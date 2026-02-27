Lab-uitslagen digitaal, Operational Alert, bestuurswisselingen en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor het sneller tonen van lab-uitslagen in de app voor patiënten van het Antonius Ziekenhuis, een waarschuwing van Z-CERT voor een kwetsbaarheid in Cisco Catalyst SD-WAN Manager (CVE-2026-20127) en de toetreding van ZonMW tot het Research on Research Institute (RoRi). Verder ook aandacht voor het vertrek, eerder deze week, van de bestuursvoorzitter van het UMC Utrecht en een bestuurswisseling bij Ziekenhuis Gelderse Vallei.

Uitslagen sneller in Mijn Antonius

Vanaf 2 maart zijn uitslagen van bloed-, urine-, ontlastings- en sputumonderzoek sneller zichtbaar in Mijn Antonius. Bij aanvragen tijdens een polibezoek worden resultaten 24 uur na beschikbaarheid gedeeld; bij ziekenhuisopname zijn ze direct zichtbaar. Voorheen gold een wachttijd van zeven dagen, of publicatie pas na ontslag. Met deze wijziging komt het ziekenhuis tegemoet aan de wens van patiënten om sneller inzicht te krijgen in hun resultaten en zich beter voor te bereiden op een volgende afspraak.

Afwijkende uitslagen worden doorgaans tijdens de eerstvolgende afspraak besproken. Alleen als eerder overleg nodig is, neemt de zorgverlener contact op. Patiënten kunnen er ook voor kiezen uitslagen niet digitaal te ontvangen en meldingsvoorkeuren aanpassen. Bij dringende vragen kan contact worden opgenomen met de betreffende poli of de helpdesk van Mijn Antonius.

Operational Alert

Z-CERT heeft een Operational Alert uitgegeven voor een kritieke kwetsbaarheid in Cisco Catalyst SD-WAN Manager (CVE-2026-20127). Deze centrale beheeroplossing voor Cisco SD-WAN wordt actief misbruikt, aldus Cisco. De kwetsbaarheid kan leiden tot ongeautoriseerde toegang tot gevoelige informatie en het overschrijven van willekeurige bestanden. Z-CERT waarschuwt dat grootschalige misbruikpogingen op korte termijn worden verwacht. Cisco heeft inmiddels beveiligingsupdates beschikbaar gesteld en adviseert organisaties dringend deze patches zo snel mogelijk te installeren.

ZonMw partner van RoRi

ZonMw en The British Academy zijn per 25 februari toegetreden tot het in Londen gevestigde Research on Research Institute (RoRi). Daarmee telt dit internationale netwerk nu 21 partnerorganisaties uit 13 landen. RoRi, opgericht in 2019, richt zich op het versterken en professionaliseren van onderzoek en onderzoeksfinanciering op basis van wetenschappelijk bewijs.

Volgens directeur James Wilsdon vormen de partners de kern van het netwerk, als bron van data, innovatie en gezamenlijke onderzoeksvragen. In Nederland zijn ook NWO en het CWTS van de Universiteit Leiden aangesloten. Voor ZonMw sluit het partnerschap aan bij het beleidsplan 2025-2029, waarin ‘research on research’ wordt versterkt. Deelname biedt volgens algemeen directeur Véronique Timmerhuis kansen om programmering en financiering verder te onderbouwen en kennis internationaal uit te wisselen.

Carina Hilders weg bij UMC Utrecht

De Raad van Toezicht van UMC Utrecht heeft bekendgemaakt dat prof. dr. Carina Hilders per 24 februari 2026 vertrokken is als voorzitter van de Raad van Bestuur. Aanleiding is dat de bestuurlijke samenwerking binnen de Raad van Bestuur onder haar leiding onvoldoende heeft geleid tot de noodzakelijke eenheid van bestuur. Volgens de Raad van Toezicht is die eenheid essentieel, zeker nu het UMC Utrecht voor een omvangrijke transformatieopgave staat die vraagt om samenhangend en eenduidig leiderschap vanuit één collectief bestuur.

Tegelijkertijd spreekt de Raad waardering uit voor Hilders’ inzet en betrokkenheid. Zij droeg bij aan ontwikkelingen in onderwijs, zorg en wetenschap en aan de strategische toekomstplannen van het UMC. De overige drie bestuursleden nemen haar taken voorlopig over. De Raad van Toezicht benadrukt het belang van mensgericht leiderschap tijdens de komende veranderfase.

Bestuurswisseling Ziekenhuis Gelderse Vallei

Martijn Hendriks, lid van de Raad van Bestuur van Ziekenhuis Gelderse Vallei, draagt na 6,5 jaar zijn taken over. Hij kiest voor een nieuwe fase in zijn loopbaan en beschouwt de start van een nieuwe strategische periode als een logisch moment om het stokje over te dragen.

Voorzitter Marjolein de Jong bedankt hem voor de intensieve samenwerking en roemt zijn energie, professionaliteit en financiële expertise. Sinds zijn start als manager Financiën en later als bestuurder leverde Hendriks een belangrijke bijdrage aan het versterken van de financiële positie en het verduurzamen van de koers van het ziekenhuis. De Raad van Toezicht spreekt waardering uit voor zijn inzet in een uitdagende periode en start op korte termijn de procedure voor zijn opvolging, met aandacht voor bestuurlijke continuïteit.

