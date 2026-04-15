AI moet meerwaarde bieden om mislukking in de zorg te voorkomen

Natasha Azzopardi Muscat, directeur bij de Divison of Health Systems van de WHO Europa, legt uit waarom vertrouwen, regelgeving en rechtvaardigheid bepalend zullen zijn voor de volgende fase van de transformatie van de gezondheidszorg, en waarom technologie alleen de structurele uitdagingen niet kan oplossen zonder het juiste beleid, financieringsmodellen en ondersteuning van het personeel.

WHO Europa publiceert regelmatig rapporten en aanbevelingen over digitale gezondheidszorg, waaronder het recente “Building Financing Pathways for Digital Health Technologies in the WHO European Region.” Welke invloed heeft WHO Europa op het vormgeven van effectief gezondheidsbeleid?

WHO/Europa was de eerste WHO-regio die een digitale gezondheidsstrategie voor de hele regio heeft aangenomen. We deden dit in 2022 op basis van een uitgebreide beoordeling in alle 53 lidstaten. Dat gaf ons een duidelijk stappenplan om bewijs te genereren, de capaciteit van landen op te bouwen, partnerschappen te versterken en te anticiperen op toekomstige trends, met name op het gebied van AI.

Sindsdien, en in lijn met de strategie, hebben we landen ondersteund door de ontwikkeling van een reeks technische, op bewijs gebaseerde publicaties over belangrijke kwesties, waaronder het ondersteunen van de acceptatie van digitale oplossingen door het personeel in de gezondheidszorg en het vinden van slimme manieren om digitale gezondheidszorg effectief te financieren.

We hebben trainingen op afstand en in persoon verzorgd en nieuwe vormen van samenwerking ontwikkeld, waaronder samenwerking met de industrie via ons Strategic Partners Initiative for Data and Digital Health. We hebben dit initiatief opgezet om alle landen in onze regio en toonaangevende partners op het gebied van data en digitale gezondheidszorg samen te brengen. Digitale gezondheidszorg en AI zijn cruciaal geworden voor de manier waarop landen hun systemen herzien na COVID-19, met name in de context van personeelstekorten en stijgende vraag.

Maar één boodschap is duidelijk: deze transformatie moet gebaseerd zijn op vertrouwen. AI heeft een rol te spelen, maar moet ethisch verantwoord en goed gereguleerd zijn om betaalbaarheid en rechtvaardige toegang te waarborgen. Het moet ook evidence-based zijn en echte waarde opleveren. Het moet gezondheidswerkers ondersteunen – nooit vervangen – en tegelijkertijd de kwaliteit van de zorg verbeteren, terwijl het betaalbaar blijft voor systemen die onder financiële druk staan.

Hoe beoordeelt u de huidige staat van het multilateralisme op gezondheidsgebied in Europa?

Het is duidelijk dat er steeds grotere scheuren ontstaan in het traditionele multilaterale systeem, en we moeten dit niet ontkennen, maar zoeken naar nieuwe manieren om samenwerking en collectieve benaderingen van mondiale problemen te bevorderen. Maar ik zie het niet allemaal als kommer en kwel. Ik geloof zelfs dat het multilateralisme in Europa sterk blijft. Laten we niet vergeten dat veel landen in Europa klein of middelgroot zijn en dus sterk afhankelijk zijn van multilaterale samenwerking om gezamenlijke uitdagingen aan te pakken.

Het mondiale klimaat is uiteraard gespannen, maar ik ben ervan overtuigd dat Europa over het algemeen nog steeds achter het multilateralisme staat. Dus hoewel we druk op mondiale instellingen en groeiende scepsis zien, denk ik dat de echte vraag niet is of het multilateralisme overleeft, maar hoe het zich ontwikkelt. En in heel Europa denk ik dat veel landen hierin het voortouw nemen door actief nieuwe vormen van samenwerking te verkennen en hierin te investeren, bijvoorbeeld via subregionale netwerken, gezamenlijke initiatieven en collectieve belangenbehartiging. Veel landen blijven ook wereldwijd een sterke rol spelen, als financiers en pleitbezorgers van wetenschap en volksgezondheid.

Zal dit voldoende zijn? Laten we zeggen dat ik voorzichtig optimistisch blijf en dat ik een duidelijke toewijding bespeur om het multilateralisme aan te passen aan de realiteit van vandaag.

De afgelopen jaren hebben we een versnelde digitalisering in de gezondheidszorg meegemaakt. Zijn er specifieke landen of gebruiksscenario's die u als blauwdruk noemt?

In plaats van individuele landen of specifieke voorbeelden te benadrukken, hebben we een breed scala aan concrete gebruiksscenario's gedocumenteerd in ons recente rapport “Artificial intelligence is reshaping health systems: state of readiness across the WHO European Region”.

Deze omvatten toepassingen op het gebied van personeelsoptimalisatie, vroege opsporing van niet-overdraagbare ziekten en de planning van gezondheidszorgstelsels. Het rapport biedt praktische voorbeelden die landen kunnen aanpassen aan hun eigen context, gebaseerd op implementatie in de praktijk.

Natuurlijk zijn we ons allemaal bewust van de belofte die AI in zich draagt op gebieden als radiologie, screening, telegeneeskunde en robotica, en zijn er recente baanbrekende voorbeelden uit landen binnen de regio. Maar schaalbaarheid is een belangrijk punt op dit gebied. Dus hoewel we landen moeten – en ook daadwerkelijk – aanmoedigen om ervaringen met elkaar te delen en van elkaar te leren, is het geven van specifieke voorbeelden als ‘modellen’ misschien niet per se de beste aanpak.

De WHO pleit al lang voor gelijke toegang tot gezondheidszorg. Digitale gezondheidszorg kan helpen bestaande barrières te doorbreken, bijvoorbeeld via telegezondheidsdiensten. Tegelijkertijd zijn digitale geletterdheid en toegang tot technologie nieuwe determinanten van gezondheid geworden. Hoe kan digitalisering worden gereguleerd om ervoor te zorgen dat iedereen ervan profiteert?

Naar mijn mening is er een duidelijke paradox: zij die het meest zouden kunnen profiteren van digitale gezondheidstools, zijn vaak degenen die er het minst toegang toe hebben.

We zien dit bij ouderen, mensen met leer- en onderwijsmoeilijkheden, mensen in plattelandsgebieden en achtergestelde gemeenschappen. Hoewel telegeneeskunde en zorg op afstand de toegang hebben vergroot, vooral sinds COVID-19, bestaan er in sommige omgevingen nog steeds tekortkomingen in de basisinfrastructuur, waaronder de toegang tot stabiele elektriciteit.

We hebben dus te maken met twee realiteiten tegelijk: snelle innovatie enerzijds en hardnekkige ongelijkheden anderzijds.

De oplossing ligt in slimme regelgeving en investeringen, met name gericht op het waarborgen van infrastructuur, het opbouwen van digitale geletterdheid en het versterken van vertrouwen. Belangrijk is dat dit niet alleen om patiënten gaat. Gezondheidswerkers hebben ook de vaardigheden en het vertrouwen nodig om deze hulpmiddelen effectief te gebruiken, en we werken samen met onze lidstaten en met partners om onderwijs- en opleidingsprogramma's aan te passen en ervoor te zorgen dat ons personeel in de gezondheidszorg en zorgsector is toegerust voor huidige en toekomstige uitdagingen en kansen.

Maar het is net zo belangrijk dat mensen meer digitaal vaardig worden – dit zal helpen om meer gelijkheid te waarborgen en ervoor te zorgen dat digitale oplossingen hun beloften waarmaken. Enkele van de meest veelbelovende benaderingen brengen gemeenschappen samen. We zien bijvoorbeeld dat sommige landen al op de basisschool onderwijs in digitale geletterdheid aanbieden. En dit vertaalt zich vervolgens in intergenerationeel leren, waarbij dezezelfde jongeren oudere familieleden kunnen helpen of leren omgaan met digitale hulpmiddelen.

Uiteindelijk moet digitale gezondheidszorg mensgericht blijven. En ik heb het gevoel dat we dit niet vaak genoeg herhalen.

We zien een sterke trend naar een langere levensduur. Is dit een signaal dat preventiestrategieën moeten worden herzien om aantrekkelijker te worden in het tijdperk van wearables en AI?

Ik zou zeggen dat preventie evolueert, maar dat de basisprincipes hetzelfde blijven.

Als professionals in de volksgezondheid hebben we vaak de fout gemaakt om voor individuele strategieën te kiezen, in plaats van te beseffen dat we van alles een beetje moeten doen.

Digitale hulpmiddelen zoals wearables kunnen ongetwijfeld gepersonaliseerde preventie ondersteunen door middel van data en feedback. Maar ze moeten worden aangevuld met krachtig overheidsbeleid op het gebied van milieu, regelgeving en de bredere determinanten van gezondheid. We hebben beide nodig.

Ik zou ook willen stellen dat we moeten erkennen dat digitale technologie en AI nu op zichzelf een commerciële determinant van gezondheid zijn. Dit zijn goederen die we dagelijks gebruiken en die zowel positieve als negatieve effecten op onze gezondheid kunnen hebben. Net als voedselsystemen zijn ze essentieel, maar vereisen ze zorgvuldige regulering.

Tot slot, en dit sluit aan bij de eerdere vraag, moeten we voorkomen dat er een tweeledig systeem ontstaat waarin alleen degenen die jonger zijn, meer digitale vaardigheden hebben en zich gepersonaliseerde hulpmiddelen kunnen veroorloven, hiervan profiteren. Gelijkheid en toegankelijkheid moeten centraal blijven staan in preventiestrategieën.

U werkt al zes jaar bij WHO Europa. Welke belangrijke ontwikkelingen, zowel positieve als negatieve, heeft u in deze periode waargenomen? En wat voor soort gezondheidszorgsysteem zou u voor de volgende generatie wensen?

Het zijn zes intense maar lonende jaren geweest. Ik zal niet ontkennen dat ze deels ook zwaar zijn geweest. We hebben te maken gehad met grote crises, niet in de laatste plaats de COVID-19-pandemie, de oorlog in Oekraïne, en een ingrijpende interne herstructurering als gevolg van een veranderende financiële situatie. Maar we zijn ook getuige geweest van de belofte en voordelen van snelle technologische veranderingen en steeds meer out-of-the-box denken.

Wat mij opvalt, is ons vermogen als WHO om verbanden te leggen: gezondheidszorgstelsels moeten tegenwoordig uitdagingen op het gebied van personeel, digitale transformatie, financiering, preventie en paraatheid voor noodsituaties integreren, en dat allemaal tegelijk. Ik heb sterk gepleit voor de noodzaak om verder te kijken dan alleen de gezondheidssector voor oplossingen. Of het nu gaat om ‘Health in All Strategies’ of om sectoroverschrijdende en overheidsbrede benaderingen, het punt is dat ik tijdens mijn tijd bij de WHO zie dat we steeds inclusiever worden. Zo betrekken we bijvoorbeeld de financiële en arbeidsmarktsectoren en werken we met hen samen op belangrijke gebieden zoals eerstelijnsgezondheidszorg, de crisis in het personeelsbestand voor gezondheidszorg en geestelijke gezondheidszorg. Ook zijn we er veel beter in geslaagd om het maatschappelijk middenveld op een zinvolle manier te betrekken. Ons ‘2024 Framework for Resilient and Sustainable Health Systems’, dat door alle lidstaten is onderschreven, is ontwikkeld in een geest van co-creatie en maakt duidelijk dat dit de sleutel is tot de transformatie van het gezondheidszorgstelsel zelf.

Met het oog op de toekomst herhaal ik graag de visie van het kader, omdat deze het doel duidelijk maakt: mensen moeten toegang hebben tot de juiste zorg, op de juiste plaats, op het juiste moment, door de juiste professional, zonder financiële moeilijkheden. En ik ben er vast van overtuigd dat we vandaag de dag over de wetenschap, de technologie en de mentaliteit beschikken om dit mogelijk te maken. De uitdaging is om systemen te ontwerpen met de juiste prikkels, de juiste balans tussen diensten en een sterk politiek engagement voor rechtvaardigheid. En ik beschouw het als een voorrecht om samen met mijn teams en cruciale partners, zoals het maatschappelijk middenveld, de Europese Commissie en de OESO, aan deze opdracht te werken.

Uiteindelijk gaat het erom mensen niet alleen in staat te stellen langer te leven, maar ook gezonder, productiever en een meer bevredigend leven te leiden.