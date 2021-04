Slimme brillen breken door in de zorg

De doorbraak bleef echter op zich wachten. Die kwam ook niet in 1991, met een game-bril van SEGA. En ook de introductie van de Nintendo de Virtual Boy, in 1995, zorgde niet voor een doorbraak. In 1996 werd de verkoop van de enige échte commerciële flater van Nintendo gestopt. Ook 1996 was bleek dus niet het jaar van de doorbraak voor slimme brillen te zijn.

Fast forward naar de 21e eeuw dan. Het is wederom een Amerikaan die voor een stroomversnelling zorgt. Lucky Palmer is de gelukkige. Hij start een van de meest succesvolle Kickstarter-projecten ooit. Met zijn Oculus Rift haalt liefst 2,4 miljoen dollar aan investeringen op, waarmee de Occulus VR-bril het daglicht ziet. In 2014 koopt Mark Zuckerberg (facebook) het bedrijf en de VR-wereld gaat ‘los’. Maar verder dan gamen (en 18+ avonturen) zou de techniek toch niet komen? Dat werd in ieder geval alom aangenomen.

Slimme brillen in de zorg

Het is een feit: in 2015 gaat VR doorbreken! En in 2016, 2017, 2018, 2019 én 2020. De échte revolutie hebben we nog niet gezien. Maar stiekem hebben de ‘slimme brillen’ in de tussentijd wel de zorg betreden. Sommige in pilotfase, sommige structureel, anderen ertussenin.

Soms hebben we het over VR. Soms over AR. En soms gooien we met de term Mixed Reality. En als VR, AR en XR nog niet slim genoeg zijn… Ook de smartglasses hebben ons – met een klein zijstapje in de vorm van de Google Glass – weten te bereiken.

Meer weten?

Maar waar voegen al die brillen nu écht waarde toe? En wil jij nu ei-de-lijk weten wat het verschil is tussen die afkortingen? En hoor je graag tips hoe je ermee start? Dat is allemaal onderwerp van de mProve webinar ‘Slimme Brillen’. We nemen jou als zorgverlener laagdrempelig mee in de verschillen én hoe ze – met acht sprekende voorbeelden uit mProve ziekenhuizen – worden ingezet in de zorg.

Aanmelden kan via deze site en kost helemaal niks. Laten we samen kijken of Hugo Gernsback vanuit een andere dimensie met zijn teledactyl (google it!) goedkeurend met ons meekijkt.