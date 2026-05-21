Slimme armband detecteert hartstilstand in een vroeg stadium

Een slimme armband zou binnenkort een cruciale rol kunnen spelen bij het opsporen van hartstilstand en het automatisch waarschuwen van hulpdiensten. Nieuw onderzoek wijst uit dat dergelijke technologie de overlevingskansen aanzienlijk zou kunnen verbeteren, met name bij hartstilstanden buiten het ziekenhuis, waar dergelijke voorvallen vaak onopgemerkt blijven.

Het apparaat fungeert in feite als een ‘digitale getuige’. Door continu de vitale functies te monitoren, kan het herkennen wanneer het hart stopt met het pompen van bloed en een alarm activeren naar hulpdiensten of getrainde hulpverleners in de buurt. Aangezien de overlevingskansen met elke minuut zonder ingrijpen snel afnemen, kan vroegtijdige detectie levensreddend zijn.

Sterke prestaties

De bevindingen zijn gebaseerd op de DETECT-1b-studie, uitgevoerd onder 49 volwassen patiënten in Nederland met bekende hartritmestoornissen. Tijdens een routinematige medische ingreep werden onder gecontroleerde omstandigheden tijdelijk levensbedreigende hartritmes, ventriculaire fibrillatie (VF) en pulseloze ventriculaire tachycardie (pVT), opgewekt.

Het draagbare apparaat detecteerde in 92% van de gevallen met succes een hartstilstand. Opvallend was dat ventriculaire fibrillatie in 100% van de gevallen werd geïdentificeerd, terwijl pVT in 90% van de gevallen werd gedetecteerd. In totaal werden 59 ‘schokbare’ hartstilstanden geregistreerd. Dit zijn ritmes die met defibrillatie via een AED kunnen worden behandeld.

Het systeem produceerde negen vals-positieve waarschuwingen gedurende 125 uur monitoring, een relatief laag percentage dat onderzoekers aanvaardbaar achten gezien de hoge detectienauwkeurigheid. Het onderzoek werd gepubliceerd in Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology.

Monitoring op basis van licht

De polsband maakt gebruik van fotoplethysmografie (PPG), een op licht gebaseerde technologie die veranderingen in de bloedstroom door de huid meet. Hoewel soortgelijke sensoren al op grote schaal worden gebruikt in smartwatches voor consumenten, integreert dit apparaat een speciaal algoritme dat specifiek is ontworpen om een hartstilstand te detecteren.

Volgens hoofdauteur Roos Edgar van het Radboud Universitair Medisch Centrum ligt de belangrijkste innovatie in het vermogen om continue, onopvallende monitoring in het dagelijks leven te bieden. “Dit is de eerste studie die een dergelijk algoritme extern valideert met behulp van echte patiëntgegevens,” merkte ze op, waarmee ze een belangrijke stap naar betrouwbare implementatie in de praktijk benadrukte.

Integratie met hulpdiensten

Senior onderzoeker Judith Bonnes voorziet een integratie van de polsband met alarmcentrales en netwerken van vrijwillige hulpverleners. In Nederland mobiliseren dergelijke systemen al getrainde burgers om te helpen bij hartnoodsituaties. Automatische detectie en alarmering zouden de responstijden verder kunnen verkorten, vooral in gevallen waarbij er geen getuigen zijn.

Door draagbare technologie rechtstreeks te koppelen aan de noodhulpinfrastructuur, zou het systeem ervoor kunnen zorgen dat zowel ambulancediensten als hulpverleners in de buurt onmiddellijk worden gewaarschuwd wanneer een hartstilstand wordt gedetecteerd.

Verdere validatie nodig

Ondanks de bemoedigende bevindingen waarschuwen deskundigen dat aanvullend onderzoek nodig is. Cameron Dezfulian van de American Heart Association, die niet bij het onderzoek betrokken was, wees erop dat de klinische setting mogelijk niet volledig overeenkomt met de omstandigheden in de praktijk.

Hij merkte ook op dat pulseloze elektrische activiteit, een van de meest voorkomende ritmes bij een hartstilstand, ondervertegenwoordigd was in de dataset. Een bredere validatie bij verschillende patiëntenpopulaties en in praktijksituaties is daarom essentieel.

Het onderzoek maakt deel uit van het bredere DETECT-project, een samenwerking tussen Nederlandse ziekenhuizen en industriële partners gericht op de ontwikkeling van een slimme polsband die zowel een hartstilstand kan detecteren als automatisch noodhulpsystemen kan activeren.

Als deze technologie met succes in de dagelijkse praktijk wordt geïmplementeerd, zou ze een cruciale schakel in de overlevingsketen kunnen worden en zo helpen levens te redden wanneer elke seconde telt.

Eerder onderzoek

Twee jaar geleden ontwikkelden onderzoekers van het Radboud Universitair Medisch Centrum, Erasmus MC, Reinier de Graaf Ziekenhuis en Corsano Health een algoritme dat met een slimme armband betrouwbaar kan detecteren wanneer de bloedsomloop stopt, zoals bij een hartstilstand. Tijdens een studie onder 291 patiënten die een ICD-operatie ondergingen, wist de Corsano CardioWatch vrijwel alle gecontroleerde hartstilstanden correct te herkennen.

Het onderzoek was onderdeel van het Hartstichting-project ‘Hartstilstand zonder Getuigen’, dat de overlevingskansen bij hartstilstanden buiten het ziekenhuis moet vergroten. Uiteindelijk moet het systeem automatisch hulpdiensten kunnen waarschuwen, terwijl gebruikers foutieve meldingen zelf kunnen annuleren.