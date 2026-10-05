Ambulance Fryslân test toegang tot huisartsgegevens

Ambulancezorgprofessionals in Sneek gaan onderzoeken of zij bij een spoedmelding rechtstreeks een spoedsamenvatting uit het patiëntendossier van de huisarts kunnen opvragen. RAV Fryslân en Dokterszorg Friesland starten hiervoor een koploperproject binnen het landelijke programma Met spoed beschikbaar. Het doel is ambulanceprofessionals eerder toegang te geven tot medische informatie die relevant kan zijn voor de behandeling van een patiënt.

De proef begint bij huisartsen in Sneek en de ambulancezorgprofessionals van de lokale ambulancepost van UMCG Ambulancezorg, onderdeel van RAV Fryslân. Wanneer een ambulanceteam via de meldkamer een melding ontvangt, moet het via een digitaal bericht de spoedsamenvatting bij de huisarts kunnen opvragen. Daarin kunnen bijvoorbeeld gegevens staan over contra-indicaties, overgevoeligheid voor medicatie en behandelgrenzen, zoals een niet-reanimerenafspraak. Juist bij acute zorg kan dergelijke informatie belangrijk zijn, omdat ambulanceprofessionals een patiënt meestal niet kennen en de patiënt niet altijd zelf in staat is relevante medische informatie te verstrekken.

Huisartsgegevens naar de ambulance

De gegevensuitwisseling moet grotendeels automatisch verlopen. Volgens Renate van der Meulen, CMIO bij Dokterszorg Friesland, hoeven aangesloten huisartsen daardoor geen afzonderlijke handelingen uit te voeren om de spoedsamenvatting beschikbaar te stellen. ICT-leverancier Enovation verzorgt de technische integratie bij RAV Fryslân. Sanday implementeert de berichten bij de huisartsen van Dokterszorg Friesland. Daarbij wordt gewerkt met bericht 7 uit de Richtlijn Gegevensuitwisseling acute zorg. Dit bericht is bedoeld voor het opvragen van de spoedsamenvatting door de ambulance.

In 2027 moet worden onderzocht of ook de Meldkamer Ambulancezorg Noord-Nederland kan worden aangesloten. Verpleegkundig centralisten zouden dan al tijdens een melding een spoedsamenvatting kunnen opvragen. Daarmee kan relevante medische informatie nog eerder in het acute zorgproces beschikbaar komen en worden gebruikt bij het organiseren van vervolgzorg. Hiervoor gaat het om bericht 3 uit de richtlijn. RSO GERRIT begeleidt het implementatieproject samen met Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland.

Volgende schakel in gegevensuitwisseling

De proef past binnen een bredere ontwikkeling die al enkele jaren plaatsvindt binnen Met spoed beschikbaar. Het landelijke programma werkt met koploperregio's waarin zorgorganisaties digitale gegevensuitwisseling volgens de Richtlijn Gegevensuitwisseling acute zorg in de praktijk implementeren. Het uitgangspunt is dat de juiste medische informatie op het juiste moment beschikbaar komt voor de verschillende partijen in de acute zorgketen.

Eerdere koploperprojecten richtten zich op andere schakels in die keten. In Rijnmond implementeerden Huisartsenposten Rijnmond en Ambulance Rotterdam-Rijnmond bijvoorbeeld een digitale spoedmelding van de huisartsenspoedpost naar de meldkamer. Daarbij worden triage-informatie en patiëntgegevens digitaal overgedragen, zodat gegevens niet opnieuw handmatig hoeven te worden ingevoerd. Zoals we eerder al beschreven, kan daardoor sneller een ambulance worden ingezet wanneer een patiënt via de huisartsenspoedpost wordt doorverwezen.

De ervaringen in Rijnmond maakten tegelijkertijd duidelijk dat digitale gegevensuitwisseling niet alleen een technische implementatie is. Zorgprofessionals moesten wennen aan nieuwe werkprocessen en ambulancepersoneel kreeg meer informatie beschikbaar dan voorheen. Ook bleef tijdens de eerste fase een telefonische controle bestaan om de betrouwbaarheid van het proces te waarborgen.

Andere koploperprojecten hebben weer andere informatiestromen aangepakt. In Limburg is bijvoorbeeld gewerkt aan digitale rapportage van de ambulance naar de huisarts. De huisarts ontvangt daarbij informatie over de verleende ambulancezorg automatisch in het patiëntendossier. Daarmee ontstaat geleidelijk een informatieketen waarin gegevens niet alleen vóór of tijdens een spoedmelding worden gedeeld, maar ook na afloop bij de volgende zorgverlener terechtkomen.

Naar een sluitende informatieketen

Het Friese project voegt aan die ontwikkeling een belangrijke informatiestroom toe. Waar eerdere toepassingen vaak informatie vanuit de huisartsenspoedpost of ambulance naar een volgende schakel brachten, moeten ambulanceprofessionals in Sneek nu relevante informatie uit het huisartsendossier kunnen raadplegen wanneer zij onderweg zijn naar een patiënt.

Daarmee verschuift de aandacht van het afzonderlijk digitaliseren van overdrachtsmomenten naar het beter verbinden van de verschillende schakels in de acute zorgketen. Dat is relevant omdat bij een spoedsituatie in korte tijd verschillende zorgverleners betrokken kunnen zijn die de patiënt niet kennen. Medische voorgeschiedenis, medicatie en andere relevante gegevens moeten dan zo snel mogelijk beschikbaar zijn.

De Friese samenwerking is voorlopig een koploperproject. De pilot loopt, parallel aan de verdere technische implementatie, eerst in Sneek. De mogelijke aansluiting van de meldkamer in 2027 vormt een volgende stap. De ervaringen moeten vervolgens duidelijk maken hoe het digitaal opvragen van huisartsgegevens in het dagelijkse werk van ambulanceprofessionals functioneert en hoe deze gegevensuitwisseling verder kan worden opgeschaald.