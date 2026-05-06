ZonMw opent subsidie voor integrale ggz-aanpak

ZonMw stelt subsidie beschikbaar voor de implementatie van een domeinoverstijgende aanpak binnen de ggz in Nederland, om zorgorganisaties en gemeenten te ondersteunen bij het toepassen van de sociale benadering in de geestelijke gezondheidszorg. Het gaat om projecten die de-medicaliseren, normaliseren en de-professionaliseren stimuleren om zo mensen sneller passende en persoonsgerichte zorg te kunnen bieden. De regeling speelt in op de toenemende wachttijden en de personeelstekorten en richt zich op betere samenwerking tussen zorgdomeinen en het centraal stellen van kwaliteit van leven.

De subsidieoproep van ZonMw moet leiden tot een bredere verschuiving in de ggz, waarbij niet alleen de behandeling van psychische klachten centraal staat, maar ook het dagelijks functioneren en de sociale context van mensen nadrukkelijk worden meegenomen. Door over de grenzen van sectoren heen te werken, gaan zorg, welzijn en het sociaal domein nauwer samenwerken. De regeling maakt ruimte voor twee soorten projecten: projecten die de aanpak in de praktijk invoeren en projecten die kennis hierover verder delen. Het doel is dat deze manier van werken uiteindelijk een vaste plek krijgt in de dagelijkse praktijk.

Twee typen projecten

Er kan een subsidieaanvraag worden ingediend voor twee verschillende typen projecten. De sociale benadering binnen de ggz: hiervoor kan subsidie worden aangevraagd voor de landelijke coördinatie en het stimuleren en faciliteren van lokale implementatie van een domeinoverstijgende aanpak, waarin in ieder geval het sociaal en zorgdomein zijn betrokken en de sector geestelijke gezondheidszorg een plek heeft. Deze aanpak is gebaseerd op het ecosysteem mentale gezondheid (GEM).

De integrale sociale benadering: hiervoor kan subsidie worden aangevraagd voor de implementatie van een regionale domeinoverstijgende aanpak, waarin in ieder geval het sociaal en zorgdomein zijn betrokken en de sector geestelijke gezondheidszorg een plek heeft.

Verder ontwikkelen

Subsidie kan worden aangevraagd voor faciliteiten, uitrusting, capaciteit, hulpmiddelen en ondersteunende diensten die nodig zijn om de domeinoverstijgende aanpak verder te ontwikkelen en op te schalen. In deze subsidieronde is per project maximaal € 300.000 beschikbaar, met een looptijd van maximaal 24 maanden. Het totale budget bedraagt € 600.000. Cofinanciering is niet verplicht.

Aanvragen kunnen worden ingediend door in Nederland gevestigde rechtspersonen, zoals zorgaanbieders, zorginstellingen, gemeenten en stichtingen. Ook is de betrokkenheid van ervaringsdeskundigen en/of vertegenwoordigers van cliënten en naasten een vereiste. De deadline voor het indienen van een uitgewerkte subsidieaanvraag is 18 juni 2026 om 14.00 uur. De uiterlijke startdatum van projecten is 15 september 2026.

Versnellers in ggz

Over de wachttijden in de ggz schreven we in september 2023 al dat het Nivel samen met het Trimbos-instituut een tweejarig evaluatieonderzoek startte naar de aanpak van wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Daarom werden verschillende activiteiten ondernomen om de wachtlijstproblematiek te verminderen. Er werd onderzocht in hoeverre regio’s in staat zijn om de wachttijden in de ggz terug te dringen.

Daarbij is onder meer gekeken naar welke oplossing wel en welke oplossing niet werkt. Om te helpen de wachttijden te beheersen, werden er sinds 2022 zogenaamde ‘regionale versnellers’ ingezet met subsidie vanuit het ZonMw-programma Versnellers in de ggz.