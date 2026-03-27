AI: de dokter die altijd tijd heeft

De zorg staat onder druk door vergrijzing, personeelstekorten en een groeiende hoeveelheid medische informatie. In dat krachtenveld verkent Geert-Jan van Hal, lid van de redactieraad van ICT&health, hoe medische AI-modellen kunnen bijdragen aan meer begrip, regie en tijd voor patiënten en professionals. Dit artikel verscheen eerder in editie 5, 2025 van ICT&health.

Waar het zorgproces traditioneel draait om schaarse contactmomenten, verschuift de dynamiek met AI naar continue ondersteuning. De meeste vragen ontstaan immers buiten het consult. Medische AI-modellen maken het mogelijk om complexe informatie te vertalen naar begrijpelijke taal, precies op het moment dat behoefte ontstaat. Daarmee fungeren ze als een verlengstuk van de zorgprofessional, niet als vervanging.



Die rol wordt vooral zichtbaar in preventie. AI kan gedrag ondersteunen met contextgevoelige signalen, persoonlijke aanpassingen en vroege herkenning van gezondheidsveranderingen. Preventie wordt daarmee minder abstract en minder afhankelijk van discipline alleen. Kleine, haalbare stappen krijgen meer kans van slagen wanneer ze aansluiten op het dagelijks leven van patiënten.



Tegelijkertijd raakt deze ontwikkeling aan een fundamentele voorwaarde: vertrouwen. Digitale zorg is onlosmakelijk verbonden met dataveiligheid. Dataminimalisatie, versleuteling, sterke toegangscontrole en transparantie zijn geen technische details, maar randvoorwaarden voor acceptatie. Zonder deze basis verliest AI haar legitimiteit, ongeacht de potentiële meerwaarde.

AI als vast instrument

Vooruitkijkend ontstaat een zorgpraktijk waarin AI een vast instrument wordt. Niet als autonome beslisser, maar als ondersteunend kompas. Professionals krijgen ruimte om zich te richten op interpretatie en menselijke interactie, terwijl patiënten beter geïnformeerd en actiever betrokken zijn bij hun eigen gezondheid.



Daarmee verschuift ook de definitie van zorg. Niet langer uitsluitend gebonden aan plaats en tijd, maar beschikbaar wanneer nodig. De ‘dokter die altijd tijd heeft’ is geen vervanging van de arts, maar een digitale laag die het zorgproces aanvult en versterkt.

Praktische aandachtspunten voor AI-toepassing in de zorg:

Richtlijnen en governance voor AI-gebruik.

Bescherming van patiëntgegevens.

Toezicht op algoritmen.

Scholing van professionals.

Gefaseerde implementatie.

Praktische richtlijnen als patiënten AI-toepassingen gebruiken:

Gebruik AI als aanvulling.

Controleer betrouwbaarheid.

Wees bewust van beperkingen.

Bescherm privacy.

Stem altijd af met zorgverlener.