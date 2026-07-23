Echte waarde van zorgtechnologie ligt na de pilot

Na 35 jaar in de zorg zie ik steeds hetzelfde patroon. Zorgorganisaties testen en experimenteren volop, maar bewezen innovaties blijven te vaak hangen in de pilotfase. Tussen een geslaagde pilot en structurele toepassing zit nog altijd een wereld van verschil. Juist daar ligt een van de grootste opgaven voor de komende jaren. Zorgorganisaties staan voor enorme uitdagingen: personeelstekorten, stijgende kosten en een groeiende groep cliënten die zo lang mogelijk veilig en zelfstandig wil blijven. Technologie kan daarbij een belangrijke rol spelen, maar alleen als bewezen oplossingen daadwerkelijk onderdeel worden van de dagelijkse zorgpraktijk.

Een pilot is een belangrijk begin. Organisaties kunnen ervaring opdoen, professionals laten wennen en beoordelen of een oplossing bij de doelgroep past. Maar een proeftuin verandert nog geen werkproces. Pas bij bredere inzet wordt zichtbaar wat technologie werkelijk betekent voor capaciteit, werkdruk en kosten.



Bij preventieve zorgtechnologie is die vraag extra scherp. De caresector is nog sterk ingericht op reageren zodra er iets gebeurt. Dat is begrijpelijk, maar door vergrijzing, toenemende kosten en personeelsschaarste steeds moeilijker vol te houden. De zorg moet daarom meer inzetten op oplossingen die voorkomen dat de zorgvraag verder oploopt.



Een valincident laat goed zien waarom. Zeker bij een heupfractuur volgen vaak een operatie, revalidatie en een langere periode van ondersteuning. Cliënten kunnen een deel van hun zelfstandigheid verliezen, terwijl zorgprofessionals extra zorgmomenten moeten opvangen.



Wie zo’n fractuur voorkomt, kan persoonlijk leed en een aanzienlijke vervolgzorgvraag helpen voorkomen. Daarin zit de kracht van preventieve technologie: niet alleen ingrijpen wanneer zorg nodig is, maar helpen voorkomen dat die zorgvraag ontstaat of toeneemt.

Echte test begint na de pilot

Zolang een technologie op kleine schaal wordt ingezet, blijft het effect op de dagelijkse praktijk beperkt. Wanneer een oplossing bij tien cliënten wordt ingezet, is het effect op de planning of werkdruk vaak nauwelijks zichtbaar. Bij honderden cliënten veranderen routes, zorgmomenten en capaciteit wél.



Dat geldt met name bij preventieve technologie. De waarde wordt pas goed zichtbaar als voldoende cliënten binnen een afdeling of organisatie ermee werken en zorgteams merken dat incidenten of extra zorgmomenten afnemen. Niet omdat een kleinschalige pilot niets zegt, maar omdat de inzet te beperkt is om processen echt te veranderen.



De echte test begint daarom na de pilot. Dan blijkt of een oplossing past binnen het zorgproces, breed wordt geaccepteerd en daadwerkelijk helpt om zorg anders en beter te organiseren.

Waarom opschaling stokt

Implementaties in de zorg laten zien dat de techniek zelden de grootste beperkende factor is. Vrijwel altijd gaat het om belemmerende factoren zoals (gebrek aan) adoptie, werkprocessen, financiering en de aansluiting op de dagelijkse praktijk.



Wanneer zorgprofessionals een oplossing ervaren als extra werk, wordt die nooit een succes. Draagvlak ontstaat pas wanneer zij merken dat technologie daadwerkelijk helpt om betere zorg te leveren én hun werk ondersteunt.



Ook financiering blijft een uitdaging. Bij preventieve technologie liggen de investering en de opbrengst vaak op verschillende plekken. Een zorgorganisatie investeert vandaag, terwijl een deel van de besparing pas later zichtbaar wordt of zelfs buiten de eigen organisatie terechtkomt, bijvoorbeeld bij de acute zorg, ziekenhuiszorg, revalidatie, verzekeraars of de maatschappij.



Dat maakt de businesscase complexer dan bij oplossingen waarvan de opbrengst direct binnen dezelfde organisatie valt. Preventie vraagt namelijk om investeren voordat het probleem ontstaat. De opbrengst volgt later en is soms lastig aan te wijzen, juist omdat een incident of zorgvraag uitblijft.

Nodig voor succesvolle opschaling

Structurele toepassing vraagt dat organisaties vanaf het begin verder kijken dan de pilot. Voor welke cliënten is de oplossing geschikt? Hoe sluit zij aan op het zorgproces? Welke impact is meetbaar? En wanneer rechtvaardigen de resultaten opschaling?



Bestuurlijk commitment is in dit kader een belangrijke, maar onvoldoende randvoorwaarde. Zorgprofessionals moeten de meerwaarde in hun dagelijkse werk ervaren. Zij zien waar technologie helpt, waar het schuurt en waar verbeterkansen liggen.



Meetbare impact maakt het gesprek vervolgens concreet. Bijvoorbeeld op het vlak van cliëntveiligheid, kwaliteit van leven, werkdruk, zorguren en kosten. Pas als die waarde zichtbaar is, komt een oplossing voorbij de pilotfase.



Die ontwikkeling was eerder te zien bij de introductie van medicijndispensers. Ook daar begonnen zorgorganisaties met pilots en bestonden er vragen over de praktische toepasbaarheid en de werkelijke meerwaarde. Pas bij bredere inzet werden de effecten echt zichtbaar. Cliënten konden langer zelfstandig hun medicatie innemen, terwijl zorgprofessionals alleen hoefden in te grijpen wanneer dat nodig was. Organisaties konden hun capaciteit daardoor slimmer inzetten.

Van innovatie naar dagelijkse praktijk

Valpreventie maakt deel uit van een bredere beweging in de caresector. De Wolk heupairbag is volgens het programma Anders werken in de zorg (AWIZ) een concreet voorbeeld. Vilans noemt verder onder andere VR-training, sensoren die balansverstoringen meten en digitale middelen die ouderen stimuleren om te blijven bewegen.



De vraag is uiteindelijk niet welke technologie beschikbaar is, maar hoe bewezen oplossingen structureel kunnen bijdragen aan betere zorg, minder werkdruk en een toekomstbestendige organisatie.



Technologie neemt de zorg niet over, maar kan zorgprofessionals wel helpen hun werk beter te doen en cliënten langer veilig en zelfstandig te laten leven. Daarvoor moeten organisaties verder kijken dan de pilot alleen.



Een pilot is daarbij geen einddoel. De echte waarde van zorgtechnologie ontstaat wanneer een bewezen oplossing op voldoende schaal wordt ingezet en een vanzelfsprekend onderdeel wordt van de dagelijkse zorgpraktijk.