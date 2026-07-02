Ikazia zet Ditto-app in om medische gesprekken begrijpelijker te maken

Het Ikazia Ziekenhuis zet de Ditto-app vanaf vandaag in tijdens gesprekken in de spreekkamer. Met de toepassing kunnen patiënten medische consulten opnemen en na afloop teruglezen als een begrijpelijke samenvatting in hun eigen taal. Het Rotterdams ziekenhuis wil daarmee de begrijpelijkheid van zorg vergroten en patiënten ondersteunen bij het beter onthouden en verwerken van informatie die tijdens een consult wordt besproken.

Uit onderzoek blijkt dat patiënten tijdens een ziekenhuisbezoek lang niet alle informatie onthouden of goed begrijpen. Uit onderzoek blijkt dat gemiddeld 60 tot 80 procent van een gesprek blijft hangen, terwijl bij ongeveer de helft van de patiënten een deel van de informatie verloren gaat. Dat speelt vooral wanneer emoties een rol spelen of taal een belemmering vormt. Met de introductie van de Ditto-app wil Ikazia patiënten helpen om medische informatie na het consult rustig terug te lezen en beter voorbereid beslissingen over hun behandeling te nemen.

Overzichtelijke samenvatting

De Ditto-app zet gesprekken tussen patiënt en zorgverlener om in een overzichtelijke samenvatting die binnen enkele minuten beschikbaar is. Volgens het ziekenhuis worden de opnames en gegevens uitsluitend op het toestel van de patiënt opgeslagen, die zelf bepaalt of de informatie wordt gedeeld met bijvoorbeeld een partner, familielid of mantelzorger. Daarmee blijft de regie over de medische informatie bij de patiënt.

Naast het samenvatten van consulten kan de applicatie ook medische documenten, zoals doktersbrieven, verduidelijken en vertalen naar verschillende talen, waaronder Turks, Engels en Arabisch. De app is ontwikkeld door de Rotterdamse startup Ditto.

“Voor ons is het speciaal deze Rotterdamse samenwerking aan te kondigen. Het Ikazia staat middenin in de samenleving, met alle uitdagingen die dat met zich meebrengt. Dat men onze technologie ziekenhuisbreed in de spreekkamers onder de aandacht brengt, bevestigt dat begrijpelijke taal geen extraatje is, maar een voorwaarde voor goede zorg,” zegt Bart Voorn, medeoprichter van Ditto.

Misverstanden voorkomen

Volgens hematoloog Matthijs Eefting, die de app tijdens een proefperiode gebruikte, kan een beter begrip van medische informatie patiënten ondersteunen bij het nemen van weloverwogen beslissingen over hun behandeling. Daarnaast helpt een duidelijke terugkoppeling van het consult om misverstanden te voorkomen, die volgens hem kunnen leiden tot gezondheidsrisico's, hogere zorgkosten en extra druk op de zorg.

Volgens Ditto maken inmiddels ruim 100.000 mensen in Nederland gebruik van de app. De applicatie heeft een waardering van 4,7 sterren in de appstores, won dit jaar de Nationale Zorginnovatieprijs en haalde in mei 2026 een investeringsronde van 7,6 miljoen euro op om de internationale uitbreiding te financieren. Het initiatief wordt ondersteund door Patiëntenfederatie Nederland en werkt samen met onder meer het UMCG en zorgverzekeraars Menzis en ONVZ.

Gegevens eigendom patiënt

De Ditto-app is ontwikkeld door de Rotterdamse startup Ditto, die in 2024 werd opgericht. De applicatie is sinds vorig jaar kosteloos beschikbaar via de eigen website en voor iOS en Android. Volgens de ontwikkelaars blijven de gegevens eigendom van de patiënt. De informatie wordt versleuteld verwerkt op servers in Nederland en de Europese Unie en na verwerking verwijderd. De app geeft geen medisch advies, maar beperkt zich tot het samenvatten van gesprekken en het verduidelijken van medische informatie.

Ook elders wordt gewerkt aan AI-toepassingen die medische informatie toegankelijker maken voor patiënten. Zo schreven we in april al over een initiatief van drie Belgische ziekenhuizen, ZAS, AZ Maria Middelares en UZ Brussel, die gezamenlijk een AI-tool ontwikkelden om medische verslagen automatisch om te zetten in begrijpelijke taal. De toepassing wordt daar eerst ingezet voor patiënten met reumatische en nieraandoeningen en voegt een eenvoudig leesbare versie van het medische verslag toe aan het reguliere rapport.