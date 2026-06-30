AI op maat: waarom Sensire kiest voor één eigen platform

Veel zorgorganisaties zetten AI inmiddels in om administratieve lasten te verlichten. Vaak gebeurt dat met losse commerciële toepassingen. Sensire kiest bewust voor een andere route. De zorgorganisatie ontwikkelt AI-toepassingen zelf en bundelt die op één platform: Spraak naar Waarde. Daarmee wil de VVT-organisatie niet alleen sneller innoveren, maar ook AI-oplossingen creëren die aansluiten op de eigen werkprocessen en zorgpraktijk.

Volgens Dave Hamersma, data scientist bij Sensire, is de keuze voor één platform een logische stap. "Het leek niet logisch om steeds weer hetzelfde product te bouwen", vertelt hij in ICT&health 3, 2026. "Vandaar één platform, waarbij we per toepassing de juiste onderdelen van het platform toepassen."



Daardoor kunnen nieuwe AI-toepassingen snel worden ontwikkeld en geïntegreerd met bestaande systemen. De eerste toepassing is een Notulen-app die spraakopnamen omzet in gestructureerde verslagen, maar inmiddels werkt Sensire ook aan toepassingen voor onder meer multidisciplinaire overleggen, gedragsspreekuren en anamnesegesprekken.

Ruimte voor vakmanschap

Het uiteindelijke doel is niet alleen efficiëntere verslaglegging, maar vooral meer tijd voor de cliënt. Tegelijkertijd houdt de zorgprofessional altijd de regie. Nieuwe toepassingen worden uitgebreid getest, gebruikers kunnen teksten aanpassen en feedback wordt gebruikt om de AI verder te verbeteren.



Volgens Larissa Nijkamp, programmamanager digitalisering & innovatie bij Sensire, draagt het platform ook bij aan de professionele autonomie van zorgverleners. "Verpleegkundig meesterschap gaat wat ons betreft echt over vakmanschap en zelfregie. Dat je als wijkverpleegkundige zelf de beslissingen neemt en in een gesprek klinisch kunt redeneren." Door administratieve werkzaamheden terug te dringen, ontstaat meer ruimte voor die professionele afweging én voor de dialoog met de cliënt.

Toekomstplannen

De ontwikkeling van het platform is daarmee nog lang niet afgerond. Nijkamp ziet bijvoorbeeld veel in een koppeling waarbij gegevens uit een opgenomen anamnesegesprek automatisch op de juiste plek in het ECD terechtkomen. “Zodat je daar als zorgprofessional eigenlijk helemaal niks meer aan hoeft te doen.”

Lees het volledige artikel in editie 3, 2026 van ICT&health en in ons online magazine.