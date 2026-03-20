Innoveren is geen luxe, maar noodzaak

De druk op de zorg neemt sneller toe dan de capaciteit kan bijbenen. Volgens Conny Helder, oud-minister van Volksgezondheid en lid van de redactieraad van ICT&health, vraagt die ontwikkeling om meer dan optimalisatie: het vraagt om een fundamenteel andere inrichting van zorg, zo schreef zij in een recente editie van ICT&health.

De kern van het probleem is bekend: vergrijzing, complexere zorgvragen en een krappe arbeidsmarkt. Traditionele oplossingen – efficiënter werken of meer personeel aantrekken – zijn onvoldoende. Daarom verschuift de aandacht naar innovatie die het zorgproces zelf verandert. Niet alleen beter doen wat al bestaat, maar opnieuw nadenken over hoe zorg wordt georganiseerd.



Een belangrijke les uit binnen- en buitenland is dat innovatie begint met het stellen van de juiste vraag. Wat als zorg anders kan worden ingericht zonder kwaliteitsverlies? Voorbeelden uit de praktijk laten zien dat dit geen theoretische exercitie is.



In de ouderenzorg blijken alternatieve vormen, zoals dagzorg in plaats van volledige opname, in sommige gevallen vergelijkbare uitkomsten te bieden. Zulke inzichten ontstaan alleen wanneer bestaande aannames ter discussie worden gesteld.

Die ene goede vraag

Tegelijkertijd blijft opschaling een knelpunt. De zorg kent veel pilots, maar relatief weinig doorbraken. Dat komt deels doordat innovaties vaak lokaal worden ontwikkeld en herhaald, in plaats van gedeeld en doorontwikkeld. Meer samenwerking en kennisuitwisseling – ook over sectoren heen – zijn nodig om innovatiekracht daadwerkelijk te benutten.



Digitalisering speelt hierin een sleutelrol. Niet als doel op zich, maar als enabler van nieuwe processen. Een voorbeeld uit de oogheelkunde laat zien hoe procesinnovatie en technologie samenkomen. Door diagnostiek anders in te richten – met nieuwe vormen van beeldvorming en uitgestelde beoordeling – kan een groot deel van de controles efficiënter worden uitgevoerd. Het resultaat: minder druk op de polikliniek en tegelijkertijd behoud van kwaliteit van zorg.



Juist bij chronische aandoeningen, waar patiëntaantallen blijven groeien, zijn dit soort aanpassingen cruciaal. Zonder procesinnovatie wordt het simpelweg onmogelijk om iedereen tijdig en adequaat te behandelen.

Zoden aan de dijk

Dergelijke voorbeelden zijn geen uitzondering. In steeds meer domeinen ontstaan innovaties die aantoonbaar bijdragen aan betere uitkomsten én lagere druk op het systeem. Toch vraagt dit om een andere manier van kijken. Nieuwe diagnostiek en behandelingen worden nog vaak gezien als extra belasting, terwijl ze juist kunnen bijdragen aan het voorkomen van zwaardere zorg op langere termijn.



Die spanning zal de komende jaren toenemen. Nieuwe technologieën maken vroegdiagnostiek en behandeling voor grotere groepen mogelijk, bijvoorbeeld bij neurodegeneratieve aandoeningen. Tegelijkertijd leidt dit tot meer zorgmomenten en een hogere vraag naar capaciteit. De uitdaging is om deze ontwikkeling niet te zien als probleem, maar als kans om zorg slimmer en doelmatiger in te richten.



Uiteindelijk draait het om het toevoegen van gezonde levensjaren. Innovatie kan bijdragen aan behoud van zelfstandigheid en kwaliteit van leven, en daarmee ook aan het beheersbaar houden van de zorgvraag. Dat vraagt om keuzes: inzetten op zorg die het meeste maatschappelijke effect heeft, en ruimte creëren voor onderzoek en vernieuwing.

Innovatie als noodzaak

De conclusie is helder: de zorg van morgen ontstaat niet vanzelf. Zonder fundamentele veranderingen in organisatie, ondersteund door digitalisering en innovatie, loopt het systeem vast. Innovatie is daarmee geen luxe, maar een voorwaarde om zorg toegankelijk en betaalbaar te houden.

