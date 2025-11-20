Inflatie en vergrijzing drijvende kracht achter stijging zorgpremies

Gisteren verscheen een onderzoek van Overstappen punt nl over de prijsontwikkeling van de nominale zorgpremie sinds de invoering van het huidige zorgstelsel, in 2006. Vergeleken met 20 jaar geleden is de premie van de basisverzekering zo’n 80 procent duurder geworden. Betaalden we in 2006 gemiddeld 1060 euro per jaar, in 2026 wordt dat 1906 euro.

Overstappen heeft becijferd dat de gemiddelde maandpremie van de basis zorgverzekering in 2006 op 88,33 euro lag. In 2026 wordt dat 158,83 euro. Het is echter iets te makkelijk om simpelweg te roepen dat de zorgkosten met 80 procent gestegen zijn.

Inflatie grootste oorzaak

Rekenkundig klopt dat natuurlijk, maar we moeten wel onderkennen dat de inflatie het leeuwendeel van die kostenstijging uitmaakt. Die lag in die periode van 20 jaar namelijk op 52 procent. Kortom, als we de inflatie, die van invloed is op alle prijzen en kosten van (levens)onderhoud, even buiten beschouwing laten, dan zijn de zorgpremies de afgelopen 20 jaar ongeveer 30 procent duurder geworden. Dat is de stijging die onder andere veroorzaakt wordt door de vergrijzing, groeiende zorgvraag en geavanceerdere behandelmethoden.

De invloed van de inflatie is ook goed te zien in de grafiek van de ontwikkeling van de nominale zorgpremie. De afgelopen drie jaar (2022 – 2025) lag de inflatie namelijk fors hoger dan de jaren daarvoor, met een uitschieter van 10 procent in 2022. In 2023 steeg de nominale zorgpremie dan ook van gemiddeld 1514 euro naar 1650 euro. Verder valt op dat tussen 2012 en 2017 de zorgpremies nauwelijks stegen. Dat had vooral te maken met het feit dat in die periode het eigen risico steeg waardoor de premies (kunstmatig) laag gehouden konden worden. In 2008 lag het verplichte (minimale) eigen risico nog op 150 euro. Sinds 2016 is dat 385 euro.

Voor het komende jaar stijgt de gemiddelde premie van de basisverzekering met iets meer dan drie kwartjes (76 cent). Dat is vooral te danken aan een eenmalige meevaller uit het Zorgverzekeringsfonds. "Zonder die extra bijdrage zou de gemiddelde premie hoger zijn uitgekomen. Voor 2027 verwachten we dan ook weer een duidelijke stijging”, aldus Jeremy Broekman van Overstappen.

Zorgtransitie moet in een stroomversnelling

Door de vergrijzing en stijgende zorgvraag, die vaak gekoppeld gaat aan ouderdom, zullen de zorgkosten de komende vijftien jaar verder onder druk komen te staan. In 2040 zal een op de vier Nederlanders ouder zijn dan 65. Daarbij komt ook nog het almaar stijgende personeelstekort. Ofwel, de zorgtransitie, digitalisering en meer aandacht voor leefstijl en preventie waar de zorg al jaren aan werkt, zal de komende periode in een stroomversnelling moeten komen.

