Verberk raakt dat inmiddels direct aan de kwaliteit van zorg. Zeker nu patiënten steeds vaker meerdere aandoeningen hebben en bij verschillende zorgverleners onder behandeling zijn.



Uit onderzoek van de Federatie Medisch Specialisten blijkt dat het probleem eerder groter dan kleiner wordt. Meer zorgverleners, meer registratiesystemen en meer overdrachtsmomenten maken het steeds moeilijker om overzicht te houden. Verberk is heel stellig in ICT&health 6: “Als je als arts niet kunt beschikken over alle relevante gegevens, dan kun je geen zorgvuldig besluit nemen.”



Dat maakt databeschikbaarheid tot méér dan een technisch vraagstuk. De discussie draait steeds nadrukkelijker om de vraag hoe zorgverleners op het juiste moment toegang krijgen tot bruikbare en betrouwbare informatie — zonder extra administratieve belasting.

Van ‘spaghetti’ naar infrastructuur

CumuluZ moet daarin een belangrijke rol gaan spelen. De uitvoeringsorganisatie van VWS bouwt aan een landelijke infrastructuurlaag die gegevensuitwisseling tussen zorgsystemen mogelijk moet maken, zonder dat alle data centraal worden opgeslagen.



Volgens directeur-bestuurder Bart de Geus draait het daarbij juist om standaardisatie en samenwerking in de praktijk. Niet opnieuw losse koppelingen bouwen, maar werken aan een infrastructuur die herbruikbaar en schaalbaar is.



De Geus legt het beeldend uit: “CumuluZ gaat ervoor zorgen dat data als water uit de kraan worden: beschikbaar wanneer je het nodig hebt, in de juiste hoeveelheid en op een veilige manier. CumuluZ bouwt dus niet het zorginformatiesysteem zelf, maar zorgt voor de infrastructuur erachter.”

Urgentie groeit

De urgentie neemt ondertussen verder toe. Niet alleen door de groeiende druk op de zorg, maar ook doordat Europese ontwikkelingen zoals de EHDS steeds dichterbij komen. De vraag is daarmee niet langer óf databeschikbaarheid geregeld moet worden, maar hoe snel de zorgsector gezamenlijk kan bewegen.

