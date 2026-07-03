Slimmere inzet van medicatie centraal in nieuwe leerstoel

Reumatoloog en klinisch epidemioloog Alfons den Broeder is per 1 juli benoemd tot bijzonder hoogleraar Innovatieve behandelstrategieën voor inflammatoire reumatische aandoeningen aan het Radboudumc en de Radboud Universiteit. Met de nieuwe leerstoel willen het Radboudumc en de Sint Maartenskliniek hun samenwerking op het gebied van onderzoek en patiëntenzorg verder intensiveren. Centraal staat de ontwikkeling van behandelstrategieën die niet alleen effectiever zijn, maar ook minder belastend voor patiënten en doelmatiger voor de zorg.

Den Broeder blijft werkzaam als reumatoloog in de Sint Maartenskliniek. Volgens hem biedt de combinatie van de grote patiëntpopulatie in de gespecialiseerde kliniek en de academische onderzoeksomgeving van het Radboudumc een sterke basis voor praktijkgericht onderzoek. "Die combinatie is uniek: we koppelen de grote groepen patiënten die we in de Sint Maartenskliniek zien aan academisch onderzoek."

Focus op doelmatige behandeling

Binnen zijn onderzoek richt Den Broeder zich op inflammatoire reumatische aandoeningen, waaronder reumatoïde artritis, artritis psoriatica, spondylartritis, jicht en polymyalgia rheumatica. Hij geeft leiding aan een onderzoeksgroep bestaande uit acht reumatologen, twee postdocs en ongeveer twaalf promovendi.

Een belangrijk speerpunt is het optimaliseren van het gebruik van bestaande medicijnen. Veel reumamedicatie is kostbaar, kent bijwerkingen en moet vaak langdurig worden toegediend via injecties. Het onderzoek richt zich daarom op vragen als welke dosering optimaal is, wanneer medicatie veilig kan worden afgebouwd en hoe behandelingen kosteneffectiever kunnen worden ingezet. "We zoeken naar optimale doseringen, afbouw van medicatie, bijwerkingen en kosteneffectiviteit. Hierbij kijken we niet alleen of een behandeling werkt, maar vooral hoe die zo efficiënt mogelijk kan worden ingezet," aldus Den Broeder.

De maatschappelijke relevantie van dit onderzoek is groot. Jaarlijks worden in Nederland meer dan 180.000 mensen door een reumatoloog behandeld voor reumatoïde artritis of andere ontstekingsreuma. Voor jicht, dat ook veel door huisartsen wordt behandeld, gaat het zelfs om ongeveer 500.000 patiënten. Omdat deze aandoeningen meestal chronisch zijn, brengen zij een aanzienlijke zorglast en hoge kosten met zich mee.

Betere behandelrichtlijnen

Den Broeder verwacht dat de gezamenlijke onderzoeksinfrastructuur van het Radboudumc en de Sint Maartenskliniek kan bijdragen aan betere behandelrichtlijnen en een snellere vertaling van wetenschappelijke inzichten naar de dagelijkse praktijk. "Ik denk dat we met de gezamenlijke infrastructuur van Radboudumc en Sint Maartenskliniek hiervoor een sterke basis hebben, met nationale en internationale samenwerkingen en onderzoek dat zichtbaar doorwerkt in richtlijnen én de praktijk, zodat de patiënt en de maatschappij er baat bij hebben."

Den Broeder studeerde Geneeskunde in Nijmegen, specialiseerde zich tot reumatoloog en klinisch epidemioloog aan het Radboudumc en promoveerde in 2001 op onderzoek naar de behandeling van reumatoïde artritis met TNF-alfa-remmers. Sinds 2006 is hij verbonden aan de Sint Maartenskliniek, waar hij naast zijn klinische werkzaamheden een eigen onderzoeksgroep opzette. Sinds 2026 is hij bovendien voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie. De benoeming tot bijzonder hoogleraar geldt voor een periode van drie jaar.