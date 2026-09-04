Florian van Hunnik: ‘Zorginnovatie strandt zonder de werkvloer’

Digitalisering kan de zorg toegankelijker maken, de kwaliteit verbeteren en het werkplezier vergroten. Digitale innovaties slagen echter alleen wanneer ze daadwerkelijk aansluiten op de dagelijkse praktijk van verpleegkundigen en verzorgenden. Volgens CNIO Florian van Hunnik moeten deze groepen zorgprofessionals daarom vanaf de ontwikkeling tot en met de implementatie betrokken zijn.

Van Hunnik trad in mei 2026 toe tot het bestuur van Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN), waar hij de portefeuille Digitalisering en Innovatie beheert. Hij brengt onder meer zijn ervaring als CNIO bij het Amsterdamse stadsziekenhuis OLVG en medeoprichter van het landelijke CNIO-netwerk mee.



In de dagelijkse praktijk ziet Van Hunnik nog te vaak dat veelbelovende toepassingen uiteindelijk niet worden gebruikt. Een voorbeeld uit eigen ervaring: de invoering van een gebruiksvriendelijke EPD-app strandde doordat verpleegkundigen niet bij de laatste ontwikkelfase waren betrokken. Een dubbele inlog, toegevoegd vanwege veiligheidseisen, maakte snel registreren onmogelijk. “Oplossingen kunnen hoogover best goed zijn, maar hoe landt het echt in de praktijk?”

Structurele betrokkenheid

De randvoorwaarden voor succes beginnen daarom bij structurele betrokkenheid van de werkvloer. Niet alleen bij het formuleren van wensen, maar gedurende het hele traject. “De mensen die de innovaties daadwerkelijk gaan toepassen moeten meepraten. Innovaties worden succesvol wanneer er een continue co-creatie is tussen zorgverleners en technische experts.”



Goed ontwikkelde digitalisering die aansluit op werkelijke behoeften, kan registratielast verminderen, zorgcapaciteit beter benutten en ziekenhuisopnames voorkomen. Voorbeelden zijn thuismonitoring, AI en de verpleegkundige eOverdracht. Innovaties die professionals daadwerkelijk ondersteunen, kunnen bovendien het werkplezier verhogen.

Co-creatie werkt overal

Ook buiten ziekenhuizen werkt co-creatie, maar met name in de VVT en ggz is verpleegkundige betrokkenheid bij digitalisering volgens Van Hunnik nog onvoldoende vanzelfsprekend. Verpleegkundige adviesraden, stafbesturen en het CNIO-netwerk kunnen helpen om urgentie en een podium te creëren. V&VN bereidt daarnaast proefimplementaties voor, onder meer rond spraakgestuurd rapporteren, om knelpunten te onderzoeken en praktische hulpmiddelen te ontwikkelen.



Van Hunnik spreekt in ICT&health 4 tot slot zijn hoop uit dat digitalisering uiteindelijk niet alleen iets is van CNIO’s, maar gaat leven binnen de hele verpleegkundige beroepsgroep.

Lees het volledige interview in de recent verschenen editie 4, 2026 van ICT&health en in ons online magazine.