Edith Schippers: minder ideologie, meer doen

De Nederlandse zorg kan alleen toekomstbestendig blijven als innovatie, digitalisering en preventie sneller van pilot naar praktijk worden gebracht. Dat stelde Edith Schippers, voormalig minister van Volksgezondheid en tegenwoordig CEO van Mosadex (een coöperatie voor en door zelfstandige openbare apothekers) in de coverstory van editie 1, 2026 van ICT&health. Volgens haar is de urgentie groter dan ooit: personeelstekorten nemen toe, de zorgvraag groeit en professionals lopen vast in systemen die onvoldoende op elkaar aansluiten. Tegelijkertijd ziet zij volop kansen om de zorg slimmer en efficiënter te organiseren.

Schippers wijst erop dat de uitdagingen waarvoor de zorg nu staat al jaren zichtbaar zijn. Toch zijn veel noodzakelijke veranderingen volgens haar onvoldoende doorgezet. Juist nu de arbeidsmarkt onder druk staat, wordt het volgens haar essentieel om technologie gericht in te zetten om zorgverleners werk uit handen te nemen.



Digitalisering moet daarbij vooral ondersteunend zijn. Dat vraagt om systemen die gegevens kunnen uitwisselen en aansluiten op de dagelijkse praktijk van zorgprofessionals. “De grootste ergernis van professionals is dat systemen nog steeds niet met elkaar kunnen communiceren”, zegt Schippers. Volgens haar moet het oplossen van dat probleem veel hoger op de agenda komen.

Meer waarde per euro

Ook de manier waarop zorg wordt georganiseerd en gefinancierd verdient volgens Schippers een kritische blik. Zij ziet vooral in de eerstelijnszorg mogelijkheden om meer waarde uit iedere zorg-euro te halen. Huisartsen, apothekers en andere zorgverleners zouden veel nauwer moeten samenwerken rond dezelfde patiënt.



Daarnaast pleit zij voor een grotere rol van preventie. Goede begeleiding bij bijvoorbeeld langdurig medicijngebruik kan gezondheidsproblemen voorkomen en de druk op de tweede lijn verminderen. Toch staan financieringsstructuren en organisatorische schotten dergelijke initiatieven nog vaak in de weg.

Van pilots naar praktijk

Volgens Schippers ontbreekt het in Nederland niet aan goede ideeën, maar aan doorzettingskracht. Te vaak blijven succesvolle innovaties steken in pilots, terwijl de uitdagingen om structurele oplossingen vragen.



Daarvoor is volgens haar ook een duidelijke regierol van de overheid nodig. Die moet sturen op standaardisatie, samenwerking en het daadwerkelijk opschalen van bewezen innovaties. “We kunnen nòg zoveel pilots draaien om aan te tonen dat iets werkt, als we vervolgens niet de stappen zetten die nodig zijn, zullen de druppels nooit golven worden.”

De coverstory met Edith Schippers gemist? Lees hem terug in in ICT&health 1, 2026 en in ons online magazine.