App voor mentale ondersteuning zorgmedewerkers MUMC+

In de app worden dagelijks activiteiten, stemming en gemoedstoestand van mensen gemonitord. Vervolgens wordt een rapportage gegenereerd waarmee een beter inzicht verkregen kan worden in de belasting en weerbaarheid. Dat inzicht kan helpen de mentale ondersteuning te bieden om een depressie of psychose te voorkomen. De persoon die de app gebruikt kan die rapportage zelf overigens ook inzien en zo ook meer aan zelfregie werken. Het bewijs dat dergelijke apps werken is ook hier al enkele keren ter sprake gekomen.

Zorgprofessional versie van PsyMate

Bij zorgmedewerkers, en niet alleen in het MUMC+ natuurlijk, heeft de coronacrisis nogal wat impact. Niet alleen door de verhoogde werkdruk, het moeten maken van lastige keuzes en het noodgedwongen moeten uitvoeren van andere werkzaamheden. Maar ook door de angst om zelf besmet te raken en eventueel vrienden of familie te besmetten. Het MUMC+ heeft al een tijdje een psychosociaal team om medewerkers te ondersteunen en met ze in gesprek te gaan. Daar wordt nu de PsyMate app, in het MUMC+ ontwikkeld door professor Philippe Delespaul, aan toegevoegd.

De app is nu aangepast om het zorgpersoneel dat in deze bijzondere situatie verkeerd te kunnen bijstaan. PsyMate evalueert onderzoek randere emotionele, traumatische en morele stress en helpt bij het identificeren van krachtbronnen bij jezelf en in je omgeving. Desgewenst kunnen zorgmedewerkers rechtstreeks in contact treden met het psychosociale team, bijvoorbeeld om eigen ideeën en suggesties aan te dragen die tot verbeteringen kunnen leiden.

Mentale ondersteuning zorgmedewerkers

“Tijdens deze corona-crisis zijn er situaties, waarbij medewerkers professionele en persoonlijke waarden en normen soms niet zodanig ten uitvoer kunnen brengen als ze eigenlijk zouden willen en van zichzelf verwachten. Onder het motto ‘let ook een beetje op jezelf’ is het dan ook uitermate belangrijk dat medewerkers in de zorg zicht houden op hun eigen psychische gesteldheid en regie behouden op hun mentale fitheid en hulp zoeken als dat nodig is. Dat is natuurlijk niet altijd even gemakkelijk, maar daar willen wij met behulp van deze zelfmonitoring toch een waardevolle bijdrage aan leveren”, aldus prof. dr. Bart Rutten, hoofd van de afdeling Psychiatrie van het Maastricht UMC+.

De PsyMate is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek van de Maastrichtse onderzoekschool MHeNS en wordt mede mogelijk gemaakt door de steun van het Jonge brein onderzoekfonds (onderdeel van de Health Foundation Limburg).