Zuyderland en OU onderzoeken impact digitale zorg thuis

Zuyderland en de Open Universiteit (OU) gaan de digitale zorgtransformatie in Zuid-Limburg verder wetenschappelijk onderzoeken. Esther Talboom-Kamp, sinds dit voorjaar voorzitter van de raad van bestuur van Zuyderland, gaf daarvoor vrijdag het officiële startsein met haar oratie als bijzonder hoogleraar Digitale zorg thuis aan de OU.

Talboom-Kamp werd op 1 oktober vorig jaar benoemd aan de faculteit Managementwetenschappen. Voorafgaand aan haar inaugurele rede vond het symposium Zuid-Limburg Outlook: gezondheid & zorg plaats. Experts, wetenschappers, zorgprofessionals en bestuurders spraken daar over de toekomstige inrichting van gezondheid en zorg in de regio.

Zorgpraktijk als onderzoeksomgeving

De nieuwe leerstoel richt zich op de organisatie en impact van digitale zorg thuis. Daarbij wordt onder meer onderzocht onder welke voorwaarden digitale toepassingen daadwerkelijk bijdragen aan betere zorg, hoe deze financieel haalbaar kunnen worden ingezet en hoe digitale zorg toegankelijk blijft voor verschillende groepen patiënten.

Zuyderland biedt hiervoor een omvangrijke praktijkomgeving. Volgens de zorgorganisatie worden inmiddels 17.000 patiënten thuis digitaal begeleid, behandeld of onderzocht binnen veertig zorgpaden. Die lopen uiteen van COPD en astma tot parkinson en hartfalen. Patiënten kunnen bijvoorbeeld zelf metingen uitvoeren, beeldbellen met een arts of verpleegkundige of via een app klachten en vragen doorgeven. De bedoeling is dat nieuwe onderzoeksvragen rechtstreeks voortkomen uit de dagelijkse zorgpraktijk in Zuid-Limburg. Daarmee krijgt de regio volgens de betrokken partijen de functie van een zogenoemd living lab voor digitale zorg.

Talboom-Kamp, die eerder als huisarts werkte en in 2017 promoveerde op onderzoek naar digitale zorg in de huisartsenpraktijk, benadrukt daarbij ook de organisatorische kant. Een belangrijke vraag is hoe digitale zorg kan worden ingebed van bestuurskamer tot spreekkamer en spoedeisende hulp, en hoe patiënten en zorgprofessionals bij die verandering worden betrokken.

Bestaande samenwerking verder uitgebouwd

De leerstoel bouwt voort op de strategische samenwerking tussen Zuyderland en de Open Universiteit, die sinds 2022 bestaat. Binnen dat partnerschap werken beide organisaties samen aan onderzoek en onderwijs voor de zorg. Zo werd in 2024 gestart met het bijscholen van zorgpersoneel en andere medewerkers van het Zuyderland op het gebied van digitale zorg. De samenwerking leidde eerder al tot gezamenlijke onderzoeksprojecten, de benoeming van bijzonder hoogleraren en onderwijsprogramma's. Een voorbeeld daarvan is het online leerprogramma Digitale transformatie in de zorg.

Met de leerstoel Digitale zorg thuis willen Zuyderland en de OU praktijkervaring en wetenschappelijk onderzoek nadrukkelijker verbinden. Daarbij moet niet alleen duidelijk worden óf digitale zorg werkt, maar vooral voor welke patiënten, onder welke omstandigheden en hoe deze duurzaam in de dagelijkse zorg kan worden georganiseerd.