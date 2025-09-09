Actiz lanceert initiatief om AI-expertise te bundelen

VVT-koepelorganisatie Actiz lanceert de modulaire AI-coördinator: een initiatief om zogeheten AI-agents en andere AI-tools aan elkaar te koppelen in een infrastructuur waarmee deze toepassingen breed beschikbaar komen. Het doel is om de enorme impact van AI binnen de sector in goede banen te leiden door kennis erover zo breed mogelijk te delen, vertelt Rein Souwerbren, bestuursvoorzitter Topaz en commissielid van Digitaal Denken en Doen bij ActiZ.

Actiz vertegenwoordigt zo’n 350 zorgorganisaties met bijna 500.000 werknemers die twee miljoen ouderen en chronisch zoeken ondersteunen. Ondanks deze omvang heeft de VVT volgens Souwerbren minder slagkracht dan bijvoorbeeld een ziekenhuissector met zijn umc’s. Los hiervan is Nederland een relatief kleine speler wereldwijd op AI-gebied. Samenwerking is dan ook hard nodig om het groeiend aantal losse initiatieven en pilots de de kennis over het gebruik van AI te bundelen.

Inzetten op professional

In de hiervoor benodigde samenwerking zet Actiz allereerst in op de zorgprofessional, oftewel het kijken naar en inzetten van AI-tools die het werk van de zorgprofessional verlichten en vereenvoudigen. “Bijvoorbeeld doordat zorgverleners eenvoudig een digitale collega kunnen raadplegen via de eigen telefoon. Dat draagt vervolgens ook bij aan de kwaliteit van zorg in een arbeidsmarkt die onder druk staat. Een win-win dus.”



Souwerbren gebruikt de genoemde AI-agent als voorbeeld: zo’n uitgebreide versie van een chatbot kan plannen maken, acties uitvoeren, en andere tools gebruiken. In een zorgsetting kan dat betekenen dat zo’n agent dan gevalideerde informatiebronnen zoals een handboek of Vilans-zorgprotocollen snel kan omzetten naar een ingevuld formulier of kan helpen bij het vinden van het juiste protocol kan vinden voor een bepaalde zorghandeling.

Wiel niet heruitvinden

De bestuurder benadrukt dat Actiz niet zelf AI-agents gaat ontwikkelen. De rol van ‘modulaire coördinator’ houdt in dat de organisatie alle nuttige AI-agents aan elkaar wil koppelen in een infrastructuur – open source en via één centrale interface toegankelijk voor iedereen. Dit moet voorkomen dat er energie gaat zitten aan het wiel op diverse plekken uitvinden, maar ook om vast te zitten aan één bepaald systeem. “De modulaire coördinator zorgt dat de ‘bibliotheek’ met AI-agents makkelijk kan worden uitgebreid of dat agents makkelijk losgekoppeld kunnen worden.”



Actiz mikt op kennisdeling en kruisbestuiving door een aantal AI-koplopers in de VVT, die kunnen helpen met opschaling van AI-toepassingen in de hele sector. De komende tijd worden diverse bijeenkomsten georganiseerd om aan de geplande infrastructuur te gaan bouwen en de bouwstenen hiervoor te bepalen. De kick-off is op 25-26 september, samen met de Nederlandse AI-coalitie AIC4NL. Souwerbren: “Voor de duidelijkheid: gebruikers, ontwikkelaars en leveranciers zullen verantwoordelijk zijn voor de daadwerkelijke technische realisatie, waarbij ActiZ een faciliterende rol vervult in samenwerking, standaardisatie en richting."

Aansluiting bij HLO

Volgens Souwerbren sluit het initiatief van Actiz naadloos aan bij het recent gesloten HLO (Hoofdlijnenakkoord Ouderenzorg). Het akkoord omvat onder meer een programmatische aanpak voor de inzet van AI binnen de ouderenzorg. Daarnaast is er volgens Actiz nu sprake van momentum richting een gedeelde, schaalbare infrastructuur die duurzame innovatie mogelijk. Het ongewenste alternatief is doorgaan op de weg van afzonderlijke oplossingen en lokale initiatieven.



“Nu gaan we echt aan de slag en gaan we van intenties op papier naar echt bouwen. Het is daarom een open uitnodiging voor iedereen die al bezig is in dit veld om mee te doen, een rol te pakken en de infrastructuur in de ouderenzorg voor AI-oplossingen verder uit te bouwen.”

AI in ouderenzorg

In 2023 publiceerden Actiz en Vilans de whitepaper 'AI in de ouderenzorg', waarin zij beschreven hoe AI de kwaliteit van zorg kan verbeteren en de werklast voor zorgmedewerkers kan reduceren. Ook stelden zij destijds dat kunstmatige intelligentie kan helpen bij het realiseren van efficiëntere processen en de zelfredzaamheid van cliënten kan verhogen. Het whitepaper benadrukte verder dat AI kan helpen om de zorg toegankelijk, kwalitatief en betaalbaar te houden.

