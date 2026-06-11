AI in de zorg begint niet met AI

Kunstmatige intelligentie krijgt ook in de langdurige zorg steeds meer aandacht. Toch is de vraag niet welke AI-toepassing een organisatie moet inzetten, maar welk probleem zij wil oplossen. Want AI voegt alleen waarde toe als de technologie aansluit op bestaande werkprocessen, medewerkers ondersteunt en daadwerkelijk tijd of handelingen bespaart. “Het gaat erom dat je in het proces van toepassing van AI binnen de zorg mens, proces en systeem op elkaar laat aansluiten.”

Volgens de in ICT&health 3, 2026 geïnterviewde experts gaat het in de praktijk nog regelmatig mis doordat organisaties starten vanuit technologie in plaats van vanuit de zorgpraktijk. Nieuwe AI-oplossingen worden omarmd voordat beleid, governance en werkprocessen goed zijn ingericht. Dat is begrijpelijk in een sector die kampt met personeelstekorten, maar brengt ook risico’s met zich mee, stellen Peter Broekroelofs (CEO van Carecogni) en Wiebe de Boer (technisch directeur van CuraTec).



Daarnaast zorgt het snelgroeiende aanbod van applicaties voor extra complexiteit. Zorgorganisaties lopen het gevaar verschillende oplossingen aan te schaffen die hetzelfde probleem adresseren, zonder dat deze goed aansluiten op de dagelijkse workflow van medewerkers. Daardoor blijft de beloofde efficiëntiewinst soms uit.

Begin klein

Waar AI volgens Broekroelofs en De Boer wel waarde toevoegt, is bij concrete toepassingen die aansluiten op de behoefte van zorgprofessionals. Denk aan het ontsluiten van informatie uit grote hoeveelheden ongestructureerde data, het signaleren van veranderende zorgbehoeften van cliënten of het ondersteunen van medewerkers met een digitale assistent die relevante informatie op het juiste moment beschikbaar maakt.



Die toepassingen vragen wel om een stapsgewijze aanpak. Betrouwbare data, duidelijke governance en aandacht voor privacy vormen daarbij belangrijke randvoorwaarden. Zeker nu discussies over databeschikbaarheid en cloudopslag steeds nadrukkelijker spelen.

Rode draad

Volgens de experts begint succesvolle AI niet bij de technologie zelf, maar bij de vraag waar een organisatie voor staat en hoe medewerkers hun werk uitvoeren. Pas daarna komt de keuze voor een oplossing.



“Maar ook dan geldt nog dat zorgvuldigheid in aanpak voorop moet staan”, stelt De Boer. “Gesprekken gaan al snel over ‘hoe’. Wij stellen dat je moet uitgaan van de organisatie - waar die voor staat - en dat daarop ook de governance moet worden gericht.”

Het volledige interview is te lezen in ICT&health 3, 2026, die op 12 juni verschijnt.