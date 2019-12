Zorgverzekeraars verbeteren aanpak wachttijden

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) concludeert in haar jaarrapport over 2019 dat zorgverzekeraars het afgelopen haar de aanpak van wachttijden verbeterd hebben. Deze verbetering komt nadat de NZa in het voorjaar van 2019 nog constateerde dat zorgverzekeraars meer konden, en moesten doen om verzekerden tijdig de zorg te bieden die ze nodig hebben.