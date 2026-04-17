Thuisarts, Twee webinars, Patient Journey App, en meer

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor de meest recente uitbreidingen op thuisarts.nl en de aankondiging van twee webinars van HDAB-NL en het ministerie van VWS. Verder ook aandacht voor de nieuwe behandeltrajecten met de Patient Journey App bij Gelre Ziekenhuizen en de benoeming van een interim bestuurslid bij Treant.

Thuisarts uitbreiding

Thuisarts is in het afgelopen kwartaal uitgebreid met een nieuwe app en 57 nieuwe of vernieuwde teksten over medisch-specialistische zorg, waarmee het totaal op ruim 700 komt. De app maakt het voor patiënten eenvoudiger om betrouwbare informatie te raadplegen: via een QR-code in de spreekkamer openen zij direct de juiste pagina. Gebruikers kunnen informatie opslaan, later teruglezen of beluisteren, en de app werkt ook offline.

Daarnaast zijn functies zoals lettertype-aanpassing en donkere modus beschikbaar. Door de app aan te bevelen, kunnen artsen patiënten stimuleren om betrouwbare bronnen te gebruiken. De nieuwe teksten behandelen onder meer sterilisatie bij mannen, darmkanker en audiologische zorg en zijn bruikbaar vóór, tijdens en na het consult.

Webinar HDAB-NL

Het programma HDAB-NL organiseert op 7 mei van 10.00 tot 11.30 het derde technische webinar. Tijdens deze sessie geven collega’s van CBS, Health-RI en ICTU een update over de nieuwste ontwikkelingen binnen het programma. Het webinar is interactief, waardoor deelnemers niet alleen worden geïnformeerd, maar ook actief kunnen meedenken en meepraten over vervolgstappen.

Onderwerpen die aan bod komen zijn de verdere uitwerking van de Minimum Viable Products (MVP’s), inclusief gemaakte keuzes en praktische impact, de resultaten en inzichten uit testmiddagen, en de stand van zaken rondom de HealthData@EU-infrastructuur en de betekenis daarvan voor toekomstige gegevensuitwisseling. Het webinar is bedoeld voor iedereen met interesse in HDAB-NL. Via deze Teams vergaderlink kun je direct deelnemen; aanmelden vooraf is niet nodig. Zet de vergaderlink zelf in je agenda!

Uitbreiding Patient Journey App

Gelre ziekenhuizen breidt het gebruik van de Patient Journey App verder uit, waardoor patiënten met schouder- en knieprotheses nu ook gebruik kunnen maken van persoonlijke begeleiding tijdens hun behandeltraject. Via een duidelijke tijdlijn ontvangen patiënten precies de informatie die op dat moment relevant is, zowel vóór, tijdens als na de behandeling.

De app werd al succesvol ingezet bij liesbreuken en heupprotheses en wordt door patiënten positief ervaren. Belangrijke voordelen zijn informatie op maat, altijd inzicht in het behandelproces, praktische tips en oefeningen, en meer rust en vertrouwen door goede voorbereiding. Met deze uitbreiding wil Gelre patiënten beter ondersteunen, hun regie vergroten en bijdragen aan een beter herstel.

Webinar Cyberbeveiligingswet

Op 7 mei 2026 van 10.00 tot 11.30 uur organiseren het ministerie van VWS, Z-CERT en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een webinar over de praktische toepassing van de Cyberbeveiligingswet in de zorg. Tijdens deze sessie krijgen deelnemers inzicht in wat te doen bij cyberincidenten, wanneer melden verplicht is en hoe de zorgplicht en het toezicht zijn geregeld. Ook wordt ingegaan op de implementatiestatus van de wet, het registratie- en meldproces en de beschikbare ondersteuning bij incidenten.

De Cyberbeveiligingswet, gebaseerd op de Europese NIS2-richtlijn, stelt eisen aan de digitale weerbaarheid van organisaties. Veel zorgorganisaties vallen hieronder en moeten voldoen aan onder andere registratie- en meldplichten en toezicht op naleving. Het webinar helpt organisaties te begrijpen wat er van hen wordt verwacht.

Interim bestuurder Treant

Per 7 april 2026 is Hans Dijkstra door de raad van toezicht van Treant benoemd tot lid van de raad van bestuur ad interim en chief financial officer (CFO). Hij brengt meer dan dertig jaar ervaring mee op het gebied van bestuur en financiën, met een sterke focus op de zorgsector, waaronder ziekenhuizen en langdurige zorg. In zijn loopbaan vervulde hij diverse directie- en bestuursfuncties en deed hij uitgebreide ervaring op als toezichthouder en adviseur, met name rond governance en verandertrajecten.

Dijkstra geeft aan zich te willen inzetten voor het versterken van de financiële basis van Treant en het ondersteunen van de strategische koers, met als doel de kwaliteit en continuïteit van zorg in de regio te waarborgen.

