Hybride zorg als fundament voor de acute zorg van morgen

Hybride zorg is voor veel zorgorganisaties niet langer een experiment, maar een noodzakelijke stap om de acute zorg toegankelijk te houden. Bij Dokterswacht Friesland groeide de inzet van digitale triage en zorg op afstand uit van een oplossing voor personeelstekorten tot een fundamenteel andere manier van organiseren.

Volgens Martin Boeve, manager bij Dokterswacht Friesland, vraagt die omslag om meer dan technologie alleen: zorgprocessen moeten opnieuw worden ingericht en digitale en fysieke zorg moeten één geïntegreerd geheel vormen.



De aanleiding was concreet, vertelt Boeve in ICT&health 3, 2026. Door het oplopende tekort aan telefonisch triagisten werd duidelijk dat de groeiende druk op de acute huisartsenzorg niet langer met traditionele maatregelen kon worden opgevangen.

Hybride werkwijze

De organisatie ontwikkelde daarom samen met digitale-zorgaanbieder Medicinfo een hybride werkwijze waarin digitale triage, zorg op afstand en fysieke zorg elkaar versterken. Dat levert volgens Boeve niet alleen efficiëntere processen op, maar zorgt er ook voor dat patiënten sneller bij de juiste vorm van zorg terechtkomen.



“Je legt niet een laagje digitalisering op de bestaande processen”, schetst Boeve. “Je gaat die processen structureel veranderen, samen met een partner die de benodigde diensten gaat leveren.”

Blauwdruk voor samenwerking

De Friese aanpak reikt inmiddels verder dan de eigen organisatie. De opgedane ervaringen vormen volgens Boeve een mogelijke blauwdruk voor regionale zorgcoördinatie, waarbij huisartsenposten, ouderenzorg, thuiszorg en welzijn steeds nauwer samenwerken. Daarbij staan een gezamenlijke digitale voordeur en gestandaardiseerde hybride processen centraal, zodat hulpvragen sneller en efficiënter op de juiste plek terechtkomen.



Volgens Boeve hoeven zorgorganisaties daarbij niet te wachten op volledig uitgewerkte landelijke standaarden. Juist door regionaal ervaringen te delen en succesvolle werkwijzen over te nemen, kan de transitie naar netwerkzorg worden versneld.



Daarmee wil Dokterswacht Friesland laten zien dat hybride zorg niet alleen een antwoord kan zijn op de personeelstekorten van vandaag, maar ook een belangrijke bouwsteen vormt voor de organisatie van de acute zorg van morgen.

Lees het volledige artikel in ICT&health editie 3, 2026 en in ons online magazine.