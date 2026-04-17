AI vertaalt medische verslagen naar klare taal

Drie Belgische ziekenhuizen hebben een AI-toepassing ontwikkeld die medische verslagen automatisch omzet in begrijpelijke taal voor patiënten. Het gaat om een samenwerking tussen ZAS, AZ Maria Middelares en UZ Brussel.

In een eerste fase wordt de tool uitgerold bij patiënten met reumatische en nieraandoeningen in ZAS, goed voor zo’n 40.000 verslagen per jaar. Naast het klassieke medische rapport krijgen patiënten voortaan ook een versie in klare, begrijpelijke taal, die meteen beschikbaar is via onder meer het platform mijngezondheid.be. Volgens de initiatiefnemers gaat het om een primeur waarbij AI op grotere schaal medische informatie automatisch vertaalt naar mensentaal.

Begrijpelijke medische taal

De toepassing speelt in op een herkenbaar probleem: veel patiënten hebben moeite om hun medisch verslag correct te begrijpen door het gebruik van vakjargon. Door die informatie toegankelijker te maken, krijgen patiënten meer inzicht in hun gezondheidstoestand, kunnen ze gerichter vragen stellen aan hun arts en hun behandeling beter opvolgen.

Bovendien hoeven patiënten hun gevoelige medische gegevens niet langer in te voeren in externe tools zoals ChatGPT om uitleg te krijgen. Volgens Mark Helbert is manuele vertaling van verslagen in de praktijk simpelweg niet haalbaar door de hoge werkdruk. De AI-toepassing biedt hier een schaalbare oplossing, al blijft ze bedoeld als aanvulling op het originele verslag en het gesprek met de arts.

Bredere AI-evolutie

De ontwikkeling past binnen een bredere trend waarbij AI wordt ingezet om zorginformatie toegankelijker te maken. In België en Nederland zijn er gelijkaardige initiatieven, zoals ExplainMed van Nextgenics en de Nederlandse app Ditto. Ook toepassingen zoals DementAI tonen hoe AI kan helpen bij vroegtijdige detectie van aandoeningen.

De tool is momenteel beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels, met plannen om verder uit te breiden naar andere talen en medische domeinen. Patiënten, maar ook familieleden en mantelzorgers, kunnen de vereenvoudigde verslagen raadplegen via patiëntenportalen en overheidsplatforms.

Met deze gefaseerde uitrol zetten de betrokken ziekenhuizen een stap richting meer patiëntgerichte zorg, waarbij digitale innovatie helpt om communicatie te verbeteren en patiënten meer grip te geven op hun eigen gezondheid

Al in 2022 werd in Nederland een algoritme ontwikkeld, naar aanleiding van onderzoek door Hugo van Mens samen met Nictiz en Amsterdam UMC, dat in staat was een diagnose om te zetten in begrijpelijke taal. Daarnaast zien we al geruime tijd de opmars van AI-scribes, zoals Dragon Medical One, die realtime de gesprekken tussen dokter en patiënt administreren en samenvatten. Vaak niet direct in voor de patiënt heel begrijpelijke taal, maar daar wordt door ontwikkelaars en aanbieders wel aan gewerkt.