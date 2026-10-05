België bereidt digitale verwijzing voor radiologie voor

België zet een volgende stap in de digitalisering van radiologische verwijzingen. Softwareleveranciers kunnen hun toepassingen momenteel laten registreren voor het digitale verwijsvoorschrift voor radiologie, eReferral, en de bijbehorende beslissingsondersteuning PSS Radiologie. Na een periode van technische tests en pilots is vanaf april 2027 een nationale uitrol voorzien.

Met eReferral moeten voorschriften voor radiologisch onderzoek elektronisch kunnen worden verzonden, ontvangen en verwerkt tussen voorschrijvers, zorgverleners, adviserend artsen en patiënten. PSS Radiologie voegt daar beslissingsondersteuning aan toe. Op basis van gestructureerde klinische gegevens krijgt een voorschrijver aanbevelingen over welk radiologisch onderzoek het meest geschikt is voor de betreffende patiënt.

Daarbij wordt gebruikgemaakt van Europese richtlijnen van de European Society of Radiology (ESR) en Belgische richtlijnen van BELMIP. De technologie is daarmee niet alleen bedoeld om het verwijzingsproces te digitaliseren, maar ook om relevante medische richtlijnen dichter bij het moment van voorschrijven te brengen.

Geïntegreerd gezondheidsdossier

eReferral en PSS Radiologie zijn geen losstaande digitaliseringsprojecten. Beide initiatieven maakten al deel uit van het Belgische actieplan eGezondheid 2022-2024, binnen het onderdeel beslissingsondersteuning. In het nieuwe actieplan eGezondheid 2026-2029 zijn ze ondergebracht binnen de tweede as rond de werkomgeving van het Belgian Integrated Health Record (BIHR).

Het digitale verwijsvoorschrift sluit daarbij aan op de klinische gegevens binnen het BIHR. PSS Radiologie past in de bredere ontwikkeling van clinical decision support. Daarmee ontstaat in potentie een proces waarin gegevens die tijdens de verwijzing beschikbaar zijn direct kunnen worden gebruikt om de keuze voor aanvullend onderzoek te ondersteunen. De toepassing richt zich bovendien op een brede groep voorschrijvers en zorgorganisaties. Behalve ziekenhuizen en medisch specialisten vallen onder meer huisartsen en groepspraktijken, medische huizen, wachtposten, tandartsen, vroedvrouwen en verpleegkundig specialisten binnen de scope.

Software moet eerst door testtraject

Voordat de toepassingen landelijk kunnen worden uitgerold, moeten leveranciers aantonen dat hun software correct met de infrastructuur kan samenwerken. De huidige registratieperiode ondersteunt zowel P2M-authenticatie voor individuele zorgverleners als M2M-authenticatie voor zorgorganisaties. Leveranciers kunnen verschillende technische routes kiezen. Integratie kan plaatsvinden via een FHIR API, webcomponenten of een webapplicatie. Ook een hybride vorm is mogelijk. De testprocedure verschilt per methode.

Voor software die via de FHIR API communiceert, vindt een live registratietest van ongeveer twee uur plaats. Voor webcomponenten moeten leveranciers een volledige demonstratie van de vereiste scenario's als video aanleveren. Bij gebruik van de webapplicatie is geen afzonderlijke registratietest nodig, maar moet het gebruik wel worden gemeld. Bij integratie via de FHIR API geldt bovendien een verplichte technische voorfase. Leveranciers moeten eerst slagen voor tests op de FHIR Test Server van het Belgische eHealth-platform. Daarbij zijn afzonderlijke succesvolle testrapporten nodig voor eReferral Radiologie en PSS Radiologie. Zonder deze resultaten kan de daadwerkelijke registratietest niet plaatsvinden.

FHIR, voluit Fast Healthcare Interoperability Resources, wordt gebruikt om gezondheidsgegevens op een gestandaardiseerde manier tussen digitale systemen uit te wisselen. Het gebruik ervan binnen eReferral is daarmee relevant voor de interoperabiliteit tussen de verschillende softwaresystemen die bij een radiologische verwijzing betrokken kunnen zijn.

Pilots lopen tot april 2027

De planning voor invoering is inmiddels concreet. Softwareleveranciers kunnen zich tot en met 14 oktober 2026 inschrijven voor de registratietests. Voor integratie via webcomponenten kunnen demonstratievideo's tot en met 15 januari 2027 worden aangeleverd. Live registratietests voor FHIR-integraties lopen van 28 september 2026 tot en met 29 januari 2027. Eventuele hertests zijn gepland van 1 tot en met 12 februari. Parallel hieraan lopen pilotprojecten tot april 2027. Daarna moet de nationale uitrol beginnen. Welke software het registratietraject succesvol heeft afgerond, wordt na iedere registratieperiode gepubliceerd.

De eerste registratietestsessie binnen een testperiode is gratis. Wanneer een leverancier niet alle vereiste scenario's succesvol doorloopt, kan een betaalde hertest volgen. Het RIZIV en het eHealth-platform kunnen eveneens om een hertest vragen. De uiteindelijke beslissing over het behouden of schrappen van een registratiestatus ligt bij het beheerscomité eHealth en de betrokken nationale commissies.

Meer dan een digitaal voorschrift

De combinatie van eReferral en PSS Radiologie laat zien dat België twee digitaliseringsstappen aan elkaar probeert te koppelen. Het vervangen van een traditioneel verwijsproces door elektronische gegevensuitwisseling is één onderdeel. Het direct toevoegen van richtlijngebaseerde beslissingsondersteuning maakt het mogelijk om ook de inhoudelijke keuze voor een radiologisch onderzoek digitaal te ondersteunen.

Of dat in de praktijk leidt tot minder administratieve belasting, beter passende aanvragen en een efficiënter radiologisch proces, zal uiteindelijk moeten blijken uit de pilots en de toepassing na de landelijke introductie. Eerst ligt de nadruk op een fundamentelere voorwaarde: zorgen dat de verschillende softwaresystemen technisch betrouwbaar en volgens dezelfde afspraken met eReferral en PSS Radiologie kunnen samenwerken.