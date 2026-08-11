Vijf modelplannen moeten opschaling zorginnovaties ondersteunen

Vijf modelplannen moeten vanuit de akkoorden IZA en AZWA de landelijke opschaling van bewezen, arbeidsbesparende zorgtoepassingen versnellen. Het Bestuurlijk Overleg (BO) IZA-AZWA heeft deze plannen vastgesteld als basis voor aanvragen uit de doorbraakmiddelen. Zorgorganisaties kunnen vanaf 1 december 2026 een aanvraag indienen. Daarmee gaat de financiële impuls voor innovaties die al hun waarde hebben bewezen een volgende fase in. De doorbraakmiddelen zijn bedoeld om bewezen toepassingen die arbeidsbesparend kunnen werken, sneller en op grotere schaal beschikbaar te maken.

In plaats van iedere zorgorganisatie afzonderlijk een plan te laten uitwerken, komen er kant-en-klare plannen voor specifieke toepassingen. Dat moet het aanvraagproces eenvoudiger maken en de administratieve lasten beperken. Met de modelplannen wil het BO voorkomen dat organisaties die willen opschalen onnodig veel tijd kwijt zijn aan het opstellen van een eigen aanvraag.

Basis voor opschaling

De vijf plannen zijn de afgelopen periode opgesteld door experts en vertegenwoordigers uit de zorg. Welke toepassingen precies onder de modelplannen vallen, bepaalt daarmee ook welke innovaties in aanmerking komen voor landelijke opschaling via deze route. Met de vaststelling van de plannen ligt er volgens het BO een basis om de opschaling daadwerkelijk in gang te zetten.

Vanaf 1 december 2026 kunnen zorgorganisaties de doorbraakmiddelen aanvragen op basis van de vastgestelde modelplannen. Het merendeel van de modelplannen is inmiddels beschikbaar. Zorgorganisaties kunnen zich de komende maanden voorbereiden op een aanvraag. De aanvraagperiode loopt van 1 december 2026 tot en met 15 januari 2027.

Webinars en podcasts

In aanloop naar die periode wordt meer informatie beschikbaar gesteld over de aanvraagprocedure. Via webinars en een podcast krijgen betrokken partijen onder meer uitleg over de opbouw van de modelplannen, onderdelen die nog moeten worden ingevuld en de voorwaarden waaraan aanvragen moeten voldoen. Ook worden veelgestelde vragen en antwoorden gepubliceerd op zorgakkoorden.nl.



Niet voor alle toepassingsgebieden is de route via een modelplan al beschikbaar. Voor medische technologie en digitale angst- en traumabehandeling is nog geen modelplan opengesteld, omdat niet op tijd een plan kon worden opgesteld dat aan alle voorwaarden voldoet. Voor beslisondersteuning wordt in september een besluit verwacht. Voor tele- en thuismonitoring ligt er inmiddels een voorlopig akkoord op het modelplan. Naar verwachting worden uiterlijk eind september nog aanvullende specificaties toegevoegd.

Voorwaarden van aanvragen

Aan de inzet van de doorbraakmiddelen zijn verschillende voorwaarden verbonden. Deze zijn uitgewerkt in een document met elf spelregels. Zo zijn de middelen beschikbaar voor de periode 2027 tot en met 2029 en mogen ze alleen worden ingezet voor diensten en producten die onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) vallen.

Er komt één gezamenlijk indieningsmoment voor de aanvragen. De aanvragen worden daarmee niet op volgorde van binnenkomst behandeld.



Zorgorganisaties hoeven daarnaast geen eigen plan voor de toepassing op te stellen. Een aanvraag kan alleen worden ingediend op basis van een vastgesteld modelplan. Voor de beoordeling wordt gewerkt met een beperkt aantal genormeerde KPI's. De middelen zijn bedoeld voor de opschaling van toepassingen die al in de praktijk zijn bewezen. Daarmee is financiering voor de ontwikkeling van nieuwe toepassingen niet het doel van deze regeling.

Eerste aanspreekpunt

Brancheorganisaties fungeren als eerste aanspreekpunt voor inhoudelijke vragen vanuit hun achterban. Veelgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden worden centraal verzameld en gepubliceerd, zodat betrokken organisaties over dezelfde informatie kunnen beschikken. De modelplannen worden al vóór de start van de aanvraagperiode gepubliceerd om organisaties tijd te geven zich voor te bereiden. De plannen zijn op dit moment nog niet bedoeld om al te worden ingevuld als aanvraag. Zorgverzekeraars Nederland werkt nog aan digitale aanvraagformulieren. Zodra die beschikbaar zijn, kunnen organisaties hun aanvraag via deze formulieren indienen.



In april van dit jaar schreven we al over de plannen om 800 miljoen euro in te zetten voor de landelijke opschaling van arbeidsbesparende AI, digitale en hybride zorg en medische technologie. Het bestuurlijk overleg IZA-AZWA besloot op 30 maart dat het geld in 2027, 2028 en 2029 beschikbaar komt. Een deel van het budget is bestemd voor het sociaal domein.