AI-model voorspelt mate van nazorg bij patiënten

OLVG heeft een AI-model ontwikkeld dat binnen 24 uur na opname voorspelt of een patiënt na ontslag extra zorg nodig heeft. Daardoor kunnen verpleegkundigen eerder starten met het regelen van thuiszorg, revalidatie of tijdelijk verblijf in een zorginstelling. Het doel is om patiënten sneller en beter voorbereid naar huis te laten gaan, terwijl onnodig lange ziekenhuisopnames worden voorkomen en de doorstroming binnen ziekenhuizen verbetert.

Nazorg na een ziekenhuisopname is vaak noodzakelijk, bijvoorbeeld via wijkverpleging, geriatrische revalidatie of een tijdelijk verblijf elders. Het organiseren daarvan kost tijd en vereist afstemming met externe zorgaanbieders. Wanneer dit proces te laat op gang komt, blijven patiënten soms langer opgenomen dan medisch nodig is, wat extra druk legt op de zorgcapaciteit.

Ontslagproces eerder opstarten

Het nieuwe nazorgvoorspelmodel van OLVG maakt eerder inzichtelijk welke zorg patiënten na ontslag nodig hebben. Het systeem analyseert gegevens uit patiëntendossiers, waaronder leeftijd, medische aandoeningen, medicatiegebruik en de zorgbehoefte tijdens de opname. Op basis van deze informatie geeft het model een signaal wanneer de kans op nazorg groot is. Daardoor kan het ontslagproces gemiddeld twee dagen eerder worden opgestart.

Dankzij dit signaal kunnen verpleegkundigen al vroeg tijdens de opname het ontslagproces opstarten en samen met transferverpleegkundigen beginnen met het regelen van passende nazorg. Het model geeft alleen een advies. De uiteindelijke beoordeling en besluitvorming blijven altijd bij zorgprofessionals.

Verpleegkundige Noemi Antioquia Cuesta vertelt dat door de drukte op de afdeling kan het ontslagproces soms later op gang komt. Daarin komt nu verandering: “Het voorspelmodel helpt ons om op tijd samen met de transferverpleegkundige te starten met het regelen van nazorg. Daardoor zijn patiënten vaak eerder klaar om naar huis te gaan.”

Patiënten eerder betrokken

Doordat de benodigde nazorg eerder in beeld is, kunnen patiënten en hun naasten ook sneller worden betrokken bij de voorbereiding op het ontslag. Dat zorgt voor meer duidelijkheid over de zorg die na de ziekenhuisopname nodig is en helpt om de overgang naar zorg thuis beter te organiseren.

OLVG werkt daarnaast aan verdere ontwikkeling van het model, in samenwerking met regionale nazorgorganisaties zoals Cordaan. Met deze samenwerking willen de betrokken partijen de afstemming tussen ziekenhuiszorg en nazorg verbeteren en ervoor zorgen dat patiënten sneller op de juiste plek de benodigde zorg ontvangen.

In oktober 2023 schreven we ook over het onderzoek van Esther Janssen en haar innovatie rondom orthopedische operaties, waarmee VieCuri een plek in de top 5 behaalde tijdens de landelijke STZ Innovatiechallenge. Door al vóór een orthopedische ingreep te voorspellen welke nazorg een patiënt nodig heeft, kunnen zorgverleners gerichter plannen en belandt de patiënt direct op de juiste plek. Zo wordt onnodig lang verblijf in het ziekenhuis voorkomen en krijgt de patiënt sneller de zorg die echt nodig is, een veelbelovende stap richting toekomstbestendige, datagedreven zorg.