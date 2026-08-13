Achmea zet bij zorg sterker in op preventie, digitalisering en AI

Verzekeraar Achmea (onder meer Zilveren Kruis) wil zijn rol nadrukkelijk verbreden van het financieren van zorg naar onder meer preventie, passende en digitale zorg, mentale gezondheid en gezond ouder worden. Tegelijkertijd moet verdere digitalisering en de inzet van AI de eigen zorgverzekeringsactiviteiten efficiënter maken. Dat blijkt uit de halfjaarresultaten over 2026. Het operationele resultaat van de zorgtak daalde ondertussen fors door oplopende zorgkosten.

Achmea is met (zorg)verzekeraars zoals Zilveren Kruis, De Friesland, FBTO, Interpolis en De christelijke zorgverzekeraar marktleider op de Nederlandse zorgverzekeringsmarkt. De verzekeraar telt dit jaar 5,0 miljoen verzekerden met een basisverzekering en heeft een marktaandeel van 28 procent. In 2025 waren dat nog 5,4 miljoen verzekerden en 30 procent.

Bredere zorgrol

Achmea stelt de zorg toegankelijk, betaalbaar en duurzaam te willen houden door onder meer preventie, passende zorg en digitale oplossingen te stimuleren. De verzekeraar is ook betrokken bij landelijke afspraken op dit gebied, zoals het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA), dat voortborduurt op het IZA-akkoord. Specifieke digitale initiatieven - zoals het inzetten op breder gebruik van digitale triage bij huisartsen - noemt Achmea niet.



Daarnaast richt dochter Zilveren Kruis zich op mentale gezondheid en welzijn. Zo werkt de zorgverzekeraar samen met de KNVB om mentale problemen onder jongeren bespreekbaar te maken. Ook zijn er campagnes gericht op gezondere omgang met sociale media. Volgens Achmea neemt het ziekteverzuim in Nederland toe, mede als gevolg van mentale problemen.



Gezond ouder worden vormt eveneens een aandachtspunt. Achmea Real Estate werkt hiervoor samen met Zilveren Kruis aan initiatieven rond gezonde huisvesting voor ouderen. Op het gebied van duurzaamheid ondersteunt de zorgverzekeraar zorgaanbieders onder meer bij verduurzaming van zorgvastgoed, vermindering van afval op IC's en operatiekamers en het tegengaan van medicijnverspilling. Duurzaamheid krijgt bovendien een steeds nadrukkelijkere plaats in het zorginkoopbeleid.

AI en digitalisering

Ook binnen de eigen organisatie wil Achmea technologie steeds meer inzetten. Het concern versnelt bijvoorbeeld de toepassing van AI in zijn kernprocessen en investeert naar eigen zeggen fors in de AI-kennis van medewerkers. In juni werd het mainframe uitgezet. Dit uitfaseren van oudere IT-infrastructuur moet de modernisering van het IT-landschap versnellen en verdere opschaling van AI ondersteunen.



Voor de zorgtak verwacht Achmea dat AI en een geoptimaliseerde distributieorganisatie verdere efficiencywinst opleveren. De digitalisering van de zorgverzekeringsprocessen is al ver gevorderd. Meer dan 90 procent van de zorgdeclaraties wordt digitaal ingediend, ongeveer 75 procent wordt automatisch verwerkt en 93 procent wordt binnen één dag vergoed. Achmea wil het aandeel digitaal herkende declaraties uiteindelijk boven 90 procent brengen.



Ook de onderliggende infrastructuur wordt verder gedigitaliseerd. Inmiddels draait 99 procent van de diensten van Achmea in een cloudomgeving, tegenover 91 procent eind 2025. Het concern beschouwt de cloud als schaalbare basis voor toekomstige innovatie en AI-toepassingen. Projecten rond digitalisering en AI droegen in het eerste halfjaar wel bij aan de gestegen operationele kosten.



De digitale dienstverlening heeft ook invloed op de waardering van dochter Zilveren Kruis. De relationele NPS (net promotor score) steeg van +17 naar +18. Behalve het klantcontact waarderen verzekerden volgens Achmea vooral de gebruiksvriendelijkheid van de app van de zorgverzekeraar, de snelheid van betalingen en het eenvoudig indienen van declaraties.

Hogere zorgkosten

Financieel stond de zorgtak van Achmea in de eerste helft van 2026 onder druk. Het operationele resultaat van Health Netherlands daalde met 55 procent, van 220 miljoen naar 99 miljoen euro. Bij de basisverzekering zakte het resultaat zelfs van 163 miljoen naar 19 miljoen euro. Achmea wijt dit vooral aan hoger dan verwachte zorgkosten en zorgkosteninflatie. Het concern gaat inmiddels uit van een structurele zorgkosteninflatie van 5 tot 6 procent per jaar, waar die eerder rond 3 procent lag.



De premie-inkomsten van de zorgtak stegen ondanks het lagere aantal verzekerden met 2 procent tot bijna 19 miljard euro. Achmea als geheel realiseerde een operationeel resultaat van 492 miljoen euro en een nettoresultaat van 688 miljoen euro.

Opschaling digitale triage

In mei 2026 kwam Zilveren Kruis in beeld bij de opschaling van digitale triage in de huisartsenzorg. De zorgverzekeraar stimuleert huisartsenpraktijken financieel om digitale triagetoepassingen te gebruiken. Patiënten doorlopen daarbij vooraf online een vragenlijst, waarna een consult of digitale afhandeling kan volgen. De ingevulde informatie kan ook worden gebruikt voor de voorbereiding van een consult.



Volgens Zilveren Kruis moet deze ‘digitale voordeur’ de werkdruk in huisartspraktijken verminderen en personeel vrijspelen, zodat de huisartsenzorg toegankelijk blijft. De verzekeraar streeft er in het inkoopbeleid naar dat minimaal 10 procent van de zorgvragen via zo’n digitale triagetool verloopt. Rechtstreeks contact met de huisarts blijft daarbij volgens Zilveren Kruis beschikbaar, onder meer voor patiënten die minder digitaal vaardig zijn.



De inzet is niet onomstreden. Digizo.nu (het programmabureau van de 14 partijen achter het Integraal Zorgakkoord) beschouwt digitale triage als ‘kansrijk voor opschaling’, maar stelt dat aanvullend praktijkonderzoek nodig is voordat de toepassing als nieuwe standaard kan gelden. Dit onderzoek moet zich onder meer richten op patiëntveiligheid, effectiviteit, toegankelijkheid en acceptatie door patiënten en zorgverleners.



Digitale triage vormt een concreet recent voorbeeld van de manier waarop Zilveren Kruis via zorginkoop en financiële prikkels de verdere digitalisering en hybridisering van de zorg probeert te stimuleren. Een ander voorbeeld speelt binnen de gehandicaptenzorg en de financiering van zorgtechnologie. Zo trad het zorgkantoor van Zilveren Kruis samen met Menzis en Salland op als mede-aanvrager bij financiering voor de opschaling van zorgtechnologie bij InteraktContour. De samenwerking tussen zorgorganisaties en zorgkantoren moet daarbij niet alleen financiering mogelijk maken, maar ook bijdragen aan kennisdeling en een bredere, meer structurele toepassing van technologie in de langdurige zorg.

