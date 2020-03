Videobellen met cliënten: Tip & tricks van ervaringsdeskundigen

Deze week publiceerden we al een blog over hoe je ermee omgaat als de kinderen opeens niet meer naar school kunnen. Nu hebben onze behandelaren de acht beste Tips & Tricks op het gebied van videobellen / beeldbellen verzameld op basis van hun ervaringen:

1. Besteed aan het begin van je werkdag de eerste 5 minuten aan het optimaliseren van beeld en geluid. Dit valt uiteen in een aantal elementen:

a. Zorg voor een rustige omgeving en een rustige achtergrond. Laat gezinsleden weten dat ze niet binnen kunnen komen. Zorg ook dat de camera niet beweegt.

b. Zorg dat je laptop met stroom verbonden is. Dit zorgt ervoor dat deze niet in de energiezuinige modus gaat. Dit komt de kwaliteit van het beeld ten goede.

c. Probeer aanvankelijk zonder headset te videobellen. Als het geluid slecht is of je merkt een echo op, dan kun je een headset proberen. Als er meerdere mensen in huis zijn is een headset sowieso nodig.

d. Soms zit er iets vertraging in de lijn. Houd hier rekening mee als je praat. Zo voorkom je dat je door een cliënt heen gaat praten.

e. Als tijdens het videobellen het beeld of het geluid teveel hapert, kun je er voor kiezen in het geluid van je computer uit te zetten en de telefoon te gebruiken. Je kunt het beeld van je computer dan wel laten doorlopen.

f. Test met een collega vooraf hoe het videobellen gaat.

2. Zet de datum en tijd van je nieuwe afspraak in een chatbericht of SMS naar de cliënt. Deze extra reminder geeft bij ons minder no-shows.

3. Wees als zorgverlener op tijd bij je afspraak. Zo voorkom je eventuele onduidelijkheid bij de cliënt. Betrouwbaarheid is belangrijk.

4. Stel je erop in dat het bij een eerste contact even zoeken kan zijn om de videobelverbinding tot stand te brengen en de techniek goed te krijgen. Dat is oké. Bedenk ook dat je niet alles van tevoren kunt weten noch voorkomen. Beginnen met online werken vraagt enige flexibiliteit en creativiteit. Bewaar vooral de rust als het technisch misgaat. Cliënten hebben daar begrip voor en ontspannen daardoor ook.

5. Start met de vraag of iemand wel eens vaker gebruik maakt van videobellen. Zo niet, geef aan dat het wellicht even wennen is, maar dat hij of zij aan het einde van een gesprek zich veel meer op z’n gemak zal voelen. Maak er geen ‘big deal’ van en begin dan vooral je gesprek zoals je dit normaal ook zou doen. Zorg ervoor dat je hierop terug komt aan het einde van een gesprek door na te vragen of iemand zich inmiddels comfortabeler voelt in dit videogesprek: dit zorgt vaak voor een glimlach en positieve afsluiting.

6. Starten met online werken kan aanvankelijk even onwennig en ongemakkelijk aanvoelen. Zowel voor cliënt als therapeut. Weet dat dat normaal is en gun jezelf de tijd om even te wennen. Onze ervaring en die van cliënten is dat het heel snel went en het ongemak verdwijnt.

7. Een veel gehoord vooroordeel over videobellen is dat het onpersoonlijker zou zijn. Videobellen is anders, maar niet onpersoonlijker. Immers, je komt bij iemand thuis of op kantoor en krijgt een veel persoonlijker beeld van de omgeving van de cliënt. Cliënten voelen zich bovendien vaak meer op hun gemak doordat ze in hun eigen omgeving zijn. Ze gedragen zich daardoor natuurlijker. Sommige cliënten praten gemakkelijker doordat ze enige afstand voelen door het beeldscherm dat ertussen zit. Besteed aandacht aan ‘echt’ contact maken met de cliënt. Benoem de emotie als je ziet dat iemand is geraakt. Zo laat je ook zien dat je op meer niveaus contact maakt dan alleen met woorden, zelfs online.

8. Sommige cliënten hebben toch een voorkeur voor een live contact. Dat kan en is persoonlijk; respecteer dat en denk mee in de mogelijkheden.

Veel succes en deel de tips & tricks. Aanvullingen horen we graag op joris.arts@disofa.nl.