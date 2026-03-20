Philips komt met AI-platformen voor beter verbonden patiëntdata

Philips liet tijdens HIMSS26 zien hoe nieuwe, AI-ondersteunde platforms zorgorganisaties kunnen helpen om patiëntgegevens beter te verbinden. Door continue monitoring te koppelen aan diagnostische inzichten ontstaat een completer beeld van de patiënt. Volgens het bedrijf kan dit zorgverleners ondersteunen bij het nemen van beter onderbouwde beslissingen en het verminderen van versnipperde informatie in de dagelijkse praktijk.

Door klinische signalen te combineren met diagnostische data ontstaat een meer doorlopend en bruikbaar patiëntinzicht. Dat helpt zorgteams om verbanden sneller te zien en het ziekteverloop beter te begrijpen. Tegelijk blijft de vraag hoe eenvoudig deze systemen zijn in te passen in bestaande werkwijzen en of zorgorganisaties klaar zijn voor deze vorm van datagedreven werken.

Twee functies

Op HIMSS26 presenteert Philips twee functies die een vorm van verbonden zorgintelligentie moeten ondersteunen. Het gaat om enterprise patient monitoring, gericht op het bieden van longitudinale inzichten in de patiënt over de tijd heen. Daarnaast is er Integrated Diagnostics, dat beeldvormings- en andere diagnostische gegevens samenbrengt en beschikbaar maakt binnen de hele organisatie.

“Wanneer data tussen verschillende omgevingen worden gekoppeld, krijgen clinici meer continu beeld van het verloop van de behandeling van een patiënt in plaats van losstaande momentopnames. Die bredere context helpt ruis te verminderen, het situationeel bewustzijn te verbeteren en zorgteams in staat te stellen hun tijd te besteden aan wat echt belangrijk is: vroegtijdige interventie en betere resultaten voor de patiënt”, licht Chief Business Leader Connected Care at Philips, Julia Strandberg, toe.

Gefragmenteerde data

De druk op zorgsystemen neemt toe. De hoeveelheid data groeit snel, terwijl de tijd van zorgverleners beperkt blijft. Dat leidt tot vertragingen in de zorg. Die worden vaak versterkt doordat gegevens verspreid staan over verschillende systemen, zoals monitoring, beeldvorming en klinische toepassingen.

Uit de Future Health Index 2025 van Philips blijkt dat 77 procent van de zorgprofessionals tijd verliest door onvolledige of slecht toegankelijke patiëntgegevens. AI wordt daarom steeds vaker ingezet om routinetaken over te nemen en sneller relevante inzichten te bieden. Dat kan helpen om de capaciteit te vergroten, zonder de werkdruk verder op te voeren. Tegelijk vraagt opschaling om betrouwbare en goed uitwisselbare data, die aansluiten op de dagelijkse praktijk van zorgverleners.

Uniforme gegevensbasis

De platforms van Philips zijn bedoeld om data, apparaten en zorgteams met elkaar te verbinden, over verschillende afdelingen en toepassingen heen. Ze koppelen onder meer medische apparatuur, monitoringssystemen, beeldvorming en elektronische patiëntendossiers, ook van andere leveranciers. Zo kunnen zorgorganisaties werken met één gezamenlijke gegevensbasis. Die maakt het mogelijk om patiënten continu te volgen en ontwikkelingen in de tijd beter in beeld te krijgen, binnen de hele organisatie.

Strandberg zegt daarover: “Zorg is longitudinaal; het begint en eindigt niet bij de deur van het ziekenhuis. Wanneer gegevens tussen verschillende omgevingen worden gekoppeld, krijgen clinici een continu beeld van het verloop van de behandeling van een patiënt in plaats van losstaande momentopnames. Die bredere context helpt ruis te verminderen, het situationeel bewustzijn te verbeteren en zorgteams in staat te stellen hun tijd te besteden aan wat het belangrijkst is: vroegtijdige interventie en betere resultaten voor de patiënt.”

Continu inzicht

In de acute en postacute zorg hebben clinici behoefte aan continu inzicht dat met de patiënt meebeweegt. Philips maakt dit mogelijk met longitudinale zorgintelligentie, waarin enterprise monitoring en interoperabele klinische data samenkomen. Zo blijven vitale signalen zichtbaar wanneer patiënten van zorgomgeving wisselen tijdens acute situaties, bij overdrachten en ook na ontslag.

Door medische apparatuur en informatiesystemen te verbinden, waaronder EMR’s en een breed netwerk van apparaten van derden, ontstaat één doorlopende datastroom. Met centrale monitoring en heldere workflows ondersteunt dit zorgverleners bij beslissingen, op elk moment in het zorgtraject. Deze aanpak helpt processen te vereenvoudigen en teams efficiënter te laten werken. Tegelijk maakt verbonden monitoring het mogelijk om patiënten eerder en veilig naar huis te laten gaan, met passende bewaking op afstand, en zo de druk op complexe zorgomgevingen te verlagen.

Losstaande systemen

Een volledig patiëntendossier is afhankelijk van diagnostiek. Echter, in veel ziekenhuizen worden diagnostische beeldgegevens opgeslagen in losstaande systemen voor radiologie, cardiologie, pathologie en andere specialismen. Artsen moeten vaak meerdere viewers, logins en workflows doorlopen om toegang te krijgen tot de informatie die ze nodig hebben om beslissingen te nemen. Integrated Diagnostics brengt diagnostische systemen, workflows en AI-toepassingen samen, zodat clinici juist op kritieke momenten kunnen beschikken over één samenhangend overzicht van beeldvorming en andere patiëntgegevens. Het HealthSuite Integrated Diagnostics-portfolio van Philips omvat een breed aanbod aan cloudgebaseerde oplossingen die data verbinden, werkprocessen op elkaar afstemmen en AI integreren binnen de volledige diagnostische keten.

Philips bouwt zijn platform op een veilige basis, met aandacht voor privacy en verantwoord gebruik van AI. Dat vertrouwen maakt het mogelijk om data goed te delen en over tijd te gebruiken. Zo kan AI worden ingezet om zorgverleners beter te ondersteunen bij beslissingen, zonder het onnodig ingewikkeld te maken.