Lab Zuyderland, Zorg bij jou mijlpaal, bestuurswisselingen, en meer

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor de unieke werkwijze van het laboratorium van Zuyderland en een mijlpaal voor 'Zorg bij jou; van het CWZ. Daarnaast hebben we het over het dalende aantal overstappers van zorgverzekeringen en de veranderde samenstelling van de Raad van Bestuur van het IJsselland ziekenhuis. Tot slot ook nog aandacht voor de benoeming van een bijzonder hoogleraar Regionale Geïntegreerde Netwerkzorg.

Unieke laboratorium werkwijze

Ruim drie jaar na de verhuizing naar het nieuwe laboratoriumgebouw in Sittard-Geleen staat het 24/7 laboratorium van Zuyderland nog steeds volop in de belangstelling. Bijna maandelijks ontvangt het laboratorium bezoekers uit binnen- en buitenland die kennis willen maken met de innovatieve en efficiënte werkwijze. Het lab is vanaf de ontwerpfase ingericht met het oog op de toekomst en combineert efficiëntie, flexibiliteit en technologische vernieuwing, wat het uniek maakt in Nederland en daarbuiten.

Deze vooruitstrevende aanpak was voor Roche Diagnostics aanleiding om Zuyderland te selecteren als internationale referentiesite. Om deze bijzondere positie te benadrukken, is een promotiefilm ontwikkeld die wereldwijd wordt ingezet. Volgens Zuyderland ligt het succes in de combinatie van geavanceerde apparatuur en een vernieuwende organisatie van het werk, waarbij analisten op een andere en effectievere manier worden ingezet dan in veel andere laboratoria.

Mijlpaal 'Zorg bij jou'

Begin 2026 kan CWZ terugkijken op een belangrijke mijlpaal in digitale zorg. Als eerste van de Santeon-ziekenhuizen behaalde CWZ eind december het afgesproken aantal patiënten voor gezamenlijke thuismonitoring onder de vlag van Zorg bij jou. Daarmee levert CWZ een substantiële bijdrage aan de gezamenlijke doelstelling om in totaal 45.000 patiënten te monitoren.

Het ziekenhuis zet al jaren in op digitale zorgpaden en breidde dit in 2025 verder uit met onder meer geboortezorg, VFC-gebroken enkel en toepassingen binnen de prostaatkankerzorg. Een belangrijk voorbeeld is de CWZ Thuis active surveillance app voor patiënten met laag-risico prostaatkanker, die leidt tot minder fysieke zorgcontacten en meer eigen regie voor de patiënt. Volgens het bestuur laat dit resultaat zien dat digitalisering de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg vergroot, met brede steun binnen het ziekenhuis en veel enthousiasme bij patiënten.

Minder overstappers

Uit voorlopige cijfers van Vektis blijkt dat in het afgelopen overstapseizoen 6,2 procent van de verzekerden van zorgverzekeraar is gewisseld. Dat is minder dan een jaar eerder, toen uiteindelijk 7 procent overstapte. Volgens Vektis kan de beperkte premiestijging voor 2026 een belangrijke verklaring zijn voor het lagere aantal overstappers. Omdat de zorgpremies nauwelijks zijn gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar, hadden verzekerden mogelijk minder aanleiding om van verzekeraar te veranderen.

Verzekerden die hun polis vóór 1 januari hebben opgezegd, maar nog geen nieuwe verzekering hebben afgesloten, kunnen dit nog doen tot 1 februari 2026. Het definitieve overstapcijfer wordt daarom later vastgesteld. Eind april publiceert Vektis een volledig overzicht in de jaarlijkse Zorgthermometer Verzekerden.

Bestuurswisselingen IJsselland Ziekenhuis

Per 1 januari 2026 is de samenstelling van de raad van bestuur van IJsselland Ziekenhuis veranderd. Ruud Nellen draagt zijn rol als co-bestuurder over aan Richard Groenendijk. Daarnaast is Muriel van den Hende benoemd als vaste vervanger van de co-bestuurder bij afwezigheid, een nieuwe functie die zorgt voor extra continuïteit in het bestuur.

Het IJsselland Ziekenhuis werkt vanuit het principe van mede-eigenaarschap en gelijkgerichtheid. Sinds 2020 maakt een medisch specialist als co-bestuurder deel uit van de raad van bestuur, voorgedragen door de Vereniging Medische Staf. Hierdoor is het zorginhoudelijke perspectief direct vertegenwoordigd in de bestuurlijke besluitvorming en blijft de verbinding tussen medische staf en organisatie sterk.

Het ziekenhuis spreekt grote waardering uit voor Ruud Nellen, die de rol vijf jaar heeft vervuld en met zijn kennis, betrokkenheid en analytische blik een belangrijke bijdrage heeft geleverd.

Hoogleraar Regionale Geïntegreerde Netwerkzorg

Anneke van Vught, Chief Healthcare bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), is per 1 januari 2026 benoemd tot bijzonder hoogleraar Regionale Geïntegreerde Netwerkzorg aan het Radboudumc en de Radboud Universiteit. In haar leerstoel richt zij zich op toekomstbestendige zorg die is georganiseerd rondom de persoon, met speciale aandacht voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Daarbij ziet zij een sleutelrol voor verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en physician assistants als verbindende professionals tussen domeinen en organisaties.

Van Vught onderzoekt hoe zorg meer persoonsgericht, regionaal en waar mogelijk thuis of dichtbij kan worden georganiseerd. Dit vraagt om intensieve samenwerking tussen zorg, sociaal domein, publieke gezondheid en naasten. Ze verbindt daarbij onderzoek, onderwijs, beleid en praktijk, vanuit haar brede achtergrond als verpleegkundige, onderzoeker en beleidsmaker.

Een concreet voorbeeld is het concept Ziekenhuis op Wielen, waarbij medisch specialistische zorg thuis wordt geleverd. Daarnaast onderzoekt zij bredere benaderingen zoals Samenzorg en collectieve preventie, waarin gezondheid en welbevinden centraal staan. Haar benoeming, voor drie jaar, wordt financieel mogelijk gemaakt door de NZa.

