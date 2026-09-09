Amsterdam UMC gebruikt op de kinder-IC van het Emma Kinderziekenhuis 3D-geprinte beademingsmaskers voor kinderen van 0 tot 7 jaar. De standaardmaskers sluiten bij jonge kinderen niet altijd goed aan. De nieuwe maskers worden met een 3D-scan afgestemd op het gezicht van ieder kind. Daarmee wil het ziekenhuis lekkage en drukplekken voorkomen en het comfort van jonge patiënten tijdens de beademing verbeteren.

De standaardmaskers kunnen te groot zijn, verschuiven of in de mond terechtkomen. Ook kan er lucht langs het masker ontsnappen. Om dat te voorkomen, moet een masker soms strakker worden aangetrokken. Dat kan juist weer drukplekken veroorzaken op de kwetsbare huid van jonge kinderen. Een goede aansluiting is belangrijk voor een effectieve beademing. Met een masker dat precies aansluit op het gezicht van een kind, willen de zorgverleners voorkomen dat lucht ontsnapt en dat het masker onnodig veel druk op de huid uitoefent. Het maatwerk moet daarmee zowel de beademing als het comfort van de patiënt verbeteren.

Van scan naar masker

Het maakproces begint met een aanvraag van een arts of verpleegkundige bij MedTech Prototyping & Development van Amsterdam UMC. Deze afdeling is het technische ontwikkelteam van het ziekenhuis en werkt aan oplossingen voor problemen uit de dagelijkse zorgpraktijk. Na de aanvraag wordt het gezicht van het kind met een 3D-scanner in kaart gebracht.

Op basis van die scan maakt het team een digitaal ontwerp van het zachte en flexibele maskerkussentje. Dat ontwerp wordt vervolgens geprint met een medisch gecertificeerde 3D-printer. Het geprinte kussentje wordt gecombineerd met een bestaand maskerframe. Daardoor hoeft niet het volledige masker opnieuw te worden gemaakt. Het gepersonaliseerde onderdeel kan vervolgens bij het kind worden gebruikt.

Met een masker dat precies aansluit op het gezicht van een kind, willen de zorgverleners voorkomen dat lucht ontsnapt en dat het masker onnodig veel druk op de huid uitoefent.

Meer doelgroepen

Onderzoeker Rosemijne Pigmans is betrokken bij de ontwikkeling van de maskers. De techniek wordt nu toegepast bij kinderen tot 7 jaar. Amsterdam UMC onderzoekt of de methode ook geschikt is voor oudere kinderen en kinderen die chronische beademing nodig hebben. Op termijn wordt ook gekeken naar mogelijke toepassing bij volwassenen.

Het project van de 3D-gepriinte beademingsmaskers werd in 2025 al beschreven door ICT&health, toen de maskers nog in de ontwikkelfase waren. Inmiddels worden de gepersonaliseerde maskers daadwerkelijk op de kinder-IC gebruikt. Daarmee is de techniek weer een stap verder dan tijdens de eerdere ontwikkelfase.