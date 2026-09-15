Antonius breidt robotchirurgie uit naar gynaecologie

De afdeling Gynaecologie van Antonius start deze maand (september 2026) met robotgeassisteerde baarmoederverwijderingen. Daarmee breidt het ziekenhuis het gebruik van de operatierobot uit naar de gynaecologische zorg. De technologie stelt gynaecologen in staat om minimaal invasief en zeer nauwkeurig te opereren.

Bij robotgeassisteerde chirurgie bestuurt de chirurg de instrumenten vanuit een console. Daarbij beschikt de arts over een sterk vergroot 3D-beeld van het operatiegebied. De bewegingen van de chirurg worden vertaald naar zeer precieze bewegingen van de instrumenten, waarbij handtrillingen worden gefilterd. Dit kan vooral van waarde zijn bij ingrepen waarbij in een relatief kleine ruimte nauwkeurig moet worden gewerkt. “Met deze techniek kunnen we nog nauwkeuriger werken, wat voor veel patiënten voordelen biedt tijdens het herstelproces,” vertelt gynaecoloog Tineke Schukken. “We zijn blij dat we deze innovatieve behandelvorm nu ook binnen de gynaecologie kunnen aanbieden.”

Minder weefselschade en sneller herstel

Robotchirurgie is, net als laparoscopische chirurgie, een minimaal invasieve operatietechniek. In vergelijking met een traditionele open operatie zijn slechts kleine incisies nodig. Daardoor kan minder weefselschade ontstaan en kunnen patiënten sneller herstellen.

In een eerder artikel beschreven wij de resultaten van het internationale COMPARE-onderzoek, een meta-analyse van 230 studies uit 22 landen naar meer dan drie miljoen oncologische operaties. Daaruit bleek dat patiënten na robotgeassisteerde chirurgie gemiddeld 293 milliliter minder bloed verloren dan na open chirurgie. Ook was de kans op postoperatieve complicaties 44 procent lager. De gemiddelde ziekenhuisopname was 1,85 dagen korter dan na een open operatie en een halve dag korter dan na laparoscopische chirurgie.

Daar staat tegenover dat robotgeassisteerde ingrepen gemiddeld langer duurden: 17,7 minuten langer dan laparoscopische operaties en 40,9 minuten langer dan open chirurgie. De resultaten uit deze brede oncologische vergelijking zijn niet specifiek onderzocht voor de baarmoederverwijderingen waarmee Antonius nu start.

Ervaring met robotchirurgie

Antonius introduceerde de operatierobot in september vorig jaar. Sindsdien wordt het systeem gebruikt voor complexe operaties in het buikgebied, onder meer bij darmkanker en middenrifsbreuken. Met de uitbreiding naar gynaecologie wordt de beschikbare expertise nu voor een nieuwe patiëntengroep ingezet.

Robotchirurgie kan daarnaast voordelen bieden voor de chirurg. Doordat de arts zittend achter een console opereert, worden nek, schouders, rug en polsen minder belast. De combinatie van ergonomische ondersteuning, sterk vergroot 3D-beeld en het filteren van handtrillingen is bedoeld om ook tijdens langdurige operaties nauwkeurig te kunnen blijven werken.

Voor Antonius past de uitbreiding binnen de ambitie om specialistische en innovatieve zorg regionaal beschikbaar te houden. Vanaf september wordt robotgeassisteerde chirurgie daarvoor ook onderdeel van de gynaecologische behandeling van patiënten die een baarmoederverwijdering ondergaan.