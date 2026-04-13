Inzet VR-bril leidt tot minder uitval bij MRI-onderzoek

ZGT gaat een nieuwe aanpak inzetten om het aantal afgebroken MRI-onderzoeken te verminderen, nadat dagelijks patiënten op het laatste moment afhaken door angst, claustrofobie en onwetendheid over het onderzoek. De uitval leidt tot lege plekken, extra kosten en vertraging in de zorg. Met betere voorbereiding en voorlichting wil het ziekenhuis de patiënten meer vertrouwen geven en last-minute annuleringen voorkomen. Dit moet op korte termijneffect hebben op de planning van afspraken.

“Mensen horen van anderen dat een MRI heel eng is en komen daardoor al gespannen binnen”, vertelt specialistisch laborant Richard Lucas. “Ze horen dat het benauwd is of niet te doen, maar weten eigenlijk niet hoe het er echt uitziet. Dat zorgt voor spanning en soms zo veel dat het onderzoek niet start of halverwege moet worden afgebroken.”

Om die onzekerheid weg te nemen, ging de afdeling radiologie op zoek naar een oplossing. Voor de VR-bril ontwikkelden zij een korte film waarin patiënten het volledige MRI-traject vooraf ervaren, alsof ze het zelf doorlopen. Vanaf binnenkomst tot het moment dat ze in de scanner liggen, inclusief het geluid dat voor veel patiënten een belangrijke trigger vormt. Hierdoor ontstaat een realistischer beeld van wat hen te wachten staat. Daarnaast is in de planning al ruimte gereserveerd om patiënten met (een vorm van) claustrofobie op zaterdagochtend te onderzoeken, zodat meer rust en begeleiding mogelijk is.

Minder uitval

De verwachting is dat het gebruik van de VR-bril bij MRI-onderzoeken leidt tot minder uitval. De eerste reacties op de VR-film zijn volgens ZGT positief want patiënten voelen zich beter bij het onderzoek en weten beter wat ze kunnen verwachten. Toch vindt Lucas dat er nog meer patiënten gebruik kunnen gaan maken van de VR-bril: “Het wordt nog niet standaard aangeboden, waardoor patiënten er zelf naar moeten vragen. We werken er nu aan om het beter te integreren in de patiëntinformatie”, aldus Lucas.

Tijdens een MRI-scan moeten patiënten volledig stilliggen om de resultaten goed te kunnen beoordelen. Doordat patiënten rustiger zijn, lukt het hun beter om stil te blijven liggen. Dat zorgt niet alleen voor een betere beeldkwaliteit, maar verkleint ook de kans dat een onderzoek voortijdig wordt afgebroken.

Vast onderdeel

Het idee ontstond vanuit een eerdere toepassing van VR bij kinderen, waarbij het werd gebruikt om behandelingen uit te leggen. Lucas geeft aan dat zij daar de potentie zagen en dit hebben vertaald naar een eigen versie voor de MRI. Inmiddels werkt het team aan de verdere implementatie, zodat de VR-bril een vast onderdeel wordt van de voorbereiding op een MRI-onderzoek.

De inzet van de VR-toepassing in ZGT sluit aan bij bredere ontwikkelingen in de medische diagnostiek. Zo schreven we in februari over de subsidie van vijf miljoen euro van Health~Holland om innovaties binnen de diagnostiek sneller te ontwikkelen en implementeren. Health~Holland werkt hierin onder meer samen met UMC Utrecht, Universiteit Maastricht, High Tech NL en Philips binnen het programma REIMAGINE IMAGING. ER wordt ingezet op geautomatiseerde beeldvorming en kunstmatige intelligentie.