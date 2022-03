App voor patiënten met chronisch inflammatoire darmklachten

Sinds 1 februari 2022 hoeven patiënten met chronische inflammatoire darmklachten (IBD), zoals de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa , voor controle niet meer per se naar het Maasstad Ziekenhuis. Met de nieuwe app ‘DEARhealth’ staan patiënten in contact met hun zorgverleners en krijgen ze zelf meer regie over hun ziekte. Doordat ze regelmatig vragenlijsten invullen, kunnen belangrijke veranderingen in hun gezondheid gemonitord worden.

Patiënten met chronisch inflammatoire darmklachten moeten regelmatig naar het ziekenhuis komen. Dit is dankzij de nieuwe app DEARhealth lang niet altijd meer nodig. Al de patiënten met colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn van Maasstad kunnen gebruikmaken van DEARhealth. Het is belangrijk dat zij gemotiveerd zijn om met de app te werken en meer controle willen hebben over hun ziekte. Verder moet de patiënt digitaal vaardig zijn. Patiënten worden met de app op afstand gemonitord maar hebben daarnaast duidelijk een eigen inbreng. Dat geeft patiënten met deze darmklachten meer autonomie en een veilig gevoel.

Chronisch inflammatoire darmklachten

Beide auto-immuunziekten die worden gekenmerkt door chronische ontstekingen in de darmen en aangeduid worden met IBD. Frederieke de Bruijne, Physician Assistant Maag-, Darm- en Leverziekten, legt uit dat IBD een grote impact heeft op het leven van patiënten: “Rustige periodes wisselen zich af met periodes van klachten. Symptomen van deze ziekte zijn buikpijn, bloederige- en slijmerige diarree en vermoeidheid. Maar ook klachten buiten de darm komen voor, zoals gewrichts-, huid- en oogklachten.”

Actuele info op app

Via de app krijgen patiënten informatie over hun ziekte van zowel het Maasstad Ziekenhuis als de Crohn & Colitis patiëntenvereniging. Frederieke de Bruijne legt uit: “Hiermee informeert de applicatie patiënten niet alleen, maar leren patiënten ook hoe zij verergering van de klachten herkennen en waar mogelijk zelf actie kunnen ondernemen. Patiënten krijgen zo beter zicht op hun ziekte en leren hier beter mee omgaan.”

Vernieuwend darmonderzoek

De ontwikkelingen omtrent de behandeling van chronische darmziekten gaan snel. Zo is er bijvoorbeeld een alternatief gekomen voor de colonoscopie: één van de standaardmethoden voor het opsporen van darmontstekingen. Daarbij wordt een camera anaal in het darmkanaal ingebracht. Niet bepaald het meest prettige onderzoek. Studenten van de TU/e werken aan een minder ingrijpende, en daardoor dus veel aangenamere, methode om darmontstekingen in een vroegtijdig stadium te ontdekken. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een combinatie van een echoapparaat en veilige darmbacteriën.