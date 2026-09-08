Intuitive brengt nieuwe functies da Vinci 5 naar Europa

Intuitive brengt nieuwe functies van zijn robotchirurgische systeem da Vinci 5 naar Europa. De fabrikant heeft CE-markering gekregen voor Force Feedback-instrumenten, waarmee chirurgen tijdens een operatie kunnen voelen hoeveel kracht zij op weefsel uitoefenen. Daarnaast komen meer dan honderd andere updates en verbeteringen beschikbaar voor gebruikers van da Vinci 5. De vernieuwingen worden de komende tijd in Europa uitgerold. De Force Feedback-instrumenten meten duw-, trek- en richtingskrachten tijdens een operatie.

Chirurgen kunnen die krachten via de handbediening van de console voelen. Een visuele indicator op de console laat daarnaast in realtime zien hoeveel kracht op het weefsel wordt uitgeoefend.

Techniek evalueren

De gegevens zijn ook na de operatie beschikbaar. Via Case Insights in MyIntuitive+ kunnen chirurgen de uitgeoefende krachten terugkijken en hun techniek evalueren. Volgens Intuitive kan force feedback bijdragen aan verfijndere chirurgische handelingen. Het bedrijf verwijst daarbij naar praktijkgegevens uit verschillende procedures.

De andere updates hebben onder meer betrekking op begeleiding op afstand, het wisselen van instrumenten en het richten van de robotarmen. Zo is Intuitive Telepresence uitgebreid met een camera die een groter deel van de operatiekamer in beeld brengt. Ook zijn een live-cursor en verbeterde geluidskwaliteit toegevoegd, zodat artsen op afstand beter kunnen meekijken en communiceren tijdens een ingreep.

Ingericht op toekomst

Verder kunnen chirurgen het uitwerpen van instrumenten en de endoscoop rechtstreeks vanaf de console starten. Met Multi-arm Targeting kunnen zij tijdens een operatie met verschillende aantallen gedockte robotarmen werken en indien nodig opnieuw richten. Da Vinci 5 is de vijfde generatie van het robotchirurgische systeem van Intuitive. De fabrikant ontwikkelt het platform zo dat nieuwe functies, instrumenten en andere mogelijkheden later kunnen worden toegevoegd.

Die ontwikkeling moet volgens Intuitive ook ruimte bieden voor toekomstige toepassingen met kunstmatige intelligentie. Tijdens operaties worden onder meer videobeelden, bewegingen van instrumenten en gegevens over uitgeoefende krachten verzameld. Intuitive wil die verschillende datastromen samenbrengen voor de ontwikkeling van AI-toepassingen. “Chirurgie levert een enorme hoeveelheid informatie op”, zegt Iman Jeddi, senior vice president en general manager van de da Vinci-platforms bij Intuitive. Volgens Jeddi kunnen de verschillende gegevensbronnen de basis vormen voor een volgende generatie AI-toepassingen.

Inschatting door AI

De ontwikkeling van Force Feedback sluit aan bij bredere ontwikkelingen rond het vastleggen en het interpreteren van gegevens tijdens operaties waarover we eind augustus ook schreven. De Universiteit Twente en het Radboudumc onderzoeken momenteel of AI kan leren inschatten hoeveel spanning tijdens een operatie op weefsel staat. Die vaardigheid baseren ervaren chirurgen nu grotendeels op gevoel en ervaring.