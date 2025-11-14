Tweede operatierobot, Zorgpremies 2026, Thuismonitoring, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor de ingebruikname van een tweede operatierobot bij het Reinier de Graaf Ziekenhuis en een analyse van het overstapgedrag bij zorgverzekeraars en de tarieven van de zorgverzekeringen in 2026. Verder ook aandacht voor een thuismonitoring ervaring bij het Catharina Ziekenhuis en een nieuw bestuurslid van het Deventer Ziekenhuis.

Tweede operatierobot Reinier de Graaf

Het Reinier de Graaf Ziekenhuis heeft zijn tweede operatierobot officieel in gebruik genomen. Met deze uitbreiding versterkt het ziekenhuis zijn positie als Reinier Robotcentrum en kan het meer patiënten behandelen met behulp van robotchirurgie. Deze innovatieve techniek maakt operaties nauwkeuriger en minder ingrijpend, wat leidt tot sneller herstel en minder complicaties.

De eerste robot werd in 2016 geïntroduceerd, vooral voor prostaatoperaties. De nieuwe robot maakt het mogelijk om robotchirurgie uit te breiden naar andere specialismen, zoals GE-chirurgie, urologie, gynaecologie en de Nederlandse Endometriose Kliniek. De uitbreiding draagt ook bij aan de STZ-status van het ziekenhuis en de verdere ontwikkeling van topklinische expertisecentra.

Meeste Nederlanders blijft zorgverzekeraar trouw

Uit onderzoek van Overstappen.nl blijkt dat ruim drie kwart (82%) van de Nederlanders van plan is bij hun huidige zorgverzekeraar te blijven in 2026. Vooral 55-plussers (88,6%) willen niet overstappen, terwijl jongeren tussen 18 en 34 jaar met 27,7 procent het meest bereid zijn om te wisselen van verzekering.

De lage overstapbereidheid past in een bredere trend waarin zorgconsumenten kiezen voor gemak en stabiliteit. Veel mensen vinden het vergelijken van polissen ingewikkeld en tijdrovend. Toch waarschuwen experts dat dit risico’s met zich meebrengt, omdat premies, vergoedingen en gecontracteerde zorgverleners jaarlijks veranderen. Wie niet controleert of de polis is aangepast, kan onverwacht niet-vergoede zorgkosten krijgen.

De cijfers:

82% van de Nederlanders blijft bij dezelfde zorgverzekeraar

18-34 jaar: 72,3% blijft zitten, 27,7% overweegt overstap

35-54 jaar: 79,0% blijft zitten, 21,0% overweegt overstap

55 jaar en ouder: 88,6% blijft zitten, 11,4% overweegt overstap

Meeste zorgpremies blijven gelijk of dalen (licht)

Een andere analyse van Overstappen.nl laat zien dat bijna een derde (31,3%) van de basis zorgverzekeringen volgend jaar goedkoper wordt. Bij ongeveer hetzelfde deel (30%) blijft het tarief gelijk en ruim een derde (39%) van de zorgverzekeringen wordt duurder. De goedkoopste polis bij een standaard eigen risico (€385) is van VinkVink (€142,40 per maand), terwijl VGZ met een maximaal eigen risico (€885) de laagste premie biedt van €125,40. De gemiddelde premie stijgt slechts €0,63, maar het verschil tussen de goedkoopste en duurste verzekering bedraagt ruim €511 per jaar. Nationale-Nederlanden laat de grootste daling zien met €10,05 per maand.

Thuismonitoring zwangerschapsdiabetes

Tijdens haar zwangerschap kreeg Sarah zwangerschapsdiabetes, wat veel onzekerheid met zich meebracht. Thuismonitoring via een app bood haar rust en structuur. Ze hield dagelijks haar bloedsuikerwaarden bij en kreeg automatisch bericht als de waarden afweken. “Het gaf zoveel rust te weten dat er elke dag iemand meekeek,” vertelt ze. Via de chat kon ze snel vragen stellen en kreeg ze nog dezelfde dag antwoord.

Ook tijdens haar vakantie bleef de begeleiding actief, waardoor haar zorgverlener precies wist waarom ze tijdelijk meer insuline nodig had. Sarah ervoer het digitale contact als persoonlijk en laagdrempelig, zonder telkens naar het ziekenhuis te hoeven. Ze voelde zich serieus genomen en gesteund. “Je voelt je geen nummertje. Thuismonitoring geeft vertrouwen, omdat er altijd een professional met je meekijkt.”

Nieuw bestuurslid Deventer Ziekenhuis

Mark Klein Koerkamp treedt per 1 december 2025 toe tot de Raad van Bestuur van het Deventer Ziekenhuis, als opvolger van Eric Kroon. Hij werkte eerder als manager Financiën, Control & Informatie en Inkoop binnen hetzelfde ziekenhuis en was nauw betrokken bij digitalisering en regionale samenwerking.

Volgens Wander Blaauw, voorzitter van de Raad van Toezicht, kwam Klein Koerkamp na een zorgvuldige selectie unaniem als beste kandidaat naar voren. Hij zal zich richten op financiën, ICT, facilitaire diensten en diverse zorgafdelingen, waaronder de verbouwing van het Vrouw Kind Centrum. Klein Koerkamp benadrukt zijn ambitie om een blijvende impact op de gezondheidszorg in Salland te maken en wil bijdragen aan de innovatie en toekomstbestendigheid van het ziekenhuis.

