Digizorg breidt uit naar VVT en werkt aan digitale voordeur zorg

Digizorg breidt uit naar de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) met een nieuw ontwikkelteam waarin Rotterdamse aanbieders samenwerken. Het platform, al in gebruik bij ziekenhuizen en huisartsen, richt zich in deze fase op praktische toepassingen die de zorg ondersteunen. Daarmee wordt een volgende stap gezet naar betere samenwerking in de keten en de ontwikkeling van één digitale voordeur voor alle zorg.

De ontwikkeling krijgt vorm via een multidisciplinair VVT-ontwikkelteam met expertise in productontwikkeling, design, implementatie en zorginhoud. Vanuit alle bij ConForte aangesloten organisaties wordt meegedacht over de benodigde functionaliteiten. De nadruk ligt op toepassingen die aansluiten bij de dagelijkse zorgpraktijk, zoals beter inzicht voor cliënten en minder administratieve lasten voor zorgprofessionals. Daarmee moet de inzet van Digizorg bijdragen aan meer regie, overzicht en efficiëntie in de VVT-sector.

“Als VVT‑organisaties kijken we samen vooruit: wat is er nodig om de zorg van morgen toegankelijk en betaalbaar te houden? Digizorg helpt ons om die toekomst gezamenlijk vorm te geven.” - Annemijn Goeree, Programmamanager bij ConForte voor Digizorg VVT.

Concrete toepassingen

In de komende periode werkt het VVT-ontwikkelteam samen met zorgorganisaties aan een reeks concrete toepassingen. Zo wordt ingezet op meer inzicht voor cliënten in hun zorg en zorgplan, aangevuld met heldere en gedoseerde voorlichting op momenten dat die relevant is. Ook worden slimme vragenlijsten ontwikkeld ter voorbereiding op zorgmomenten en komt er een berichtenfunctionaliteit die beter aansluit op de praktijk in de VVT.

Volgens de betrokken partijen moeten deze stappen bijdragen aan een betere voorbereiding en duidelijkere communicatie. Zowel cliënten als zorgprofessionals krijgen daarmee meer overzicht, wat de kwaliteit en efficiëntie van de zorgverlening ten goede moet komen.

Digizorg App

Met de uitbreiding naar de VVT wordt de Digizorg App beschikbaar voor cliënten. Hiermee wordt hun zelfredzaamheid versterkt zodat zij, ook in een kwetsbare fase, zo veel mogelijk regie houden over hun eigen leven. Daarnaast wordt de Digizorg Cockpit beschikbaar voor zorgverleners binnen verpleging, verzorging en thuiszorg, onder andere voor dossierinzage en digitale ondersteuning in het werkproces.

De eerste implementaties van de cockpit zijn gestart bij Aafje en Laurens. Medewerkers kunnen daar, met toestemming van de cliënt, rechtstreeks informatie raadplegen uit dossiers van aangesloten ziekenhuizen. Dat levert volgens betrokkenen direct voordelen op voor zowel cliënten als zorgprofessionals. In deze beginfase ligt de nadruk niet alleen op invoering, maar ook op leren en doorontwikkelen.

Praktijkervaringen

Praktijkervaringen worden continu benut om functionaliteiten en werkwijzen aan te scherpen, zodat deze beter aansluiten op het dagelijks werk in de VVT en de samenwerking binnen de zorgketen versterken. Door vanaf de start intensief samen te werken met organisaties als Aafje en Laurens, wil Digizorg waarborgen dat de digitale toepassingen daadwerkelijk aansluiten op de praktijk en bijdragen aan betere afstemming tussen zorgverleners.

In september 2024 schreven we al dat het domeinoverstijgende digitale platform Digizorg 8,1 miljoen euro aan transformatiegelden toegekend kreeg vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA). Met het geld ging Digizorg aan de slag met de uitvoering van een meerjarig transformatieplan, waarbij transmurale zorgpaden worden ontwikkeld. Daarmee moeten zorgaanbieders beter kunnen samenwerken en de zorg in de regio Rijnmond verder verbeteren.