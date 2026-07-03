Pacemakertechniek, Onderzoek gezondheidsinformatie en meer

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor de introductie van een nieuwe geavanceerde pacemakertechniek en een onderzoek van het Nivel en RIVM over het vinden, begrijpen, beoordelen en gebruiken van gezondheidsinformatie. Verder aandacht voor de keuze van Ikazia voor een nieuw ERP-systeem en de benoeming van een nieuw lid van de Raad van Toezicht bij het OLVG.

Geavanceerde pacemakertechniek

Het Dijklander Ziekenhuis heeft de geavanceerde pacemakertechniek Conduction System Pacing geïntroduceerd. Bij deze methode wordt de elektrode niet alleen in het tussenschot van het hart geplaatst, maar rechtstreeks in het natuurlijke elektrische geleidingssysteem. Daardoor blijft het hart op een meer fysiologische manier kloppen, wat het risico op verslechtering van de hartfunctie kan verkleinen.

De techniek is vooral bedoeld voor patiënten met hartfalen en mensen die sterk afhankelijk zijn van een pacemaker. Jaarlijks krijgen ongeveer 200 hartfalenpatiënten in het Dijklander Ziekenhuis een pacemaker. Volgens cardioloog Eric Wierda wordt per patiënt zorgvuldig beoordeeld welke behandeling het meest geschikt is; de nieuwe techniek is niet voor iedereen noodzakelijk, maar kan voor de juiste patiënt een belangrijke verbetering van hartritme en kwaliteit van leven opleveren. De introductie past binnen de ambitie van het ziekenhuis om topklinische zorg verder te ontwikkelen en de regionale samenwerking te versterken.

Gezondheidsinformatie

Uit gezamenlijk onderzoek van het RIVM en het Nivel blijkt dat ongeveer de helft van de Nederlandse bevolking moeite heeft met het vinden, begrijpen, beoordelen en gebruiken van gezondheidsinformatie. Vooral het beoordelen van de betrouwbaarheid en bruikbaarheid van informatie blijkt voor veel mensen een uitdaging. Informatie over gezondheidsbevordering, zoals gezond leven, vaccinaties en bevolkingsonderzoeken, wordt als het lastigst ervaren.

Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van de vernieuwde, internationaal gevalideerde vragenlijst HLS19-Q47, die mede is ontwikkeld met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Daarnaast is een verkorte versie, de HLS19-Q12, afgenomen onder het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg. Het onderzoek maakt deel uit van het internationale M-POHL-netwerk, waarin op verzoek van het ministerie van VWS vergelijkbare gegevens over gezondheidsvaardigheden worden verzameld. Later dit jaar publiceert het Nivel aanvullende cijfers over de toegankelijkheid van Nederlandse ziekenhuizen voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden.

Nieuw ERP-systeem Ikazia

Het Ikazia Ziekenhuis kiest AFAS als nieuw ERP-systeem voor financiën, inkoop en logistiek. Het systeem wordt per 1 januari 2027 ingevoerd en vormt een belangrijke stap in de verdere uitvoering van de digitale strategie van het Rotterdamse ziekenhuis. Met AFAS wil Ikazia financiële, inkoop- en logistieke processen beter integreren en efficiënter organiseren, waardoor meer overzicht en een eenduidige werkwijze ontstaan.

Volgens manager ICT, Medische Instrumentatie en Techniek Bunna Damink draagt de vernieuwing bij aan een toekomstbestendige organisatie die zorgprofessionals beter ondersteunt en zo indirect de kwaliteit van de patiëntenzorg versterkt. Door systemen slimmer in te richten en administratieve werkzaamheden te vereenvoudigen, moeten zorgverleners meer tijd overhouden voor de patiënt. De samenwerking tussen Ikazia en AFAS werd officieel bekrachtigd tijdens een ondertekeningsmoment in het ziekenhuis.

Nieuw RvT-lid OLVG

Martijn Wiesenekker treedt per 1 september 2026 toe tot de raad van toezicht van OLVG, waar hij tevens zitting neemt in de auditcommissie. Volgens voorzitter Conny Helder brengt hij ruime bestuurlijke en toezichthoudende ervaring mee, met specifieke expertise op het gebied van financiën, digitalisering, ICT en vastgoed. Ook de raad van bestuur ziet zijn komst als een versterking, mede vanwege de geplande nieuwbouw van OLVG-locatie West.

Wiesenekker studeerde bedrijfseconomie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en begon zijn loopbaan bij KPMG. Daarna bekleedde hij diverse functies bij het AMC, waaronder programmadirecteur van de fusie tussen AMC en VUmc. Vervolgens was hij bijna zes jaar bestuurder van het Diakonessenhuis in Utrecht. Sinds 2022 is hij lid van de raad van bestuur en CFO van Haaglanden Medisch Centrum. Eind 2026 beëindigt hij die functie om zich te richten op interim-bestuurs- en toezichthoudende rollen.

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