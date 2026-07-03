Regio Twente bouwt aan zorg van de toekomst

Met een gezamenlijke investering van ruim 3 miljoen euro wil Twente de volgende stap zetten in de ontwikkeling van het 'ziekenhuis van de toekomst'. De investering is bedoeld om medische technologie sneller toe te passen in de dagelijkse zorgpraktijk en de zorg anders te organiseren, zodat de toenemende zorgvraag kan worden opgevangen ondanks de aanhoudende personeelstekorten.

Volgens de initiatiefnemers wordt in Twente al jarenlang samengewerkt door zorginstellingen, onderzoekers en technologiebedrijven aan de ontwikkeling van medische innovaties. Met de nieuwe investering verschuift de nadruk van ontwikkeling naar implementatie en opschaling. "Twente heeft alles in huis om de regio te zijn waar de zorg van morgen ontstaat en in de praktijk wordt gebracht", zegt Ank Bijleveld-Schouten, voorzitter van Twente Board. "Daarom investeren we nu, niet alleen in nieuwe technologie, maar vooral in samenwerking en opschaling, zodat innovaties daadwerkelijk worden toegepast. Daarmee dragen we bij aan betere zorg en versterken we de economische kracht van Nederland."

Zorg verschuift naar huis

De samenwerkingspartners schetsen een toekomst waarin het ziekenhuis zich steeds meer richt op hoogcomplexe en specialistische zorg. Diagnoses moeten sneller worden gesteld en patiënten worden vaker thuis of in de wijk gemonitord met behulp van digitale technologie. Alleen wanneer specialistische behandeling noodzakelijk is, bezoeken zij nog het ziekenhuis De ambitie is om de zorgcapaciteit richting 2050 met een factor tien te vergroten door de inzet van medische technologie. Daarmee hopen de partners de groeiende zorgvraag op te vangen zonder dat een evenredige uitbreiding van het aantal zorgprofessionals nodig is.

"Het ziekenhuis van de toekomst is een hightech centrum voor de meest specialistische zorg waar we doen wat alleen daar kan," zegt Miriam Vollenbroek, bestuurder van het Medisch Spectrum Twente (MST). "De rest organiseren we dichtbij de patiënt, ondersteund door slimme technologie en data. Het ziekenhuis van de toekomst is meer dan een gebouw. Het is een beweging naar fundamenteel andere zorg, met blijvend ruimte voor kwaliteit en aandacht."

Van innovatie naar toepassing

Op korte termijn richten de betrokken organisaties zich op de implementatie en opschaling van bestaande medische technologieën. Op langere termijn moet de samenwerking ook leiden tot de ontwikkeling van nieuwe technologie, nieuwe zorgpaden en andere businessmodellen voor de zorg. Volgens Remke Burie, algemeen directeur van het TechMed Centrum van de Universiteit Twente, vormt de combinatie van onderzoek, onderwijs, zorg en bedrijfsleven daarvoor een belangrijke basis. "Met onze expertise in medische technologie brengen we samen met regionale partners innovaties sneller naar de zorgpraktijk. De combinatie van onderzoek, onderwijs, zorg en bedrijfsleven maakt het mogelijk om oplossingen te ontwikkelen en toe te passen."

Naast de beoogde impact op de zorg zien de initiatiefnemers ook economische kansen. Twente moet uitgroeien tot een omgeving waar bedrijven samen met zorgprofessionals innovaties kunnen ontwikkelen, testen, valideren en opschalen. Volgens Marco Workel, algemeen directeur van FME, vraagt de toekomst van de zorg om meer dan technologische innovatie alleen. "De zorg blijft alleen toegankelijk als we haar fundamenteel anders organiseren en technologie sneller naar de praktijk brengen. Het ziekenhuis van de toekomst laat zien dat innovatie pas waarde krijgt als zij ook wordt toegepast en opgeschaald."

De betrokken partijen benadrukken dat zij bewust kiezen voor een structurele aanpak in plaats van afzonderlijke innovatieprojecten. Twente wil daarmee het voortouw nemen en nodigt andere regio's uit om zich aan te sluiten bij deze gezamenlijke opgave om de zorg toekomstbestendig te maken.

Intensieve samenwerking

Twee maanden geleden maakten de Twentse ziekenhuizen bekend nauwer te gaan samenwerken om de zorg in die regio toekomstbestendig te maken. Gedreven door toenemende personeelstekorten en een groeiende, complexere zorgvraag. Tijdens een werkbezoek van minister Sophie Hermans lieten Medisch Spectrum Twente (MST) en Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) zien hoe zij zich ontwikkelen van concurrerende instellingen naar partners binnen één regionaal zorgnetwerk. Daarbij staat passende zorg centraal: digitaal en dicht bij de patiënt waar mogelijk, ziekenhuiszorg wanneer nodig.

Een belangrijke randvoorwaarde is veilige en gestandaardiseerde gegevensuitwisseling, zodat zorgverleners tijdig beschikken over volledige patiëntinformatie. Dit moet leiden tot efficiëntere zorgprocessen en betere klinische besluitvorming. Daarnaast speelt de Universiteit Twente een belangrijke rol binnen het regionale innovatie-ecosysteem. Technisch geneeskundigen verbinden er zorg en technologie en dragen bij aan de ontwikkeling en implementatie van medische innovaties in de dagelijkse praktijk.