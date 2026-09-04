ETZ en Fontys openen achtste Zorginnovatiecentrum

Fontys Hogeschool en het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) hebben een nieuw Zorginnovatiecentrum (ZIC) binnen de afdelingen Radiologie en Nucleaire Geneeskunde ontwikkeld. In het centrum komen werken, leren en onderzoek samen. Studenten van Fontys doen er praktijkervaring op, werken mee op de afdelingen en voeren onderzoek uit dat moet bijdragen aan het verbeteren van de patiëntenzorg. Het Zorginnovatiecentrum is op 1 september geopend in het Tilburgse ziekenhuis.

Studenten krijgen er de mogelijkheid om tijdens hun opleiding praktijkervaring op te doen binnen de afdelingen Radiologie en Nucleaire Geneeskunde. Naast het meewerken op de afdeling voeren studenten ook onderzoek uit. Dat onderzoek richt zich op vraagstukken binnen de zorg en moet direct bijdragen aan het verbeteren van de patiëntenzorg. Het nieuwe ZIC is het achtste Zorginnovatiecentrum dat Fontys en het ETZ samen opzetten. Met de samenwerking investeren de organisaties in de opleiding van toekomstige zorgprofessionals en in voortdurende innovatie binnen de zorg.

Ander vakgebied

In het Zorginnovatiecentrum starten acht studenten. Vier van hen lopen stage op de afdeling Radiologie en vier op de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Daarnaast kunnen de studenten onderzoek doen binnen het andere vakgebied. Daarmee komen zij tijdens hun opleiding ook in aanraking met een ander specialisme dan hun eigen stageafdeling.

De studenten wisselen gedurende het studiejaar hun stage en onderzoek af. Zij zijn vier dagen per week werkzaam op de afdeling en krijgen één dag per week onderwijs van een Fontys-docent op de afdeling zelf. De studenten zijn daarmee gedurende het studiejaar aanwezig binnen het ETZ en werken mee op de afdelingen. Binnen het ZIC werken de studenten samen met zorgprofessionals van het ETZ. De studenten doen daarbij ervaring op in de praktijk. Ook brengen zij kennis en ideeën vanuit hun opleiding mee naar de afdeling.

Deniece Washington, docent MBRT en betrokken als Lecturer Practitioner bij het Zorginnovatiecentrum vertelt dat studenten er leren in een realistische werkomgeving en direct kunnen bijdragen aan innovaties in de zorg: “Tegelijkertijd versterken we de verbinding tussen Fontys en het ETZ, zodat we samen zorgprofessionals opleiden die klaar zijn voor de uitdagingen van morgen.” Ook eerder werkten Fontys-studenten al mee aan onderzoek naar innovatie binnen het ETZ. Zo onderzochten studenten de inzet van AI bij het beoordelen van botbreuken op de afdeling Radiologie. ICT&health schreef daar eerder over.

Van elkaar leren

Ook binnen het ETZ ligt de nadruk op gezamenlijk leren. Praktijkopleider Merle van den Hanenberg ziet het Zorginnovatiecentrum nadrukkelijk als een plek voor zowel studenten als medewerkers. Collega’s kunnen studenten begeleiden en daarbij zelf ook nieuwe kennis en inzichten opdoen. Andersom brengen studenten kennis vanuit hun opleiding mee naar de afdeling. Volgens Van den Hanenberg is juist die wisselwerking belangrijk voor het functioneren van het ZIC.