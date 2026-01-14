AI-technologie voorspelt infecties en ongemak bij voetballers

PSV is de eerste Nederlandse voetbalclub die geavanceerde AI-technologie van Philips inzet om mogelijke overbelasting en infecties vroegtijdig te voorspellen. De innovatie van het internationale gezondheidstechnologiebedrijf, die bij de club wordt getest, maakt gebruik van een door Philips ontwikkeld en gepatenteerd RATE-algoritme (Rapid Analysis of Threat Exposure). Dit algoritme analyseert gegevens uit wearables om vroege signalen van (bovenste) luchtweginfecties te detecteren. Waar traditionele sportdata vooral terugkijken, is deze technologie gericht op het voorspellen van toekomstige risico’s.

En dat is belangrijk omdat besmettingen regelmatig plaatsvinden nog voordat de klachten zich aandienen. Ongeveer 40 tot 45 procent van de COVID-overdrachten vinden plaats in deze vroege, symptoomloze fase. Ook bij griep begint de besmettelijkheid meestal één tot twee dagen vóór de eerste symptomen. Daardoor kan een infectie zich binnen sportteams ongemerkt snel verspreiden. Philips en PSV passen de nieuwe technologie nu voor het eerst toe in een topsportomgeving om te onderzoeken hoe AI kan bijdragen aan betere prestaties, het voorkomen van blessures en infecties en het optimaliseren van herstel.

Sneller ingrijpen

Het RATE-algoritme (Rapid Analysis of Threat Exposure) is ontwikkeld om infecties bij mensen al in een zeer vroeg, vaak symptoomloos stadium te signaleren. Het algoritme brengt subtiele gezondheidsveranderingen vroegtijdig in kaart en heeft daardoor brede toepassingen binnen de gezondheidszorg. Als vroegtijdig waarschuwingssysteem kan RATE helpen om uitval te beperken en de verspreiding van ziekten sneller in te dammen, doordat blootgestelde personen eerder maatregelen kunnen nemen, zoals zichzelf isoleren of medische hulp inschakelen.

“In topsport draait het om details”, zegt Wart van Zoest, clubarts van PSV. “We hopen te zien dat de technologie van Philips kleine veranderingen in het lichaam signaleert die vaak voorafgaan aan overbelasting of een beginnende infectie. Daardoor kunnen we straks sneller ingrijpen bijvoorbeeld door de trainingsbelasting aan te passen of eerder een medische check te doen. AI helpt ons om deze signalen eerder te herkennen in de data die uit de wearables van de spelers komt. Deze ontwikkelingen zie ik niet alleen in topsport maar ook steeds vaker in ziekenhuizen.”

Roy Jakobs, CEO van Koninklijke Philips zegt dat de inzet van voorspellende AI-technologie bij PSV een concreet voorbeeld is van hoe AI de stap maakt van reactief naar voorspellend. Door subtiele veranderingen in het lichaam vroegtijdig te signaleren, kunnen ze overbelasting en ziekte op die manier mogelijk vóór zijn. Dat is volgens Jakobs relevant voor topsport maar ook voor de zorg. “Vergelijkbare algoritmes passen we nu al toe in onze monitoringsoplossingen in ziekenhuizen, waar ze helpen om verslechtering van patiënten eerder te herkennen en IC-opnames mogelijk kunnen voorkomen. Deze samenwerking met PSV stelt ons in staat de technologie verder te ontwikkelen en uiteindelijk op grotere schaal betere zorg voor meer mensen mogelijk te maken”, aldus Jakobs.

Topsportklimaat

Dit is niet de eerste keer dat Philips en PSV samenwerken aan gezondheidstechnologie. Eerder gebruikte PSV als eerste voetbalclub in Nederland het mobiele echoapparaat van Philips, de Lumify, om triages te kunnen uitvoeren bij spelers. De samenwerking tussen Philips en PSV heeft als doel om PSV’s topsportklimaat te versterken met innovaties uit de gezondheidstechnologie.

Samen met PSV is een campagne ontwikkeld, waarin te zien is hoe PSV niet alleen strijd tegen de tegenstander op het veld voert, maar ook tegen infecties, die vaak onzichtbaar zijn. De campagne is bedoeld om de mogelijkheden te laten zien van algoritmes, data en AI bij het voorspellen van mogelijke gezondheidsrisico's bij spelers. De campagne is geproduceerd door Edelman en Blickfänger.