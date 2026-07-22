Samen werken aan AI voorkomt dubbel werk

Zorgorganisaties hoeven AI-toepassingen niet allemaal zelf te ontwikkelen. Dat is de gedachte achter AiCoor, een initiatief van koepelorganisatie ActiZ. Binnen AICoor bouwen zorgorganisaties, technologiebedrijven en kennisinstellingen samen aan een gedeelde AI-infrastructuur voor de langdurige zorg. Het doel is niet een nieuwe AI-toepassing, maar een gecoördineerde aanpak waarmee AI-oplossingen verantwoord kunnen worden ontwikkeld, beheerd en hergebruikt.

Volgens Jef Mol, bestuurder bij Thebe, zijn veel zorgorganisaties met vergelijkbare AI-vraagstukken bezig. Door kennis en ontwikkelkracht te bundelen, kunnen innovaties sneller worden gedeeld en hoeven organisaties niet telkens opnieuw dezelfde oplossingen te ontwikkelen. "We ontwikkelen geen oplossing voor één organisatie”, vertelt hij in ICT&health 4, 2026. “We werken aan een fundament waarop de hele sector kan voortbouwen."



Die gezamenlijke aanpak moet niet alleen ontwikkelkosten beperken, maar er ook voor zorgen dat nieuwe toepassingen beter aansluiten op de praktijk. Organisaties kiezen straks zelf welke AI-modules zij willen inzetten, terwijl de onderliggende infrastructuur gezamenlijk wordt ontwikkeld en doorlopend kan worden uitgebreid.

Praktijk centraal

Ook Jan Willem Tiemessen, kwartiermaker Business Intelligence & Robotisering bij Sensire, ziet de meerwaarde van sectorbrede samenwerking. Doordat zorgorganisaties, leveranciers en kennispartners samen optrekken, ontstaan oplossingen die softwaregrenzen overstijgen en beter aansluiten op het dagelijkse werk van zorgprofessionals.



Daarbij blijft volgens Tiemessen één uitgangspunt leidend: AI ondersteunt de zorgprofessional, maar neemt het werk niet over. Dat betekent dat toepassingen worden ontwikkeld vanuit herkenbare praktijksituaties, zoals het samenvatten van cliëntinformatie of het ondersteunen van rapportages.



"Wij willen dat medewerkers een fijnere werkdag hebben”, benadrukt Tiemessen. "Zorgprofessionals willen bezig zijn met cliënten, niet met formulieren, foutcorrecties of administratieve handelingen."

Meer persoonlijke aandacht

AiCoor moet dan ook laten zien dat de kracht van AI niet alleen schuilt in slimme technologie, maar ook in gezamenlijk ontwikkelen, organiseren en beheren. Uiteindelijk moet dat leiden tot minder administratieve lasten en meer tijd voor persoonlijke aandacht voor cliënten.



"Uiteindelijk doen we dit niet voor de technologie," besluit Mol. "We doen dit zodat zorgprofessionals met meer plezier naar hun werk gaan en meer tijd overhouden voor waar het werkelijk om draait: goede zorg."

Lees het volledige artikel vanaf 20 augustus in ICT&health editie 4, 2026 en in ons online magazine.