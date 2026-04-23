Nieuwe proactieve zorgbemiddeling helpt mensen sneller

Vanaf 20 april kunnen patiënten die lang wachten op medisch specialistische zorg of geestelijke gezondheidszorg gebruikmaken van proactieve zorgbemiddeling. Dit nieuwe initiatief moet hen sneller naar een zorgverlener met kortere wachttijden leiden. Zorgaanbieders, huisartsen, verwijsdiensten en verzekeraars werken hiervoor samen. Daarmee beogen zij niet alleen individuele wachttijden te verkorten, maar ook de bredere druk op het zorgsysteem merkbaar te verlichten.

De maatregel vloeit voort uit afspraken in het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA) en wordt gefaseerd ingevoerd. In eerste instantie worden verzekerden willekeurig benaderd met de vraag of zij toestemming geven voor bemiddeling door hun zorgverzekeraar. Vanaf de zomer wordt deze aanpak opgeschaald en kan iedereen die instemt actief worden geholpen bij het vinden van sneller beschikbare zorg.

Wanneer iemand een verwijzing krijgt maar de wachttijd lang is, kan de zorgverzekeraar helpen bij het vinden van een plek waar de cliënt eerder terechtkan. Het gaat dan om wachttijden langer dan 4 weken bij medisch specialistische zorg en langer dan 14 weken bij geestelijke gezondheidszorg. Het zoeken naar ander mogelijkheden, gebeurt alleen als de cliënt daar zelf toestemming voor geeft.

Passende zorg

Na toestemming neemt de zorgverzekeraar contact op met de verzekerde. Wanneer blijkt dat de wachttijd oploopt, wordt actief gezocht naar een zorgverlener waar de behandeling eerder kan starten. Zo moet de bemiddeling bijdragen aan snellere toegang tot passende zorg.

Voor cliënten betekent dit dat zij sneller toegang kunnen krijgen tot de juiste zorg. Daarnaast biedt het meer regie, doordat zij inzicht krijgen in mogelijke alternatieven. De keuzevrijheid blijft daarbij behouden: cliënten beslissen zelf of zij gebruik willen maken van bemiddeling. Aan deze dienstverlening zijn geen extra kosten verbonden, omdat zorgbemiddeling door de zorgverzekeraar volledig kosteloos is.

Werkwijze

Mensen die een verwijzing krijgen voor een eerste consult, ontvangen via hun digitale verwijsomgeving, zoals ZorgDomein of VECOZO, een bericht met de vraag of zij gebruik willen maken van zorgbemiddeling. Met één klik kunnen zij toestemming geven aan hun zorgverzekeraar. Daarbij worden uitsluitend noodzakelijke administratieve gegevens gedeeld, zoals Burgerservicenummer, e-mailadres en de datum van verwijzing; medische informatie blijft buiten beeld.

Datagedreven zorgbemiddeling

Begin april schreven we nog over hoe datagedreven zorgbemiddeling de wachttijden kan verkorten. Inmiddels wordt duidelijk dat de toegankelijkheid van de Nederlandse zorg onder druk staat door oplopende wachttijden en personeelstekorten, terwijl het inzicht in beschikbare zorgcapaciteit juist toeneemt. De uitdaging ligt daardoor niet langer in het verzamelen van data, maar in het effectief inzetten ervan binnen de patiëntreis. Volgens Art Beuting van Coöperatie VGZ is dat essentieel om de doorstroming in de zorg te verbeteren.

Waar zorgbemiddeling voorheen vooral reactief en telefonisch was ingericht, verschuift dit steeds meer naar digitale en datagedreven oplossingen. Patiënten krijgen sneller inzicht in alternatieve zorgaanbieders met kortere wachttijden, waarbij ook locatie en digitale zorgopties, zoals online ggz-behandelingen, een belangrijke rol spelen.